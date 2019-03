Robinson Opong llega al Levitec "para ser parte de algo especial"

Firmó por el Levitec Huesca en el último día de mercado de la LEB Oro, el 28 de febrero, aterrizó en la capital oscense la semana pasada y en su primer partido de verde el viernes en la derrota con el Melilla (87-88) dejó buenas sensaciones en la primera parte. Tras jugar la temporada pasada en Ávila en LEB Plata, el escolta internacional por Uganda regresa a España lleno de ambición. “He venido a un equipo competitivo que está luchando por el ‘play off y porque quería ser parte de algo especial”, afirmó este lunes en su presentación oficial.

En su primera actuación a las órdenes de Guillermo Arenas brindó 14 puntos, dos rebotes y una asistencia. Así, al margen de sus cualidades ofensivas, también considera que puede aportar "defensa y energía". “Estoy aprendiendo rápido”, afirmó, agradeciendo el apoyo que ha encontrado. "Me están ayudando a aprender los sistemas y me han dado trucos", comentó de unos compañeros a los que definió como "un grupo positivo y talentoso". A este respecto, de su nuevo entrenador, Guillermo Arenas, destacó que "es muy competitivo y busca la victoria, es nuestro líder". Además, se mostró convencido de poder alcanzar el 'play off'.

El jugador, que en la presente temporada también ha militado en los Halifax Hurricanes de Canadá y en el Ferroviario Beira de Mozambique, con el que disputó la Africa Basketball League, se ha visto gratamente sorprendido por “el apoyo al deporte” que ha encontrado en Huesca. "Me han encantado los aficionados, animaron durante todo el partido", destacó.

Nurger, en el cinco ideal

Uno de sus nuevos compañeros, Nurger, ha sido incluido en el cinco ideal de la jornada de la jornada 25. En ella, el pívot estonio logró 26 créditos de valoración que incluyeron veinte puntos y cinco rebotes. Comparte el honor con Gilling (Melilla), Faner (TAU Castelló), Juan José García (TAU Castelló) y Ott (Ourense).