Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Épila retoma el triunfo en Fuentes

FUENTES 0-1 ÉPILA

Fuentes: Hernández, Pérez, Salvador, Briz (Blasco, 55), Asensio, Óscar, Roche (Casaló, 63), Goez (Esteban, 78), Requeno (Axel, 78), Garín y Gayan.

Épila: Aarón, Gil, Rupérez, Rafinha (Lucio, 86), Manau, Hamza (Losfablos, 86), Monteiro (Lou, 78), Caro, Rodrigo, Diego Gómez y Berdún.

Goles: 0-1, min. 12: Hamza.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a los locales Briz, Óscar y al visitante Gil.

Comentario: El Épila puso fin a su racha de empates con un trabajado triunfo en el campo del Fuentes. El partido empezó con un ritmo muy alto. Primero fue Requeno, en el conjunto local, quien no llegó por poco a un pase entre líneas de Óscar. Unos minutos después, Monteiro estuvo a punto de marcar uno de los goles de la temporada para el Épila con un disparo desde el medio campo que se estrelló en el larguero. Con el susto todavía en el cuerpo en los locales, Hamza apareció para culminar una acción colectiva y adelantar al Épila en el que a la postre sería el tanto decisivo del duelo. Aarón se tuvo que emplear a fondo ante un disparo de Roche; mientras que acto seguido era Hernández quien brillaba para evitar el segundo de Hamza. Al filo de la media hora, Asensio dispuso de una volea que se marchó fuera.

El inicio de la segunda parte estuvo marcada por un Fuentes ambicioso en busca del empate, pero no atinaba en la meta contraria. Óscar fue uno de los más destacados de los locales, pero sus remates terminaron marchándose por encima del larguero y también incurrió en situaciones de fuera de juego cuando podía haber generado mayor peligro. El Épila se fue echando atrás progresivamente, no por decisión propia, sino por el buen hacer del conjunto de Iván Ballesteros. Aún así, los visitantes dispusieron de dos acciones a balón parado en los que llegaron a introducir el esférico en el interior del área con mucho peligro, pero no encontraron rematador o bien en el último momento se interpuso un jugador local para tapar el disparo.

El encuentro entró en una fase muy entretenida en la que el Fuentes puso toda la carne en el asador y el conjunto de la comarca del Valdejalón tiró de oficio y de balones en largo para seguir mandando avisos a los locales. De nuevo, Óscar tuvo el empate en sus botas, pero la fortuna le era esquiva este domingo. En el 80’, su disparo se fue rozando en palo; mientras que en el 90’ ejecutó un lanzamiento de falta que impactó de lleno en el poste. Todavía hubo tiempo en el añadido para que Blasco sirviera un centro medido al área que no encontró rematador. De esta manera, el Épila se llevó un triunfo muy sufrido en el que terminó pidiendo la hora.

EBRO 1-0 HUESCA B

Ebro: Mateo, Saúl, Espiérrez, Muñoz (Mballo, 87), Bernal (Garrido, 75), Llabrés, Paki, Iván Pérez, Escolar, Quique Navarro y Diawara (Barrio, 84).

Huesca B: Hórreo, Alin (Torra, 78), Nacho, Espinosa, Rodri Val, David García, Delgado, Cissé (Franco, 59), Fofana (Escario, 71), Torguet y Armero.

Goles: 1-0, min. 69: Diawara.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Espiérrez, Paki; Fofana, Hórreo, Delgado y David García. Expulsó con roja directa al local Escolar (84’).

Comentario: El Ebro se impuso con merecimiento al Huesca ‘B’ por 1-0, en un marcador que se quedó corto a tenor de lo visto sobre el césped. El dominio de los de Javier Genovés fue absoluto en la primera parte, en la que gozaron de dos balones al larguero -uno de ellos de Quique Navarro- y varias ocasiones de Bernal y Diawara. En la segunda parte, el filial del conjunto altoaragonés estuvo algo mejor, pero aún así el timón del choque lo seguía llevando el Ebro. Diawara anotó el único tanto del encuentro a la salida de un córner trs capturar un rechace; y los locales pudieron ampliar la renta a la contra. El susto lo dio el jugador del Huesca ‘B’, Escario, quien se quedó conmocionado tras un golpe y tuvo que ser retirado del césped en ambulancia, pero por fortuna sólo se quedó en un susto.

CARIÑENA 1-1 CUARTE

Cariñena: Augusto, Omeñaca, Orús, Monge, Esquina (Soumah, 56), Gálvez, Fajardo (Rica, 75), Basarte, Abuy, Diego y Caicedo.

Cuarte: Rafa, Solbes, Chus Herrero, Roberto, David Martínez (Íñigo, 74), Lucho (Valdés, 64), Rami, De Sus, Isaac, Cota y Gassama.

