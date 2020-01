Pep Cargol: "Será difícil y complicado porque Unicaja estará arropado"

El director deportivo del Casademont Zaragoza, Pep Cargol, reconoció tras quedar emparejado su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey con el Unicaja, anfitrión del torneo, que "será un partido difícil y complicado" porque el conjunto malagueño "va a jugar arropado por su público".

"El Carpena estará empujando", afirmó a los periodistas Cargol sobre el enfrentamiento Unicaja-Casademont Zaragoza, que será el último de los cuartos en disputarse, el viernes 14 de febrero a las 21.30 horas, tras el sorteo celebrado este lunes en el Auditorio del Museo Picasso de la capital malagueña.

"Será una eliminatoria de máxima dificultad y un buen partido de basket con dos equipos que proponemos un estilo bonito y atractivo", dijo.

A pesar de que el capricho del bombo volvió a emparejar al igual que en la anterior edición copera a malacitanos y zaragozanos, el director deportivo de los rojillos lo deja en que es parte de la historia porque no cree que se pueda comparar porque son "situaciones distintas ahora".

"El Zaragoza se clasificó para la final a última hora y luego ganó, pero rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros", afirmó.

El responsable deportivo del cuadro zaragozano destacó que todos los rivales de este torneo son complicados y que “ambos equipos irán a por todas, con dos entrenadores (Luis Casimiro y Porfirio Fisac) que conocen la competición, que tienen experiencia y hacen una propuesta de baloncesto bonita", por lo que "será un partido con emoción”.

Tampoco entró a valorar en profundidad lo que puede deparar el enfrentamiento porque falta un mes y todavía tienen que disputar "siete u ocho partidos y puede haber picos de forma o lesiones que pueden hacer depender mucho como juegues el partido".

Lo que no ha dudado Cargol es en que será una eliminatoria entre dos equipos que "nos conocemos muy bien y los entrenadores también, lo que será un plus para el partido", además ambos han quedado encuadrados en la parte en la que no se cruzarán ni con Real Madrid ni Barça, lo que abre el sueño a poder llegar a una hipotética final por un camino con obstáculos menos complejos.

Sobre el formato de esta competición, Cargol se mostró positivo y aseguró que se trata de un modelo “de éxito, estable, atractivo y muy bonito”.