Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Calamocha sorprende al filial del Huesca

HUESCA B 0-1 CALAMOCHA

Huesca B: Li, Espinosa, Nacho (David Val, 53), Alexis (Alin, 76), Torguet, Escario (Franco, 64), Guerrero, Torra, Rodri Val, Nabil y Armero.

Calamocha: Unai, Ian, Cavero, Ruano, Tenorio, Marckus, Nieto, Nilton, Fonsi, Pelegrín (Christian, 65) (Iván Falo, 82) y Adán Pérez.

Goles: 0-1, min. 54: Adán Pérez.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó al local Espinosa y al visitante Christian.

Comentario: Nueva derrota la que sufrió la SD Huesca B en la Base Aragonesa de Fútbol, donde sucumbió ante el Calamocha por 0-1 tras un partido en el que los azulgranas estuvieron muy por debajo de su rival, que se llevó los tres puntos de manera merecida. Conscientes de la necesidad de ganar tras haber encadenado cuatro jornadas consecutivas sin sumar de tres -con esta ya es la quinta-, el conjunto entrenado por Sebas Martínez salió decidido a adelantarse en el marcador cuanto antes, adelantando líneas y buscando balones laterales que pudiesen sorprender a la defensa del Calamocha. Sin embargo, esa presión alta fue desapareciendo una vez superados los primeros quince minutos, momento a partir del cual el conjunto visitante se mostró mucho más cómodo y, sobre todo, con acercamientos y opciones de adelantarse. El larguero salvó en dos ocasiones al Huesca B, ya que dos centros laterales estuvieron a punto de colarse en la portería de Li debido al viento. El meta chino, además, salvó posteriormente a los suyos con una buena parada al tiro raso y cruzado de Fonsi en el interior del área. El Huesca tan solo gozó de un disparo lejano que no intimidó a Calavia, y ambos conjuntos se fueron al descanso con tablas en el marcador. Un resultado que no tardaría en cambiar. Salió mejor el Calamocha y lo aprovechó en el 54, momento en el que Pérez empujó a la red el rechace posterior a una gran jugada de Tenorio que desembocó en una nueva parada a bocajarro de Li, aunque en la segunda ocasión ya no pudo hacer nada. Pasaron los minutos y el filial azulgrana no consiguió hacer el más mínimo daño a un Calamocha que se mostró sólido y seguro para amarrar el resultado.Con esta derrota, el Huesca B suma cuatro seguidas en su feudo y se estanca en la zona media de la tabla.

EBRO 1-1 EJEA

Ebro: Miguel Ángel, Saúl, Espiérrez, Muñoz, Bernal, Llabrés (Torcal, 56), Paki (Diawara, 66), Chárlez, Iván, Escolar y Quique Navarro.

Ejea: Yzan, Crespo, Ginovés, Puri, Babacar (Álvarez, 68), Andreu (Escobar, 87), Moha (Marín, 78), Tudela (Kevin Lacruz, 87), Carbonell, Fadel e Iglesias.

Goles: 1-0, min. 72: Chárlez. 1-1, min. 94: Carbonell, de penalti.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a Quique Navarro; Crespo y Puri.

Comentario: Igualdad tanto en el marcador como en el juego entre el Ebro y el Ejea. Empezó dominando ligeramente el encuentro el equipo local, que llevó el peso del partido y de las ocasiones, buscando segundas jugadas para intentar batir la meta de Yzan, pero se llegó al descanso con empate sin goles. Tras el paso por vestuarios el partido mantuvo la misma tónica que en la primera mitad, con un Ebro que dispuso de varias canciones para anotar, pero no fue hasta el 72’ cuando Chárlez consiguió batir la meta visitante tras un buen disparo desde la frontal del área. El Ebro inventó ampliar su renta y disfruto de varias ocasiones para hacerlo, pero no estuvo acertado. Cuando parecía que el partido estaba ya visto para sentencia, el colegiado señaló penalti a favor de los ejeanos, que fue transformado por Luis Carbonell para rescatar un punto para su equipo.