Goles: 1-0, min. 38: Caicedo. 1-1, min. 79: Rami.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Monge, Fajardo, Abuy; a Cota y Rami.

Comentario: El Cuarte no pudo pasar del empate a 1 en La Platera frente al Cariñena. En la primera media hora de juego, hubo dominio alterno, con un Cariñena consciente de su complicada situación en la tabla que trató de suplirlo con ambición y desparpajo. Chus Herrero estuvo muy hábil en varias acciones para cortar los balones en largo de los locales; y Augusto se empleó a fondo en dos ocasiones para evitar que el Cuarte se adelantase. En el 38’, Caicedo adelantó al Cariñena a la salida de un córner lanzado al segundo palo. Un compañero reintrodujo el esférico al interior del área pequeña y ahí emergió Caicedo para enviar el balón al fondo de las mallas. En la segunda parte, el dominio del Cuarte se hizo más presente, y sólo las intervenciones de Augusto permitieron al Cariñena mantenerse en disposición de pujar por los tres puntos. En el 79’, una jugada por la banda del Cuarte terminó en un centro que fue despejado por el conjunto local. Al rechace estuvo muy atento Rami para empalar el esférico y enviarlo al fondo de las mallas. El Cuarte todavía tuvo alguna ocasión más, pero no pudieron batir a Augusto.

ILLUECA 1-0 BORJA

Illueca: De Cea, Mata, Montllor, Gumiel, Marvin (Pérez, 89), Andreu, Marín, Yus, Mene (Liso, 62), Agustín y Villalba (Galán, 86).

Borja: Montorio, Garrido, Marín, Redondo (Pedro, 62), Montesinos (Gazzoni, 46), Taboada, Sanz, Raúl, Antero (Mbodj, 88), Navarro (Gea, 85) y Mario.

Goles: 1-0, min. 31: Gumiel.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a los locales Marín, Mata, Gumiel y al visitante Navarro.

Comentario: El Illueca se impuso con justicia por 1-0 al Borja en un duelo fratricida en las complicadas opciones con las que cuentan ambos equipos para mantener la categoría. A ninguno le valía el empate, y el conjunto de la comarca del Aranda salió en tromba a por la victoria siendo muy superior en la primera media hora y gozando de un par de manos a mano y varios saques de esquina. Precisamente, en una de esas acciones llegó el tanto de los locales, obra de Gumiel tras desviar ligeramente un cabezazo previo de un compañero. En la segunda parte, hubo mayor igualdad y el Borja trató de quemar todas sus naves en busca de aferrarse a la categoría. En el 65’, dispusieron de un mano a mano que resolvió De Cea con acierto al tapar por abajo. Hubo más ocasiones para el Illueca, como un cabezazo rozando el larguero en el 68’ y un derechazo de Marvin en el 73’ que se marchó fuera, de manera que los locales supieron mantener el tipo para conservar los tres puntos.

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 CASPE

At. Monzón: Gistau, Jerez, Valencia, Claver, Perso (Daniel Arnedillo, 58), Muñoz (Felis, 58), Fernando, Simo (Teixeira, 69), Márquez, Rico (Iago, 76) y Mauro (Kirian, 69).

Caspe: Abbad, Vicente, Karol, Álex Rubio, Vera, Iñaki, Rubi, Gracia Peña (Villaoslada, 69), Marín, Sanz (Barriendos, 89) y Rotellar.

Goles: 0-1, min. 71: Marín.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Valencia, Felis, Rico y Jerez.

Comentario: El Atlético Monzón cayó en su feudo, en el Isidro Calderón, ante un Caspe que fue capaz de aprovechar su oportunidad para llevarse tres puntos de gran valor. El conjunto montisonense no realizó un partido completo, y pecó de escasa efectividad a pesar de haber gozado de varias ocasiones claras de gol para haberse llevado la victoria ante su gente. La igualdad entre ambos conjuntos primó durante gran parte del choque, en una tarde calurosa y con realmente pocas ocasiones de gol durante la primera mitad. Es cierto que los pupilos de Ismael Mariani salieron mucho más cómodos, con la intención de ser dominadores de la posesión y, sobre todo, conceder lo mínimo posible ante un Caspe peligroso en cada acercamiento al área rival que pudiese tener durante la tarde de ayer.

Las ocasiones más claras llegaron en la segunda mitad para ambos conjuntos, que llegaron al tramo final del encuentro con un empate a cero que parecía servirle de mucho al conjunto visitante. No tanto a un Monzón que estuvo a punto de adelantarse hasta en dos ocasiones.

