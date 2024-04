Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Ejea es más líder tras imponerse al Calamocha

EJEA 3-2 CALAMOCHA

Ejea: Monforte, Ginovés, Puri, Ramón (Escobar, 67), Andreu (Babacar, 67), Moha (Álvarez, 67), Carrasco (Marín, 87), Tudela, Carbonell (Iglesias, 84), Kevin Lacruz y Fadel

Calamocha: Unai, David, Ian, Cavero (Mercadal, 9), Iván Falo, Nilton, Otín (Pelegrin, 63), Nieto, Christian, Escuín y Muñoz

Goles: 1-0, min. 20: Moha. 2-0, min. 55: Ramón. 2-1, min. 76: Ian. 3-1, min. 84: Álvarez. 3-2, min. 93: Christian.

Árbitro: Monteagudo Soler. Amonestó a Ramón, Carrasco, Puri; David y Escuin.

Comentario: El Ejea dio un paso de gigante en su andadura hacia el ascenso directo al superar por 3-2 a un correoso Calamocha y aprovechar así el tropiezo del Ebro en esta jornada. A falta de 6 jornadas para la conclusión del campeonato, los de Iván Martínez aventajan en 4 puntos a los arlequinados.

A los cinco minutos, ya había llegado la primera gran ocasión para el equipo de las Cinco Villas, mediante un cabezazo de Ramón López después de un buen centro de Carrasco. En el 20’, fue Moha en el primer palo quien metió el pie para enviar al fondo de las mallas un servicio de Puri. La conexión entre Ramón López y Carrasco seguía encontrándose, aunque les faltaba el acierto final. Carbonell y Moha también metieron el miedo en el cuerpo a los visitantes cuando eran capaces de combinar el uno con el otro.

En la segunda parte, Ramón López tras haber perdonado previamente, terminó encontrando el gol merced a un gran servicio de Carbonell. El encuentro parecía dominado para el Ejea, hasta que el tanto de Ian para el Calamocha a falta de un cuarto de hora volvió a reavivar el encuentro. Escobar falló, pero a la siguiente volvió la tranquilidad al Municipal de Ejea con el tanto de Álvarez tras asistencia de Kevin Lacruz. Babacar se topó con el larguero en lo que pudo ser el cuarto gol, y finalmente Christian con el tiempo cumplido maquilló el resultado para el conjunto turolense.

ALMUDÉVAR 2-0 EBRO

Almudévar: Albero, Luisja, Lucas, Velasco, Ainoza, Puente, Conte, Trullén, Lizer, Ros (Vera, 75) y Veintemilla (Ñama, 84).

Ebro: Abad, Saúl, Espiérrez (Sorbe, 46), Muñoz, Bernal (Torcal, 60), Llabrés (Paki, 46), Chárlez, Iván Pérez (Barrio, 46), Escolar, Quique Navarro y Diawara (Garrido, 46).

Goles: 1-0, min. 2: Luisja. 2-0, min. 43: Trullén.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Puente, Albero; y a Muñoz.

Comentario: Otro partidazo del Almudévar, esta vez venciendo a uno de los "gallitos" del grupo. Comenzó el partido con un golazo de Luisja al rematar un córner con una tremenda volea. El golpe dejó aturdido al equipo zaragozano y Trullén envió un tiro rozando el palo visitante en el 12´. El Ebro comenzó a crear peligro sobre todo con el balón parado, a partir del 20´el Almudévar se defendía bien y no permitía al Ebro llegar al área. En una contra muy bien llevada, con pase de Conte a Trullén, este último culminó la jugada en gol, corría el 42´. Con 2-0 se llegó al descanso. El Ebro "quemó sus naves" e hizo cuatro cambios en el descanso. En el 49´ un remate de Paki en un córner, lo hizo a las manos de Albero. El Ebro dominó todo el segundo periodo, pero el Almudévar que se defendió bien y controló el partido, no pasó apuros. Al equipo zaragozano le fallaba siempre el último pase y por supuesto careció de remate. En los últimos quince minutos, el Ebro era un querer y no poder, fallando mucho en el pase, ante un Almudévar cada vez más cómodo en el campo. En el 79´, un paradón del meta visitante Abad, en una contra rematada por Trullén, evitó que el Ebro se marchase con un tercer gol. Con mucho peligro en las contras locales y con el intentarlo visitante, pero sin sacar un remate entre los 3 palos en casi toda la segunda parte finalizó el partido. Al final ovación de gala del público de Almudévar a su equipo, por el gran partido desarrollado.