CASPE 2-1 BINÉFAR

Caspe: Máñez, Iván, Karol, Horno (Casado, 77), Rotellar, Barriendos, Villaoslada (Abadía, 86), Marín, Gracia Peña (Kun, 66), Manu Rubi (Vera, 66) y Álex Rubio.

Binéfar: Marc, Solano (Arón, 65), Calvo, Joel, Álex, Fall (Samitier, 79), Cesc, Guido, Chicho, De la Fuente (Llobet, 79) y Bernadó (Vicente, 75).

Goles: 1-0, min. 14: Rotellar. 1-1, min. 35: Cesc, de penalti. 2-1, min. 51: Iván.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Karol, Manu Rubi, Vera, Villaoslada, Kun; y a Solano.

Comentario: El Caspe se impuso por 2-1 al Binéfar en un partido muy vistoso por ambas partes. Los locales empezaron con mayor posesión y ocasiones que no lograron materializar, hasta que al filo del cuarto de hora, un centro por la banda derecha de Villaoslada fue rematado mediante una chilena por Rotellar, en una acción de verdadero mérito del atacante del Caspe. Después, un disparo del Binéfar desde lejos rebotó en la mano de Carol, de manera que el árbitro sancionó penalti. Cesc se encargó de transformar la pena máxima.

En la segunda parte, hubo dominio alterno, pero con una dosis mayor de llegadas por parte del Caspe. En una de estas acciones, un centro lateral fue rematado por Iván Vicente llegando desde atrás, de manera que volvió a adelantar a los locales. El Binéfar creo peligro por medio de los centros laterales. Máñez tuvo que lucirse para desbaratar un disparo de mucho peligro de los altoaragoneses, de manera que el Caspe mantuvo los tres puntos en su estadio.

ÉPILA 1-0 BORJA

Épila: Fabre, Uche, Lucio (Manau, 78), Gil, Rupérez, Rafinha, Hamza (Marco, 89), Caro, Tapia, Losfablos (Monteiro, 62) y Berdún.

Borja: Ortiz, Garrido (Puente, 88), Gazzoni (Alberto Sanz, 76), Leciñena (Mbodj, 46), Adrián Redondo, Montesinos, Taboada (Gea, 86), Raúl, Antero, Solans y Marcos.

Goles: 1-0, min. 18: Tapia.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a los locales Fabre, Uche, Gil y al visitante Adrián Redondo.

Comentario: El Épila se impuso al Borja en un partido en el que arrancó muy enchufado desde el primer momento. No se había cumplido ni un cuarto de hora y ya habían generado tres saques de esquina y un lanzamiento que se perdió fuera. Sin embargo, no tardó en llegar la jugada polémica del partido. Fabre salió fuera del área y golpeó el balón con la mano. El árbitro lo sancionó con cartulina amarilla, dado que se encontraban merodeando la zona otros jugadores locales, pero el Borja reclamó la expulsión. Poco después, tras un centro de Rapinha, Tapia remató de cabeza para enviar el balón al fondo de las mallas, en un tanto que a la postre sería el definitivo para sellar el triunfo.

En la segunda parte, el viento sopló a favor del Borja. El Épila tuvo hasta tres contras para poder materializar el segundo gol, pero no encontraron el acierto. Por su parte, los visitantes trataron de meterse en el partido mediante balones colgados al área, pero el Épila supo defender y no hubo apuros sobre la portería de Fabre.

FRAGA 3-0 CARIÑENA

Fraga: Grasa, Genís (Pirla, 46), Álex Sanz, Puch (Larroya, 71), Alexis (Gerard, 61), Ramón (Bautista, 61), Unai (Bernabé, 82), Solano, Marcel, Novials y César.

Cariñena: Tavares (Bielsa, 46), Rodrigo, Closa, Orús, Soumah, Ibáñez, Abuy (Fajardo, 65), Basarte, Ismael (Caicedo, 46), Gálvez (Rica, 86) y Lounis.

