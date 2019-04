Okoye: "No sé cuántas veces he visto la canasta repetida"

Stan Okoye, el héroe del Tecnyconta Zaragoza con su triple ganador a Andorra del pasado domingo, ha asegurado este miércoles que el equipo aragonés necesitaba vencer para "mantener vivo el sueño del 'playoff' y coger "más distancia" respecto a los perseguidores en la clasificación.

Respecto a la canasta ganadora, Okoye ha reconocido que "no sé cuántas veces he visto la canasta repetida. Esa noche no pude ni dormir por la adrenalina". En este sentido, pese a que suya fue la acción definitiva, el nigeriano se ha restado importancia y ha subrayado el papel de jugadores como Seibutis, que lideró la batalla, acompañado en la retaguardia por las jóvenes figuras de la plantilla que "empujaron" al equipo hasta el final. "Solo puse la guinda del pastel", ha remarcado.

"Estamos muy felices. Fue uno de esos partidos en los que estás por debajo casi todo el encuentro, perdiendo incluso por 17 puntos. Supimos reaccionar de manera que en el último minuto estuvimos siete abajo. Sacamos a relucir nuestra identidad de lucha continua y finalmente encontramos la manera de ganar", ha explicado el alero del conjunto aragonés.

El equipo del Principado ha esgrimido una queja sobre la validez de esa canasta, alegando que Okoye todavía tenía el balón en la mano cuando el cronómetro decretó el final. El alero, sin embargo, ha recalcado que realizó el lanzamiento "a tiempo".

Con el duelo ante Andorra ya superado, al Tecnyconta le espera ahora el Valencia Basket, uno de los equipos más poderosos de la ACB. Okoye sabe de la complejidad de este encuentro, el cual ha catalogado como un "test" para el equipo que comanda Porfirio Fisac, sin perder de vista el objetivo principal, "salir a ganar los seis partidos restantes" y después ver qué sucede al final.

Por último, sobre su candidatura al MVP, el jugador del Tecnyconta ha comentado que aprecia mucho "el apoyo de los seguidores en las redes sociales para ganar el MVP. Es un privilegio poder aspirar a él en una competición en la que hay grandes jugadores. Si llega será bienvenido, pero tampoco espero nada especial".