CUARTE 2-0 BINÉFAR

Cuarte: Hidalgo, Solbes, Lucho (Rami, 62), Gassama (Iñigo, 77), Cota (Argente, 77), Arturo (Pinto, 69), Isaac (Sesma, 69), Martínez, De Sus, Roberto y Chus Herrero

Binéfar: Marc, Enric (Igor, 75), Joel, Álex (Cesc, 62), Guido, Samitier, Vicente, De la Fuente, Bernadó (Fall, 41), Arón (Llobet, 75) y Arnau (Chicho, 46)

Goles: 1-0, min. 10: Isaac. 2-0, min. 53: Isaac.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Arturo; Álex, Arnau, Vicente y Enric.

Comentario: Igualado encuentro en el que el Cuarte tiró de su resolución ofensiva para superar por 2-0 al Binéfar en un duelo de pocas ocasiones. El Binéfar tuvo su mejor ocasión con un disparo desde el borde del área que se perdió fuera, pero el Cuarte también fue capaz de robar balones y crear peligro. En el 10’, llegó el tanto de Isaac fruto de la presión del Cuarte al saque en corto del Binéfar. El portero fue a lanzar en largo, pero Isaac se interpuso, le rebotó el balón y terminó alojándose en el fondo de las mallas. A partir de esa acción y con la ventaja en el marcador, el Cuarte tuvo mayor control, aunque sin finalizaciones.

La segunda parte continuó por los mismos derroteros. Las llegadas de unos y otros eran debido a faltas lejanas o centros aéreos buscando el área. En el 55’, una acción de Gassama por la banda concluyó con un centro que encontró a Isaac que materializó el segundo gol tras adelantarse a la defensa y a Marc.

Hasta que en el 10 de la segunda también, un balón por banda a Gassama, la controlado, se ha ido de la marca y con un buen centro ha encontrado a Isaac que, adelantándose a la defensa y el portero, la ha empujado dentro. El Binéfar hizo cambios para tratar de ser más ofensivo, pero el Cuarte supo controlarlo y pudo hacer el tercero en alguna contra.

CARIÑENA 0-2 BORJA

Cariñena: Augusto, Rodrigo, Orús (Lorente, 46), Monge, Caicedo, Ibra (Rica, 77), Ibáñez, Abuy, Basarte, Remacha (Gálvez, 15) y Fajardo

Borja: Montorio, Gazzoni, Pablo, Adrián, Taboada (Abdoulaye, 85), Sanz (De Pablo, 89), Raúl, Antero, Solans, Navarro y Usón

Goles: 0-1, min. 7: Usón. 0-2, min. 35: Taboada.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó al visitante Gazzoni.

Comentario: El Borja se llevó un partido trascendental en la lucha por la permanencia al imponerse por 0-2 en el campo del Cariñena en un duelo de necesitados. El empate no le servía a ninguno y esa sensación estuvo presente desde el primer momento, con mucho juego directo e imprecisiones que dejaron claro que la premisa de ambos era minimizar errores. De una falta de contundencia defensiva llegó el primer tanto para el equipo de la comarca de Campo de Borja. Este gol llegó a raíz de una falta botada en medio campo directamente hacia al área. Tras varios intentos de despeje de cabeza, el Cariñena despejó, pero acto seguido recuperó la posesión el Borja y enlazó una buena jugada por la banda izquierda. El equipo visitante sirvió un centro lateral y tras un primer control de un compañero en el interior del área, remató Usón de primeras con un tiro seco ajustado a la derecha de Augusto.

Una pérdida en medio campo del Cariñena permitió una rápida salida del Borja, que optó por un remate cruzado desde fuera del área que se marchó a la derecha de la meta defendida por Augusto. En el 37’, Taboada sentenció con el segundo tanto al anticiparse en un balón colgado al interior del área y terminó marcando a placer libre de marca. Augusto se quedó esperando en línea de gol y no tuvo tiempo para reaccionar. Todavía hubo tiempo en la primera parte para que el Borja protagonizara incursiones en el área en busca del tercero.

Tras la reanudación, un fallo de uno de los centrales del Cariñena al dejar pasar un balón derivó en un mano a mano en el que el Borja buscó el pase de la muerte a un compañero a puerta vacía. Sin embargo, apareció de manera providencial un defensa local para evitar que ese pase le llegara y salvar a su equipo. El Cariñena sacó fuerzas de flaqueza y metió en apuros al Borja. Los de rojo dispusieron de dos potentes disparos desde fuera del área ante los que respondió con mucho acierto Montorio para evitar que recortaran distancias.