Goles: 1-0, min. 11: César. 2-0, min. 19: Novials. 3-0, min. 44: César.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los visitantes Abuy, Ismael, Orús, Soumah, Ibáñez. Expulsó por doble amonestación al visitante Lounis (81’).

Comentario: El Fraga goleó al Cariñena, se llevó los tres puntos y se reencontró con la victoria en La Estacada tras un partido que dominó de principio a fin y dominó con total claridad. Visitaba el colista el feudo fragatino con la necesidad de ganar, pero el conjunto entrenado por Miguel Rubio se hzo dueño y señor del choque desde el primer minuto. Los locales tiraron de efectividad y encarrilaron la victoria en los primeros veinte minutos del encuentro, materializando las dos primeras ocasiones más claras.

César hizo el primer gol de la cita en el minuto 11, tras un buen pase de Unai que no desaprovechó el atacante del Fraga. Poco después, en el minuto 20, Novials logró el segundo tanto tras una jugada colectiva que supo aprovechar con un disparo orientado que se coló por el segundo palo de la meta rival. Con muy poco que hacer por parte del Cariñena, César sentenció con otro gol el choque escasos segundos antes de que finalizase la primera mitada. Tras la vuelta de vestuarios y con todo resuelto, el equipo entrenado por Miguel Rubio propuso un duelo de ritmo bajo para evitar cualquier susto del conjunto visitante, y lo consiguió. Gasca no tuvo trabajo alguno en el que exigirse, y los tres puntos se quedaron en La Estacada tras un partido muy serio y efectivo del Fraga que les permite reencontrarse con el triunfo y asentarse en la zona tranquila de la clasificación con 33 puntos. Una victoria que el Fraga necesitaba y que consiguió con creces tras haber encadenado varios empates en las últimas fechas.

TAMARITE 2-2 ILLUECA

Tamarite: Sorinas, Pol (Albert, 46), Morillo (Mamadou, 46), Balué, Varilla, Alexis, Sola (Julen, 78), Sales, Toni (Youssef, 46), Eric y Álex (Roc, 60).

Illueca: De Cea, Mata, Montllor, Gumiel (Marvin, 75), Andreu, Yus, Emilio (Liso, 89), Rubén Pérez, Agustín (Marín, 67), Villalba y Zakaria (Galán, 46).

Goles: 1-0, min. 17: Sola. 1-1, min. 21: Yus. 1-2, min. 24: Villalba. 2-2, min. 51: Mamadou.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Mamadou, Balué; a Gumiel, Zakaria. Expulsó por roja directa al local Youssef (81’).

Comentario: Agridulce empate el que consiguió el Tamarite en casa ante el Illueca, tras un partido que terminó finalmente 2-2 y que dejó con cierta sensación de insuficiencia a los de Féliz Jiménez. Como se podía esperar debido a su condición de conjunto local, el Tamarite no tardó mucho en adelantarse. Solà hizo el primer gol de la tarde para el conjunto literano en el minuto 17, un tanto que parecía iba a ser el primero de varios debido al poderío ofensivo que había reflejado en las últimas jornadas. Sin embargo, el llueca también quiso demostrar que no llegaba a Tamarite de vacaciones, sino con la necesidad de puntuar para salir de la zona baja, y empató tan solo cuatro minutos después por medio de Yus. El gol dejó frío al Tamarite, y mucho más el segundo de los visitantes que llegó en el 24 desde los once metros, esta vez de Villalba. A partir de ahí le costó encontrar portería al equipo de Jiménez, aunque tras el descanso Coulibaly volvió a meter a los altoaragoneses en el partido, concretamente en el minuto 54. A pesar de ello, el marcador no se movió más, y el encuentro finalizó con un reparto de puntos que no deja con un gran sabor de boca a los locales, que pecaron nuevamente en la parcela defensiva.

