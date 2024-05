El Tarazona celebra la permanencia pese a caer derrotado en el Municipal

El Tarazona cayó derrotado por cero goles a dos en la última jornada de la competición ante el descendido Logroñés. El equipo riojano se adelantó en el arranque de la segunda parte, pero el Tarazona pudo empatar el partido en el tramo final con ocasiones imperdonables. Sin embargo, en la última jugada del choque los visitantes sentenciaron el encuentro. Pese a la derrota, el Tarazona se mantiene en la categoría de bronce del fútbol español tras lograr una ventaja de dos puntos respecto a los puestos de descenso.

Con la permanencia virtual en el bolsillo desde el fin de semana pasado, Molo dio oportunidad a futbolistas menos habituales, dejando en el banquillo a hombres como Salvi, Liberto Beltrán o Cubillas. Después de un inicio sin un dominador claro, el Tarazona fue el primero en generar peligro. En una jugada a balón parado en el minuto 12, Cristian Dieste desaprovechó un cabezazo a bocajarro. Inexplicablemente no entró en la portería visitante. Tras esa ocasión, el equipo zaragozano merodeó el área pequeña del Logroñés en varias ocasiones, pero no estuvo acertado en la definición.

A partir del primer cuarto de hora el Logroñés dio un paso adelante y empezó a generar peligro a través de centros laterales. En uno de esos envíos Castellano pudo adelantar a los riojanos al rematar completamente solo en el segundo palo, pero su intento se marchó muy desviado.

En el tramo final de la primera parte el Tarazona pudo estrenar el marcador hasta en dos ocasiones. Primero Javi Areso realizó una buena internada por banda derecha para encontrar a Fer Cano dentro del área, pero el disparo del centrocampista fue rechazado por los centrales del equipo visitante. Instantes después, lo intentó Ramón Bueno con un derechazo desde la frontal que se marchó por encima del larguero.

Tras una primera parte igualada en la que el equipo turiasonense tuvo las opciones más claras, se llegó al descanso sin goles.

Los visitantes, sin nada en juego en esta última jornada al estar descendidos, arrancó la segunda mitad mucho más valiente. En el minuto 50 apareció su capitán Gexan para sorprender al Municipal de Tarazona con una cabalgada y un zapatazo con su pierna zurda que fue imparable para Yoel.

Cumplida la hora de partido, Molo introdujo un triple cambio lógico teniendo en cuenta el resultado para intentar la remontada. Liberto Beltrán, Keita y Guiu entraron al terreno de juego. Los cambios no surtieron efecto, ya que el Tarazona no fue capaz de generar ocasiones claras de peligro. Únicamente lo intentó Dieste con un disparo desde la frontal que atrapó en dos tiempos Uri. Los locales no reaccionaron y a quince minutos del final, el Logroñés pudo sentenciar con un remate acrobático de Manny que desvió Yoel de manera providencial a saque de esquina.

En los últimos minutos el Tarazona pisó el acelerador y empezó a generar lo suficiente como para merecer el empate. En el 82 Mencía falló incomprensiblemente a puerta vacía tras un pase de la muerte fantástico de Liberto Beltrán. Y ya en el tiempo de descuento el guardameta del Logroñés evitó el tanto de Guiu con una gran intervención.

Prácticamente en la última jugada del partido, un error en cadena de la defensa del Tarazona permitió a Escobar hacer el segundo gol con un disparo a placer.

El Tarazona despide la temporada con una derrota inesperada ante su gente, pero con el objetivo de la permanencia cumplido tras una gran temporada en su debut en Primera Federación, categoría en la que volverá a competir la próxima campaña.

Ficha técnica:

Tarazona: Yoel, Guille Alonso (Liberto, 61), Dieste, Fer Cano (Mencía, 80), Ballo (Keita, 61), Ramón Bueno (Guiu, 61), Amoah, Kortazar, Javi Areso (Álex Gil, 71), Mounir, Manu Pedre.

SD Logroñés: Uri, Trespalacios, Murua, Aurtenetxe, Gexan, Castellano (Luzzi, 80), Schmerbock (Jaraiz, 46), Escobar, Manny (Fernández, 88), Damià (Miceli, 70) y Garrido (Curro, 79).

Goles: 0-1, min. 50: Gexan. 0-2, min. 93: Escobar.

Árbitro: Etayo Herrera. Sin amonestados.