FUENTES 1-1 BELCHITE 97

Fuentes: Pablo, López, Porroche, Jorge (Óscar, 63), Briz, Tobajas (Gayán, 74), Roche (Góez, 62), Blasco, Requeno (Asensio, 83), Garín (Axel, 83) y Rubio.

Belchite 97: Nacho, Rey, Cotoño, Gonzalvo, Ferruz, Choren, Tolo, Carbó (Lantarón, 69), Cabrero, Usher y Salcedo (Rodríguez, 69).

Goles: 1-0, min. 66: Góez. 1-1, min. 72: Lantarón.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Blasco, Rubio (2), expulsado en el 74’; Cabrero y Gonzalvo.

Comentario: El Belchite sigue con su dinámica ascendente de las últimas jornadas y se llevó un punto de mérito en el campo del Fuentes, en un partido marcador por el dominio de los locales, especialmente en la primera parte. Blasco, Jorge y Tobajas protagonizaron las primeras ocasiones en el cuarto de hora inicial, obligando a realizar buenas intervenciones a Nacho. Eso si, justo antes del descanso fue Pablo quien brilló para evitar el tanto del Belchite. En la segunda parte, Óscar le sirvió un centro a Requeno, quien bajó el esférico con el pecho y esto le permitió a Góez llegar en carrera y rematar a placer para enviar el balón al fondo de las mallas. Poco después, empató Lantarón en una buena acción colectiva de los visitantes. El Fuentes se quedó en inferioridad numérica a raíz de la expulsión de Jesús Rubio, por lo que en el cuarto de hora final les costó más y tuvieron que sudar tinta para aferrar un punto que no convenció tampoco al Belchite, más aún tras la victoria del Borja en Cariñena.

ILLUECA 0-0 ÉPILA

Illueca: Aure, Mata, Montllor, Gumiel, Villalba (Julio, 90), Agustín, Galán, Mené (Rubén Pérez, 85), Marín, Andreu y Marvin.

Épila: Abad, Uche, Lucio, Gil, Manau (Bretos, 56), Berdún (Lou, 77), Diego Gómez, Rafinha, Monteiro, Caro y Hamza (Losfablos, 27).

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a los locales Gumiel, Marín, Andreu, Mata y al visitante Monteiro.

Comentario: Empate sin goles entre Illueca y Épila en un choque que supuso el debut de Jorge Abad al frente del banquillo del equipo de la Comarca del Aranda. Tras la igualdad de los primeros diez minutos, el Illueca se mostró mucho más cómodo, firmando su mejor partido de la segunda vuelta y generando bastante peligro. El Épila no fue capaz de adaptarse al césped de los locales. En la segunda parte, cambió de sistema el Épila pero les siguió costando mucho para superar la alta presión e intensidad de los locales, que dispusieron dos ocasiones muy claras en sendos remates que fueron repelidos por Abad, el mejor de los suyos y gran artífice del punto que sumó este domingo el conjunto de la comarca de Valdejalón.

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 FRAGA

At. Monzón: Gistau, Carrera, Jerez, Daniel, Márquez, Simo (Echeverría 81), Fernando, Muñoz (Iago, 77), Perso (Kirian, 63), Félis (Aitor, 81) y Teixeira (Rodríguez, 63).

Fraga: Marc, Genís, Morales (Álex, 64), Novials, Ormo, Xavier (Pau, 81), Iker (Puch, 71), Unai, Ramón, Alexis (Porlán, 71) y César.

Goles: 0-1, min. 80: César.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Félis, Aitor; a Morales y Porlán. Expulsó por doble amonestación al local Jérez (57’).

Comentario: Gran triunfo del Fraga en el Isidro Calderón, un estadio que no pisaba desde la temporada 2020/2021 y al que regresó para llevarse los tres puntos ante un Monzón que sigue sin levantarse de su mala racha. Se mostró muy serio el conjunto fragatino en todo momento, más si cabe en una primera parte en la que todo estuvo muy igualado y en la que las ocasiones brillaron por su ausencia. Tan solo hubo una, y fue a los cinco minutos de partido para los chavales entrenados por Miguel Rubio. Una gran ocasión de César que Gistau acabó salvando para bien de los locaes. Aunque el conjunto montisonense salió algo mejor, con el paso de los minutos primó la igualdad entre dos equipos que no querían caer, y así es como se llegó al descanso. Con un 0-0 en el marcador que reflejó de manera justa la igualdad que hubo durante toda la primera.