BELCHITE 97 0-2 CUARTE

Belchite 97: Jiménez, Rodríguez, Gomis, Rey, Ambroj (Usher, 60), Alloza (Lantaron, 60), Ferruz, Choren (Abreu, 82), Tolo, Cabrero (Okón, 88) y Salcedo (Gonzalvo, 46).

Cuarte: Rafael, Pinto, Valdés (Íñigo, 71), Gassama (Sesma, 88), Cota, Peralta (Rami, 83), Issac, Martínez, De Sus, Roberto y Herrero.

Goles: 0-1, min. 4: Peralta. 0-2, min. 89: Cota.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Salcedo; a Isaac, Herrero y Rami.

Comentario: El Cuarte se impuso con poderío al Belchite por 0-2 en un partido en el que convirtió sendos goles al inicio y al final del encuentro. Los visitantes eran conscientes de que no podían fallar, para aprovechar así el empate de esta jornada entre el Ebro y el Ejea; y comprimir así la parte alta de la tabla clasificatoria y el ascenso directo a Segunda RFEF. El tanto de Peralta nada más empezar el choque en un desbarajuste defensivo de los locales permitía tomar ventaja al Cuarte. Los visitantes se sintieron más cómodos con el marcador a favor, pero el Belchite supo sacar fuerzas de flaqueza y tuvieron algún disparo desviado y obligaron a intervenir a Rafael en otra ocasión. La posesión y el dominio era mayor en el Cuarte, aunque no llegaba a culminar. Los visitantes enlazaron minutos de presión en los que llegaron a pisar línea de fondo, pero no pudieron rematar el encuentro hasta el tramo final con el tanto de Cota que hizo valer el trabajo de los suyos durante la segunda parte.

ATLÉTICO MONZÓN 1-0 FUENTES

At. Monzón: Nelson, Carrera, Pol, Jerez, Valencia, Teixeira (Echeverría, 72), Adrián (Perso, 89), Fernando, Simo (Kirian, 82), Daniel y Floría.

Fuentes: León, Pablo, Salvador, Briz (Óscar, 82), Casaló, Tobajas, Roche, Blasco, Góez (Gayán, 66), Requeno (Esteban, 72) y Rubio (Garín, 66).

Goles: 1-0, min. 33: Fernando.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Adrián, Carrera, Pol, Nelson, Perso; Góez y Rubio.

Comentario: El Atlético de Monzón sigue de dulce en esta fase de la temporada, y aunque ayer le tocó sufrir para ganar por la mínima al Fuentes, los rojiblancos son quintos, afianzados en puestos de playoff, y tiene el liderato solo a tres puntos.

Ayer le costó llevarse los tres puntos al equipo de Ismael Mariani, en el que debutó el canterano Floria. Y eso que el partido tuvo una primera jugada polémica que podría perfectamente haber cambiado el curso del partido. Balón largo para Fred, que recibe en el área y es “abrazado” por el meta visitante en un penalti clamoroso. El colegiado se desentendió y el Monzón encima se llevó una tarjeta para Mariani. Ver para creer.

El choque continuó, con un fuerte viento que deslució mucho el juego de los dos equipos, y sin apenas ocasiones. Hasta que llegó el gol, superada la media hora y a balón parado. Dani Arnedillo puso una falta lateral al área y el otro Arnedillo, Fernando, cabeceaba a la red. De ahí al descanso cada equipo tuvo una ocasión, con un centro que se quedó sin remate por muy poco en el Fuentes y un tiro de Dani Arnedillo alto para culminar una buena contra.

En la segunda mitad el Fuentes tuvo una buena ocasión nada más arrancar con una contra que Roche disparó, muy encimado, y resolvió Nelson. El Fuentes dominó el choque en el segundo tiempo, pero tampoco gozó de ocasiones muy claras y cayó en varias ocasiones en fuera de juego. El Monzón buscó alguna contra pero tampoco con mucha fortuna y el marcador no se movió para alegría de la parroquia local con el pitido final.

ALMUDÉVAR - UTRILLAS: Aplazado por el mal estado del terreno de juego debido a la lluvia.