Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Huesca vence al Girona y firma la permanencia de forma matemática

Partido de la jornada: GIRONA 1-3 HUESCA

Girona: Gerard, Aznar, Hudson, Marc, Pitarque (Adriá, 61), Albert, Elián (Hugo García, 61), Guillem (Mamadou, 61), Cantero (Touray, 79), Porras y Arango (Richard, 72).

Huesca: Eloy, Vera (Édgar, 84), Vicente, Moha, Peregrina (Fontán, 73), Santi López, De Lucas, Ojeda (Fita, 73), Ayman (Sandro, 84), Iker Gil y Roche (Pau, 61).

Goles: 0-1, min. 24: Ayman. 1-1, min. 65: Adriá, de penalti. 1-2, min. 68: Ayman. 1-3, min. 80: Iker Gil.

Árbitro: Díaz Díaz. Amonestó a Aznar; Santi López, Vicente y Moha.

Comentario: Día redondo para el Huesca. Ganó al Girona a domicilio, firmó uno de los mejores partidos en lo que va de temporada y cumplió de manera matemática el objetivo de la permanencia. Gran trabajo del equipo dirigido por Diego Serrano, que continuará un año más en la máxima categoría juvenil. El equipo aragonés entró muy bien al partido, dominando el juego desde el inicio y mereciendo el gol por superioridad y ocasiones. Ayman hizo el primero con un buen disparo desde fuera del área. El partido llegó al descanso con la sensación de que el 0-1 era un premio demasiado corto tras lo visto sobre el césped. Tras el paso por vestuarios, el partido continuó con la misma dinámica, pero el Girona se encontró con un penalti favorable que Adriá se encargó de convertir en gol. No despistó el tanto local al Huesca, que en poco más de diez minutos sentenció el partido con los goles de Ayman e Ikar Gil. Victoria merecida y excelente trabajo de todo el club, que obtiene como recompensa el continuar en División de Honor Juvenil un año más.

RACING CLUB ZARAGOZA 2-2 PLATGES DE CALVIÁ

Racing Zaragoza: Montañés, Lalo, Franco, Nicolás, Palacio, Víctor (Cisneros, 80), Divasson, Regidor (Pamiés, 51), Lobato (Góriz, 68), Mustafá (Puente, 51) y Aguilar (Francés, 80).

P. Calviá: Vasco, Llorenç, Santino (Daniel, 46), Corral, Velasco, Diallo, Cardona (George, 46), Daniel (Arrom, 46), Ayman, Marlon y Gerard (Prudence, 56).

Goles: 1-0, min. 29: Víctor. 1-1, min. 47: Daniel. 1-2, min. 60: Prudence. 2-2, min. 72: Puente.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Góriz; Diallo, Velasco y Ayman.

Comentario: El Racing Club Zaragoza no pasó del empate ante el último clasificado de la tabla, el Platges de Calvia, ya descendido hace algunas jornadas. El cuadro zaragozano no salió con la intensidad necesaria y no estuvo cómodo en ningún momento del partido. La primera parte apenas tuvo ocasiones, pero Víctor aprovechó un centro lateral para hacer el primero con un gran remate y dar a su equipo ventaja antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, Daniel empató con un disparo seco de larga distancia que sorprendió a Montañés. Este gol sentó como un jarro de agua fría a los chicos de Rubén Floría, que vieron como Prudence hacía el segundo poco después. A partir de ese momento, el cuadro visitante jugó con el tiempo y el resultado, pero Puente pudo empatar tras un rechace en una jugada a balón parado. Los últimos minutos fue un querer y no poder de los locales, que vieron como se les escapaba la posibilidad de sumar tres puntos que hubieran sido muy importantes en la lucha por la salvación. Cornellá y Damm serán los rivales de las últimas dos jornadas en las que el Racing Club Zaragoza se juega la permanencia y el trabajo de la temporada.

MERCANTIL 2-0 REAL ZARAGOZA

Mercantil: Jordi, Casellas, Albert, Domenech, Deza, Oriol, Arnau, Orozco, Expósito (Sabat, 87), Frank (Rubén, 71) y Pau (Serrano, 71).

Real Zaragoza: Espuña, García (Conte, 76), Sancho, Miguel (Tobajas, 58), Aznar (Diego, 85), Seidu, Sesé (Cantero, 58), Barrachina, Dennis, Pinilla y Vadillo (Ratón, 85).

Goles: 1-0, min. 58: Expósito. 2-0, min. 78: Rubén.

Árbitro: Curiel Riera. Amonestó a Casellas, Orozco, Deza; Pinilla, Dennis y Vadillo. Expulsó con roja directa al local Domenech (65’).

Comentario: El Real Zaragoza cayó derrotado ante el Mercantil en un partido gris del equipo zaragocista. Dominaron al inicio y tuvieron el partido controlado a nivel defensivo durante la primera parte, pero la única ocasión de peligro fue un mano a mano de Sesé en el 5’, en la que no logró acertar. A partir de ahí, no hubo ocasiones para ninguno de los dos equipos, con un Real Zaragoza incapaz de perforar la defensa cerrada del Mercantil. Tras el paso por vestuarios, el Mercantil todavía se cerró más en defensa y el Real Zaragoza buscaba sus opciones, pero Expósito, en la primera ocasión de los locales, puso por delante a su equipo. Domenech fue expulsado en el 65’, por lo que parecía que se ponía el partido cuesta abajo para el cuadro zaragocista, pero nada más lejos de la realidad, Rubén amplió distancias para el Mercantil en el 78’ con inferioridad numérica. Pasaron los minutos sin grandes sobresaltos, con un Real Zaragoza incapaz que firmó uno de los peores partidos de la temporada.