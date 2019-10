El Casademont es un señor equipo

Vit Krejci, un chaval checo de 19 años, levantaba a la grada al final del primer cuarto con una canasta sobre la bocina cubierta de rabia. Un tiro a tabla recogiendo un rebote tras el fallo de Radovic. Finalmente, los colegiados la dieron fuera de tiempo. No subió al marcador. En realidad, eso daba igual. El gesto de rasmia y felicidad el que el joven canterano la festejó, contagiaron a la grada, rendida en pie. Al filo del tercer acto, un quiebro de Alocén que sentó a Mirotic y terminó con un dos más uno, volvió a hacer saltar por los aires los decibelios del Príncipe Felipe. Cuando en el último minuto DJ Seeley consiguió la defensa que certificaba la victoria, logrando el tercer triunfo de la historia ante los catalanes, lo escucharon hasta en la Diagonal de Barcelona.

Hace meses, ya algo más de un año, que Zaragoza disfruta y se siente identificada con sus jugadores, con su equipo. Un señor equipo que este domingo le ha mirado a los ojos a una de las plantillas más caras, lujosas y galácticas de la historia del baloncesto europeo. Le ha mirado, le ha guiñado el ojo y le ha dicho: "Juguemos". Y vaya si han jugado… La colección de estrellas que esta temporada maneja la sección de baloncesto del Fútbol Club Barcelona han hincado este domingo la rodilla en Zaragoza en un partido sobresaliente, a todos los niveles, del Casademont. En defensa, ante el mejor ataque de la ACB, dio una exhibición de derroche físico, ayudas y coraje. En ataque, jugó con inteligencia colectiva, talento y acierto en los momentos determinantes.

Porfirio Fisac, en la pista, y Pep Cargol, en los despachos, han configurado un grupo que perderá partidos, claro, como lo hizo en Murcia o en Bonn. Habrá días que no jugará bien. Seguro. Se meterá, o no, en la Copa del Rey. No sabemos si le alcanzará para repetir en las semifinales del ‘play off’ o hasta dónde llegará en Europa. Pero lo que ha evidenciado es que está capacitado para competir contra cualquiera, incluido el poderoso Barça de Mirotic, Abrines, Davies y compañía. El líder de la Euroliga. El candidato a todo. Palabras mayores para un grupo que sigue en línea ascendente día a día.

Alocén, con San Miguel renqueante en la grada, volvió a dar una lección de veteranía. A sus 18 años dirige el juego como si llevara más de una década jugando en la ACB. Su capacidad para leer el baloncesto es deslumbrante. No se arruga ante nadie y, cuando más apretó el Barça, fue el líder sobre la pista. 19 y 18 años tienen Vit Krejci y Javi García, los ojitos derechos de la afición. Su energía, su talento y sus ganas son una mina de oro para Fisac. Y más jugando dos días por semana… Sin San Miguel, han desahogado a Alocén cuando lo necesitó.

Barreiro defendió a Mirotic como si fuera un especialista consumado en la NBA. El jugador más caro de historia de la ACB no anotó ninguna canasta en juego en la primera mitad. Todo lo que facturó fue desde la línea de tiros libres, favorecido por un arbitraje que respeta demasiado su estatus de estrella. En la segunda mitad afinó en el lanzamiento exterior, pero ni aun así pudo el Barcelona con el Casademont.

Como un titán defendieron Justiz, Hlinason y Vázquez el tablero. Todo lo que les permitieron los colegiados, que se empeñaron en hacer aún más compleja la gesta aragonesa. Radovic y Benzing son un lujo en las dos canastas. En defensa, inteligentes y poderosos. Y en ataque, siempre solventes. El montenegrino se fue hasta los 10 puntos y el alemán hasta los 15. DJ Seeley enchufa cuando hay que enchufar, Brussino derrocha clase en cada acción… Y, mientras, Seibutis recuperándose en Lituania. El Casademont es un señor equipo que este domingo ha escrito otra página dorada más en su historia.