Resumen de División Honor Cadete: Gran empate del Juventud ante un Real Zaragoza que pierde dos puntos respecto al Huesca

Se recorta de seis a cuatro la ventaja del Real Zaragoza en el liderato después de no poder pasar del empate sin goles ante un épico Santo Domingo Juventud, que aguantó estoicamente hasta el final su portería a cero, algo que solo había pasado esta temporada una vez. Parecía bien encarrilada una liga, que de nuevo vuelve a ajustarse.

Más dominio que goles en la victoria del Huesca en el campo de el Olivar. Los azulgranas tuvieron un alto porcentaje de posesión pero sin muchas llegadas claras ante un rival replegado que dejó pocos espacios libres. Fue en una jugada bien elaborada ya en la segunda mitad cuando Villalba logró batir a Ander para hacer el único tanto que permite a los oscenses mantener en solitario la segunda plaza.

Victoria contundente del Stadium Casablanca sobre un Oliver al que no le salió nada a derechas en el Gregorio Usabel. En el primer gol se pidió un fuera de juego que el colegiado no estimó y Rodrigo no desaprovechó para adelantar a los suyos. Los otros dos del primer tiempo, que llegaron de forma consecutiva, fueron fallos defensivos que no desaprovecharon los jugadores locales. Más tarde, un penalti transformado hizo el cuarto y de lo poco bueno que se pudieron llevar los de La Camisera fue el gol final de Saúl, aunque valiese para poco.

Goleó el Ebro con autoridad y comodidad a un Valdefierro que lo derrotó en la ida, pero que ayer no pudo hacer nada ante la avalancha de juego y goles de los de David Velasco. Trepidante igualada a tres en Monzón. Rescató dos puntos el Racing Zaragoza del feudo montisonense en un partido que llevaban bien encarrilado los rojiblancos con el 3-1 con el que dominaban en la segunda mitad, pero en el que una buena reacción trajo consigo ese espectacular marcador final.

Otra victoria más, y ya van seis seguidas para la Escuela de Huesca, que fue exigida por una Escuela de Ejea que llegó a ponerse por delante, luego a empatar, pero que acabó sucumbiendo ante el poder anotador del pichichi Nikita, que ayer facturó tres tantos más a su cuenta realizadora.

Abultado triunfo del Balsas sobre el Amistad. Dos conjuntos que navegan por la zona media, lo que podía llevar a pensar en un choque igualado que no fue tanto, especialmente a raíz de adelantarse los del Picarral, que una vez hicieron el primero, vieron portería con mucha facilidad para redondear un sábado estupendo con tres dianas más.

Con comodidad se impuso el Montecarlo al colista Actur Pablo Iglesias. Por distintas circunstancias, pero era importante para ambos el volver a sumar de tres, ya que acumulaban unas cuantas fechas de atasco. Lo hicieron los de La Paz de una forma muy nítida.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

EL OLIVAR 0-1 HUESCA

El Olivar: Ander, Rodrigo (Parra, 70), Bentura, Duce, Sancho (Ignacio, 53), Román, De Alfonso (Íñigo, 65), Beltrán, Jaime (Andrés, 70), Eduardo y Guillermo (Leo, 53).

Huesca: Eduard, Val, Lucas (Sergio Gómez, 63), Hugo (Ismail, 54), Calvo, Villabona, Álex, Biarge, Paul (Osán, 57), Villalba (Barrau, 63) y Blasco (Unai, 54).

Goles: 0-1, min. 48: Villalba.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó al local Sancho.

STADIUM CASABLANCA 4-1 OLIVER

Stadium Casablanca: Lucas, Iñaki, Palacio, Javier, Gracia, Segura, Rodrigo (Vicente, 61), De Francisco, Royo (Esteve, 55), Navarro (Becerril, 55) y Belenguer (Mario, 68).

Oliver: Álvaro, Dalmau (Yeray, 41), Garza, Saúl, Adrián, Marín (Saiz, 55), Briz (Moya, 41), Coscojuela, Moha (Vallano, 41), Caso (José Juan, 64) y Gómez.

Goles: 1-0, min. 13: Rodrigo. 2-0, min. 24: Belenguer. 3-0, min. 25: Rodrigo. 4-0, min. 45: Segura, de penalti. 4-1, min. 80: Saúl.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Javier, Segura; Adrián, Saúl, Caso y Coscojuela.

EBRO 6-0 VALDEFIERRO

Ebro: Mateo, Mayoral (Rodrigo, 41), Juan, Sesma (Layús, 48), Val, Portero (Islam, 64), Cabero, Melo, Gracia, Baez (Casado, 41) y Mustafá (Domingo, 64).

Valdefierro: José Javier, Burillo, Capapey, Sergio, Olalla, Izan, Wisdom (Boakye, 71), Manzano (Blasco, 62), Lacor, Mahamadu (Luka, 52) y Eric.