El guion cambió por completo en la segunda mitad, cuando el Fraga mostró una versión mucho más dominante y ofensiva, siendo además superior al conjunto entrenado por Mariani. Con el dominio de la posesión y merodeando de manera constante el área de Gistau, el conjunto fragatino encontró el camino del gol en los últimos diez minutos , cuando César aprovechó un gran centro de Sanz para rematar de cabeza y batir al meta. Ya mereció el tanto mucho antes, aunque el conjunto montisonense supo aguantar hasta el tramo final, cuando ya no pudo más. Los locales intentaron reponerse, pero no fue posible. El Fraga de Miguel Rubio, con esta victoria, encadena tres consecutivas que le permiten seguir escalando posiciones y no perder de vista un playoff que todavía anda lejos. Mientras, el Monzón encadena lleva cinco duelos seguidos sin ganar.

UTRILLAS 2-0 CASPE

Utrillas: Marco, Torres (Ruiz, 75), Hernández, Yerai (Júdez, 62), Redolar, Tena (García, 85), Álvaro, Royo, Adán (Alexandre, 75), Casero y Mallor (Muñoz, 75).

Caspe: Máñez, Vicente (Gracia, 82), Losín, Casado (Barriendos, 73), Sanz (Agbor, 82), Rotellar, Villaoslada (Rubí, 65), Marín, Iñaki, Vera y Álex Rubio.

Goles: 1-0, min. 76: Alexandre. 2-0, min. 81: Tena.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Casero, Álvaro, Tena, Júdez; a Álex Rubio. Expulsó por doble amonestación al visitante Vera (63’).

Comentario: El Utrillas impuso su poderío en casa para imponerse por 2-0 a un Caspe que, pese a la derrota, se mantiene en posiciones de Play Off. La primera parte estuvo marcada por la igualdad, de manera que ninguno pudo imponer su ritmo ni generar ocasiones en la portería rival. La expulsión del visitante Iván Vera pasado el primer cuarto de hora de la segunda parte desniveló la balanza y a partir de ese instante se mostró mucho más cómodo el conjunto del Pitu Lerga, jugando con la superioridad numérica. Fruto de su empuje, llegaron las ocasiones para el conjunto minero. Primero, Tena estrelló un balón en el larguero. Alexandre marcó un auténtico golazo de falta directa y cinco minutos después, Tena se resarció de su larguero anterior y endosó el segundo gol para traer la tranquilidad y el merecido resultado a una muy buena versión del Utrillas.

TAMARITE 2-2 HUESCA B

Tamarite: Bret, Morillo, Gerard, Varilla, Alexis, Roc (Cervera, 75), Sola (Fauria, 75), Raluy (Julen, 84), Toni, Álex (Coulibaly, 77) y Flo.

Huesca B: Hórreo, Serban, Amandi (Rosero, 71), Ignacio, Rodri Val (Escario, 77), David, Delgado, Nabil, Fadiala, Torguet y Armero.

Goles: 0-1, min. 4: Ignacio. 1-1, min. 38: Álex, de penalti. 2-1, min. 39: Alexis. 2-2, min. 67: Delgado.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a Balue, Alexis, Coulibaly; a Delgado, Amandi y David.

Comentario: Reparto de puntos en La Colomina entre el Tamarite y el Huesca B, a pesar de las ocasiones que tuvo el conjunto local en la segunda mitad para llevarse el encuentro. No pudo empezar mejor el partido para el filial azulgrana, que se adelantó rápidamente para sorpresa de muchos. No obstante, el Tamarite de Félix Jiménez reaccionó poniendo más ritmo e intensidad para crear ocasiones. Lo consiguió y obtuvo una pena máxima que Gutiérrez transformó. Un minuto después, en el 39, Espinosa culminó la remontada para hacer olvidar el tanto inicial de los pupilos entrenados por Sebas Martínez. Ya en la segunda mitad, con todo igualado, Guerrero puso las tablas en el marcador en el 68. Un resultado que no se movería a pesar de que Espinosa tuviese la oportunidad de hacer el 3-2 desde los once metros. Un punto que permite a los literanos mantener su buena dinámica y priva al Huesca B de acercarse a los playoff.