Primeramente Valencia, que consiguió controlar en el área del Caspe un buen balón largo, aunque uno de los zagueros rivales estuvo expeditivo para sacar el esférico a córner antes de que pudiese probar a Abbad. Y en dicho saque de esquina el Monzón tuvo hasta tres disparos consecutivos en el interior del área que no su materializar. Lo aprovechó el Caspe en el 71, concretamente Marín en el rechace de una gran parada de Gistau a un remate anterior. El jugador visitante empujó a placer para hacer el único tanto del partido. Los locales lo intentaron hasta el final, e incluso Fred gozó de un mano a mano que acabó errando. Tres puntos que se le escapan al Monzón del Isidrio Calderón en este tramo final de liga.

EJEA 0-0 BINÉFAR

Ejea: Yzan, Ginovés, Puri (Fedior, 87), Kevin Lacruz (Iglesias, 75), Tudela, Ismael, Carrasco, Andreu (Álvarez, 65), Moha (Marín, 87), Carbonell y Ramón.

Binéfar: Buba, Calvo, Joel, Fall, Cesc, Ratto (Anto, 87), Samitier (Chicho, 65), Vicente, De la Fuente, Aron e Igor (Álex Sanz, 75).

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó al local Puri y al visitante Vicente.

Comentario: El Ejea no pasó del empate ante un Binéfar que sumó un punto importante en la lucha por la salvación. El cuadro local disfrutó de numerosas ocasiones de gol para haber inaugurado el marcador, pero les faltó acierto. Moha tuvo la primera con un disparo que se marchó rozando el palo de la portería de Buba. Puri disparó raso en el 8’, pero atrapó el guardameta visitante, y Carbonell también estuvo cerca un poco después. No hubo forma de perforar la portería de un Buba que cuajó una gran actuación en los primeros 45 minutos.

En la segunda parte, Carbonell dispuso de un mano a mano que no llegó a materializar ante Buba. De nuevo, Buba atrapó en dos tiempos un remate de Isma Fadel; y los pupilos de Iván Martínez siguieron presionando a la búsqueda del gol. Una gran combinación entre Álvarez y Carbonell terminó marchándose fuera por escasos centímetros. El equipo de las Cinco Villas estaba volcado sobre la meta binefarense, con una opción de Moha desde lejos que se marchó por encima del larguero. En el cuarto de hora final, tanto Ramón como Carbonell hicieron creer a la grada local, pero sendas ocasiones se perdieron a escasos centímetros de la portería de Buba. El Binéfar sufrió un asedio, pero fue capaz de aguantar el chaparrón, con nuevas ocasiones desperdiciadas de Carbonell y Gino en los últimos diez minutos.

UTRILLAS 1-1 CALAMOCHA

Utrillas: Miralles, Júdez (Alexandre, 66), Leandro (Guillermo, 82), Redolar, Tena, Izquierdo, Royo, Casero, Muñoz (Hernández, 66), Ruiz y Mallor.

Calamocha: Calavia, Sánchez, Olivera, Nilton, Otín (López, 56), Nieto (Pellejero, 46), Castro (Bilal, 89), Escuin, Pelegrín (Falo, 76), Mercadal y Marc.

Goles: 1-0, min. 20: Tena. 1-1, min. 35: Castro.

Árbitro: Lou Ballano.

Comentario: El Utrillas y el Calamocha se tuvieron que conformar con un reparto de puntos en el duelo de la provincia turolense en la Tercera RFEF. Tras unos primeros minutos de compases, Tena adelantó al conjunto minero en una buena aproximación de los locales en la que definió con acierto ante la salida de Calavia. El tanto no hizo amedrentarse al Calamocha, que sacó fuerzas para elevar líneas y provocar alguna pérdida de balón a los pupilos del ‘Pitu’ Lerga, hasta que Castro se aprovechó de una imprecisión defensiva para sellar el que a la postre sería el definitivo empate. Estaba todo por decidir, pero las defensas se impusieron a los ataques en la segunda parte y la energía de ambos conjuntos ya no era la misma. El Utrillas se mostró más cerca del segundo tanto, con una gran parada de Calavia en un remate en el interior del área como acción más destacada. El Calamocha buscó balones en largo, pero con poco acierto, mientras que el Utrillas se rearmó de valor en el tramo final para poner más recursos en busca de un triunfo que no llegó.

TAMARITE 1-1 FRAGA

Tamarite: Edgar, Cervera (Coulibaly, 65), Balué, Varilla, Alexis, Raluy (Roc, 75), Sales (Sola, 46), Toni, Eric (Fauria, 65), Álex (Morillo, 75) y Flo.

Fraga: Marc, Genís, Álex (Morales, 55), Nicolás (Pau, 80), Alexis (Porlán, 80), Ramón (Solano, 55), Novials, Ormo, Iker, Unai y César.

