Fisac aparca las cuentas del ‘play off’ y se centra en Gran Canaria

Porfirio Fisac no quiere hacer cuentas. El técnico segoviano ha aparcado este viernes la calculadora y ha dejado a un lado las carambolas que podrían terminar con el Tecnyconta Zaragoza este mismo fin de semana clasificado para el ‘play off’ por el título de la ACB. Fisac quiere que la plantilla aragonesa focalice su trabajo y sus esfuerzos exclusivamente en el encuentro de este domingo (13.00) frente al Herbalife Gran Canaria, aparcando la última jornada ante Manresa y dejando al margen los resultados de los rivales directos.

"No quiero echar cuentas ni para arriba ni para abajo. Nuestro objetivo es luchar para ganar este partido y ver si cuando acaba nos dicen que estamos clasificados para el ‘play off’. Y si no es ese fin se semana, intentarlo el siguiente. Tenemos mucha ilusión por estar en el ‘play off’, pero en esta vida el último paso siempre es el más difícil, el más complicado", ha asegurado este viernes el preparador del conjunto aragonés. "Si ganamos en Gran Canaria, tendremos un porcentaje mucho más grande de jugar el ‘play off’. Para nosotros, cada partido es clave y pensamos en pelear y ganar", ha insistido.

En su discurso, durante toda la temporada muy gráfico, Fisac ha vuelto a dejar un ejemplo descriptivo de la situación que afronta el Tecnyconta en las dos próximas jornadas. "Hemos acabado los exámenes y ahora estamos haciendo un máster. Si somos capaces de hacer un buen máster, eso nos dará la nota final aún más positiva. De momento, hemos sacado sobresaliente y matricular en el curso, pero ahora estamos con el máster final", ha relatado el técnico de un modo ilustrativo.

Cuestionado también por la posible presión del equipo en un momento determinante del campeonato como este, Fisac ha asegurado que "se puede llorar cuando uno está peleando por descender, pero cuando uno está luchando por otros objetivos, el empuje y la ambición tienen que ser máximos". En este sentido, ha agregado, "esto es baloncesto y tenemos que disfrutar". Sobre su sentimiento personal en este tramo final de temporada, el preparador no ha ocultado su satisfacción por el global de la temporada, en la que el equipo ya acumula 17 victorias (por 15 derrotas). "Los entrenadores vivimos de ganar o perder, no existen grises. El convertir un equipo en ganador es lo que nos otorga el éxito o el fracaso. Cuando ganas eres una persona que hace bien tu trabajo y cuando pierdes, por desgracia no. Para mí este es un año de satisfacción en todos los sentidos pero sobre todo porque le hemos dado al club las tres piezas que nos pedía: el ‘feeling’ con la grada, el paso adelante del talento aragonés de la cantera y las victorias", ha analizado.

Sobre el partido de este domingo en Gran Canaria, Fisac ha focalizado la atención sobre el acierto ofensivo del equipo, que para él será la clave para conseguir la victoria. "Va a ser muy importante el acierto. Para ganar fuera hay que jugar con ritmo y un buen trabajo defensivo, pero sobre todo hay que manejar un grado de acierto importante", ha señalado.

El análisis de Gran Canaria

En su radiografía del rival de este domingo, ha destacado que "es un equipo que ha evolucionado mucho durante la temporada" y que ahora tiene "las ideas bastante claras de la mano de Pedro Martínez" el tercer entrenador del curso. "Ahora son un equipo sólido, que ha ganado dos semanas seguidas en campos donde no es nada sencillo y con rivales que se están jugando mucho. Nadie gana fácil en Lugo o Santiago y ellos lo han hecho. Son una plantilla muy compacta", ha abundado.

En el plano individual, ha destacado la "capacidad para anotar y el talento" del base Hannah, un jugador al que aprecia "mucho" porque coincidió con él tres veranos en Senegal. También ha acentuado su línea exterior, formada por jugadores "más físicos" como D.J. Strawberry, Rabaseda u Oriol Paulí, acompañados por "buenos tiradores" como Eriksson. Por último, ha resaltado la "estabilidad" que proporcionan Kim Tillie y Eulis Báez en el juego interior, jugadores "versátiles y con experiencia".