Goles: 1-0, min. 19: Cabero. 2-0, min. 22: Gracia. 3-0, min. 32: Val. 4-0, min. 34: Gracia. 5-0, min. 36: Sesma. 6-0, min. 58: Gracia.

Árbitro: Martínez Peralta.

MONZÓN FB 3-3 RACING CLUB ZARAGOZA

Monzón FB: Diego, Gael (Gistau, 41), Luay, Hugo, Mateo, Mauro, Ribera (Muñoz, 65), Aritz, Eric, Azddine y Dennis (Anas, 77).

Racing Club Zaragoza: Daniel, Rufat (Cristiano, 57), Del Río, Maza, Alonso, Buil (Raúl, 62), Marín, Álvaro, Marco (Navarro, 62), Jerabek y Pinilla.

Goles: 0-1, min. 3: Pinilla. 1-1, min. 39: Eric. 2-1, min. 41: Aritz. 3-1, min. 42: Dennis. 3-2, min. 53: Marín. 3-3, min. 67: Navarro.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a Hugo, Luay, Aritz; y a Del Río.

EF HUESCA 4-2 EFB EJEA

EF Huesca: Fran, Jason, Estrada, Vitales, Nikita, Rodrigo, Soler, Gracia (Rafael, 47), Xabi, Chibowora (Nidal, 66) y Denis.

EFB Ejea: Marc, Villa (Bielsa, 77), Marín, Lorenzo, Lamarca, Salcedo (Laplaza, 77), Villagrasa, Abadía (Idoipe, 57), Martín (Cativiela, 41), Iván y Diego (Henry, 41).

Goles: 0-1, min. 16: Iván. 1-1, min. 18: Nikita. 2-1, min. 26: Rodrigo. 2-2, min. 44: Lorenzo. 3-2, min. 61: Nikita. 4-2, min. 76: Nikita.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a los visitantes Villa, Iván y Lamarca.

BALSAS PICARRAL 4-0 AMISTAD

Balsas Picarral: Roberto, De Lope, Bruno, Jacobo (Jorge, 54), Abad, Acher, Pablo (Héctor, 70), Aznar, Berges, Bosque (Alejandro, 54) y Rayan (Berbegal, 59).

Amistad: Cezón, Romanos (Christian, 60), Girona, Alberto (Rubio, 41), Elbal (Adrián, 60), Sergio, Sorbed, Nacho (Rodrigo, 50), Pola, Dennis (Pedro, 41) y Andrés.

Goles: 1-0, min. 47: Abad. 2-0, min. 68: De Lope. 3-0, min. 71: Jorge. 4-0, min. 75: Berbegal.

Árbitro: Espallargas Aranda. Amonestó a Acher, Aznar, Héctor; Dennis, Elbal y Christian.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 0-0 REAL ZARAGOZA

Santo Domingo Juventud: Jacobo, Lizaga, Ortín, Fuertes, Iritia (Álex, 62), Moreno, Bartibas, Martín (Izan, 73), Celma, Lorao y Lucas (Jairo, 69).

Real Zaragoza: Royo, Marín (Casas, 41), Hugo Abián, Betato, Leo, Hugo Pablos, Carrillo (Thiago, 41), Luis (Cilla, 59), Iker (Gorka 41), Andrei (Yus, 51) y Gil.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Moreno y Jacobo.

MONTECARLO 4-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

Montecarlo: Héctor, Jaime, Navallas, Pérez, Diego, Glaría (Ingalaturre, 60), Duplá, Lucas (Alejandro, 60), Adrián (Cortés, 73), Mateo (Palacio, 64) y Carlos.

Actur Pablo Iglesias: Diego, Marius, Díez, Saúl, Granged, Caso, Guillermo, Eduardo, Justin, Abdellatif (Artigas, 41) y Casado (Gonzalvo, 78).

Goles: 1-0, min. 14: Diego. 2-0, min. 41: Carlos. 3-0, min. 49: Pérez. 4-0, min. 70: Adrián. 4-1, min. 77: Saúl.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a los locales Lucas y Mateo.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 52 puntos

2º Huesca 48 puntos

3º Ebro 45 puntos

4º Racing Club Zaragoza 35 puntos

5º Stadium Casablanca 31 puntos

6º EF Huesca 31 puntos

7º Balsas Picarral 29 puntos

8º Monzón FB 27 puntos

9º Montecarlo 27 puntos (1 partido menos)

10º Amistad 27 puntos

11º Oliver 26 puntos

12º Santo Domingo Juventud 22 puntos

13º Valdefierro 16 puntos

14º El Olivar 15 puntos (1 partido menos)

15º EFB Ejea 14 puntos

16º Actur Pablo Iglesias 8 puntos