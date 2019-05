El Tecnyconta se aferra a la sexta posición

El Tecnyconta permanece en la sexta posición, cuando sólo restan dos jornadas para que finalice la competición regular. Una situación privilegiada, impensable en el inicio de la temporada, que tratará de defender en los dos compromisos que le aguardan en esta recta final del campeonato. El cuadro aragonés se desplazará a Gran Canaria el próximo fin de semana, para medirse con el Herbalife (domingo, 13.00); y se enfrentará después con el Manresa, en el pabellón Príncipe Felipe, en la trigésimo cuarta y última jornada.

“Hay que seguir; yo todavía no me veo en el ‘play off’, advierte el entrenador del Tecnyconta, Porfirio Fisac, consciente de que aún quedan importantes obstáculos que sortear. “Alguna vez, a lo largo de mi carrera, me he quedado fuera de las eliminatorias por el título con 18 victorias”, insiste el técnico, quien aboga por “mantener la misma línea de los últimos encuentros” para poder consumar la gesta.

De momento, el Tecnyconta se alinea en la sexta plaza, con 17 triunfos conquistados, aunque igualado con el Joventut de Badalona y el Iberostar Tenerife, séptimo y octavo clasificados, respectivamente. En este sentido, el conjunto aragonés tiene ganado el ‘basketaverage’ a sus dos perseguidores más inmediatos. De hecho, el equipo tinerfeño cayó ante los zaragozanos en los dos enfrentamientos disputados. Lo hizo en la primera vuelta, con un certero triple de Okoye sobre la bocina (86-88); y también dobló la rodilla en la capital aragonesa, en el duelo de la vigésimo segunda jornada (102-93).

Por su parte, el Tecnyconta se aseguró la diferencia de puntos ante el Joventut el pasado mes de noviembre, en la décima jornada, al completar uno de los mejores partidos de su historia. Por compromiso y actitud, por intensidad y concentración, por fuerza y convicción, por su desempeño en las labores de contención, por su devastador acierto ofensivo, por su rápida circulación de balón, por su concepción colectiva del baloncesto, por la brillantez de su juego, por su ambición desbordada... El desenlace resultó muy significativo: superó a su rival por 46 puntos de diferencia (122-66), lo que supuso un récord histórico para la entidad. En sus diez temporadas en la ACB, el cuadro aragonés nunca había conquistado un triunfo tan amplio y concluyente. Fue el partido perfecto.

Y aunque el Tecnyconta perdió después en Badalona (88-73), ya se había garantizado el ‘basketaverage’ particular con su sobresaliente actuación en el pabellón Príncipe Felipe, en el choque de la primera vuelta.

Tras el Joventut y el Tenerife se sitúa el Manresa, que atesora 16 victorias en la actualidad pero que, sin embargo, se ha desplomado en el tramo final del campeonato: ha perdido sus cuatro últimos partidos –Joventut, Andorra, Baskonia y Murcia–, y ahora debe medirse con el Fuenlabrada y el Tecnyconta. Instalado en la novena posición, es la principal amenaza de los aragoneses en la lucha por acceder a las eliminatorias por el título.

Antes del duelo ante los catalanes, el Tecnyconta visitará al Herbalife, un equipo que ha acusado el desgaste acumulado en la Euroliga, pero que dispone de numerosos argumentos en su plantilla para cuestionarle el triunfo a cualquier adversario.