Goles: 1-0, min. 36: Sales. 1-1, min. 44: Unai.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Alexis, Sola, Balué; a Nicolás.

Comentario: El Tamarite y el Fraga se repartieron los puntos ayer por la tarde en La Colomina, donde ambos conjuntos altoaragoneses empataron a uno para seguir alargando su buen momento en este tramo final de la temporada. El encuentro empezó con un Tamarite prácticamente salvado y un Fraga que buscaba aprovechar el máximo de oportunidades posibles para asomarse a los puestos de playoff de ascenso a Segunda Federación. Por ello, con los objetivos más que cumplidos ambos equipos, se vio un inicio de partido con tanteos de los dos conjuntos y sin ocasiones claras de gol. En el 30’ empezó la emoción en La Colomina, con un César San Agustín que desperdició una ocasión clara de gol al fallar un mano a mano ante Edgar. Y no sería el único, ya que poco después sería Espinosa quien erraba una similar frente a Puigvert, quien intervino con una mano magistral para sacar el esférico a córner. En dicho saque de esquina, Sales remató de manera contundente e hizo el 1-0. Como ha demostrado durante todo el curso, el Fraga no bajó los brazos y César volvió a tenerla para en el 40 tras un disparo al palo. El premio para los fragatinos acabaría llegando al filo del descanso, en una jugada en la que Jodar sí puso las tablas en el marcador. Tras la vuelta de vestuarios, el juego y las ocasiones brillaron por su ausencia más allá de un par de acercamientos peligrosos por parte de ambos equipos. Cabe reseñar la actuación de los dos porteros, tanto de Edgar como Marc ya que sus intervenciones fueron decisivas para sostener a dos conjuntos altoaragoneses que ya tienen asegurada su plaza en Tercera División de cara a la próxima temporada. Eso sí, el encuentro terminó con un Tamarite al que le sirve el empate y un Fraga al que le deja un sabor algo agridulce a pesar de su gran campaña.

ALMUDÉVAR 1-0 BELCHITE 97

Almudévar: Albero, Lucas, Velasco, Ainoza, Puente (Ñama, 78), Conte, Trullén, Lizer, Concha (Vera, 81), Veintemilla y Agustín.

Belchite 97: Santa Eugenia, Rodríguez (Salcedo, 62), Gomís (Lantarón, 62), Rey, Ambroj, Hugo, Ferruz, Choren, Tolo (Alloza, 86), Cabrero (Gauna, 76) y Usher (Charneca, 86).

Goles: 1-0, min. 52: Trullén.

Árbitro: Monteagudo Soler. Amonestó a Puente, Lucas; y a Cabrero.

Comentario: Gran victoria del Almudévar en La Corona, donde supo vencer al Belchite por un gol a cero y dominar durante gran parte del partido a uno de los equipos más exigentes que han pasado por tierras altoaragonesas durante esta temporada. Los de Carlos Gállego fueron capaces de levantarse del varapalo sufrido la semana pasada en La Estacada, donde cayeron por 2-1 ante el Fraga. Y lo hicieron con un partido muy serio, solvente y en el que volvieron a demostrar la dificultad que suponer salir de La Corona con algún punto. Un duelo muy trabajado en líneas generales. En líneas generales se pudo ver un partido muy igualado, con un Belchite que salió respondón y que tuvo sus ocasiones.

En la primera parte el equipo zaragozano presionó y corrió como pocos equipos lo han hecho en La Corona. Tuvieron su más clara ocasión de gol en el minuto 22 con un remate al palo de la portería defendida por Albero. La mejor ocasión para el Almudévar en este periodo fue en el minuto 41, instante en el que Ainoza remató una jugada colectiva rozando la madera, aunque sin el premio esperado. En la segunda mitad de nuevo salida fulgurante del Belchite, pero una jugad colectiva del Almudévar de Conte con centro de Puente y remate final a gol de Trullén, calmó al equipo visitante y dio alas al Almudévar. En el 69´ cabeceó fuera un buena jugada local y diez minutos después un buen remate de Conte, logró desviarlo un defensa a córner. A partir del minuto 84, el Belchite reapareció y buscó el empate, en la primera la defensa local envió el remate visitante a córner. En el 87' Albero realizó una gran parada a un remate de cabeza y en el 90' un tiro del equipo zaragozano se fue rozando el palo. Un triunfo que vuelve a dejar un gran sabor de boca en un Almudévar que quiere pelear por una plaza en los playoff de ascenso a Segunda Federación de aquí a final de temporada. Aunque será altamente complicado por el nivel que hay en la zona alta, el conjunto entrenado por Carlos Gállego no descartar absolutamente nada a estas altura del campeonato liguero.