Irene Lahuerta: “Necesitamos apoyo para compatibilizar los estudios y el deporte”

Irene Lahuerta Mendoza (Zaragoza,1996) con el paso de los años se ha convertido en la directora del juego de Mann Filter. La base zaragozana compagina su carrera deportiva con estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza. Internacional en categorías sub-16 y sub-18 de la selección española, representa de buena manera el deporte femenino de la ciudad con toda una juventud dedicada a su pasión: el baloncesto.

-Afrontas tu 5ª temporada en Mann Filter Zaragoza, ¿Qué supone para ti?

-Ahora me lo planteo como un reto. Con el paso de los años, he podido afianzarme en el equipo, conocer el juego y saber cómo se convive en un vestuario, ya no soy “la junior” que entró con 19 años, estos años me sirvieron como un gran aprendizaje porque apenas contaba con experiencia. Cada temporada te marcas nuevos objetivos y ahora estoy preparada para ser importante.

Supone un desafío a nivel personal, quiero dar un paso adelante, trabajar para que salgan las cosas y ayudar más al equipo.

-Empezáis este lunes 26, con una plantilla muy joven y renovada, ¿Cómo son las pretemporadas de Mann Filter?

-Muy intensas, prácticamente a diario hacemos doble sesión y exige una concentración plena. Solemos empezar con un mes de antelación para hacer el trabajo previo a la temporada y llegar bien preparadas. Ya tenemos cerrados cuatro partidos amistosos y habitualmente pasamos unos días en Benasque para conocernos mejor, tanto dentro como fuera de la pista.

-La plantilla se ha renovado casi al completo y hay una gran apuesta por la juventud

-Si, continúan en el equipo Vega Gimeno, Zoe Hernández y Beatriz Navarro y el resto son nuevas. Plantilla renovada, corta, muy joven y esperemos que con mucha ambición. Tenemos la suerte de que continúa el entrenador Fabián Tellez y sabemos qué es lo que nos va a pedir en la cancha.

-El pasado año acabasteis el campeonato accediendo a play-off y perdiendo en cuartos contra el futuro campeón, ¿Qué balance haces?

-Bueno fue una temporada de altibajos. No tuvimos el inicio deseado, con el cambio de entrenador necesitábamos un proceso de adaptación que requería su tiempo. Conseguimos darle la vuelta, tocar la tecla adecuada de entendimiento entre toda la plantilla y forjar un grupo buenísimo. Nuestro premio fue entrar como octavas clasificadas y poder darlo todo ante el Perfumerías Avenida.

Plantilla del curso 17/18 de Mann Filter. Nacho Prádanos

-Empezaste a jugar en la escuela y has llegado a la élite del baloncesto, ¿Cómo lo valoras?

-Empecé a jugar desde muy pequeña, con 6 años. Mi madre compitió durante muchos años, le encanta el baloncesto y me apuntó desde muy niña, aunque también jugaba a tenis y hacía natación. Más tarde, con diez años, pasé al Stadium Casablanca, hasta que en edad cadete, fiché por el Mann Filter.

Cuando era pequeña, veía al primer equipo y me parecía un sueño vivir esa experiencia y poder estar ahí. Ahora que es una realidad, lo asumo con responsabilidad y trabajo día a día para poder disfrutarlo.

-Compaginas el deporte con estudios universitarios, ¿es esencial para cualquier deportista hoy en día?

-Es imprescindible, es necesario prepararse para ampliar tu formación y cuando acabes tu carrera deportiva poder dedicarte a otras pasiones. En Estados Unidos nos llevan mucha ventaja con esto al combinar estudios y deporte.

A menudo es complicado, el club nos da la opción de poder estudiar por la mañana en un régimen semiprofesional o apostar por todo. La universidad tampoco nos lo pone fácil. La evaluación continua, trabajos, exámenes, clases…es algo que nuestro calendario no puede asumir, así que solemos alargar nuestros estudios para poder llevarlo. Necesitamos que las instituciones valoren nuestra situación y lo mucho que trabajamos por intentar sacar los estudios.

-El deporte profesional exige un desgaste muy grande

-Sí, tanto físico como mental. A menudo, la gente no conoce el baloncesto femenino, mucha gente no entiende que una jugadora de baloncesto profesional se cuide y tenga el mismo grado de esfuerzo e implicación que tiene un futbolista de Primera División, porque es donde nosotras competimos, en la élite del baloncesto en España y exige mucho rigor y compromiso.

Irene Lahuerta en un partido de esta temporada. Nacho Prádanos

-El baloncesto ha crecido mucho en la preparación y mejora del entrenamiento, del grupo y del individuo,

-A lo largo de la semana hacemos un trabajo diferente; físico, táctica, pista, scouting (vídeo para conocer al contrario). Ahora tienes que conocer al rival al que te enfrentas y a tu propio equipo, lo que exige mucha concentración en los entrenamientos. Por ello debes estar preparado mentalmente para asumir esa carga y tomar el descanso adecuado para desconectar. A veces cuesta porque no puedo disfrutar todo lo que quisiera de mis amigos y familia, pero aquellos que te conocen, te ayudan y lo valoran.

-¿Desde dentro de la plantilla os ayudáis unas a otras?

-Sí, he tenido la suerte de compartir muy buenos vestuarios, además con grandes jugadoras como Paola Ferrari o Gaby Ocete. Ahora cuento con Vega, Zoe y Beatriz, compartimos la filosofía del club, llevamos mucho tiempo y nos conocemos muy bien. Es una relación de amistad más que otra cosa.

“El deporte me ha enseñado que la mentalidad puede darle la vuelta a cualquier situación”

-La selección española campeona de Europa y candidata al Premio Princesa de Asturias, la selección sub 19 de baloncesto ha conseguido el bronce en el campeonato europeo y el grupo de la sub 16 empieza ahora el torneo con un grupo inmejorable, ¿Vivimos una revolución en el basket femenino?

-A decir verdad, la selección siempre ha tenido muy buen nivel y ha conseguido muchos títulos. Es cierto que ahora parece que se empieza a dar más bombo y repercusión al deporte femenino, eso se transforma en pequeñas mejoras que vamos notando aunque aún queda mucho por hacer.

Por ejemplo, este año la ciudad de Zaragoza acoge el ‘Openday’, todos los equipos de la liga disputan la primera jornada en una misma ciudad, eso ayuda a promocionar nuestro deporte. Estos pequeños avances nos ayudan mucho.

-¿Cómo es Irene fuera de los terrenos de juego?

-El tiempo que estoy fuera de la pista me gusta estar con mis padres y mi familia, disfrutar los momentos que puedo con mis amigas y mi novio, ir al cine y aprovechar los fines de semana libres para escaparme a la montaña. Estudiar me ayuda mucho a salir de la rutina de los entrenamientos. Con el paso de los años, he aprendido a disfrutar de los pequeños momentos.