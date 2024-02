Resumen de División Honor Cadete: El Ebro se sobrepone al gol inicial del Racing para afianzarse entre los tres primeros

Paso muy importante el que dio el Ebro para asegurarse una plaza entre los tres primeros después de derrotar a domicilio a su inmediato perseguidor el Racing Club Zaragoza, al que ahora aleja a ocho puntos más el ‘gol average’ que también conquistaron ayer. El encuentro comenzó de manera muy favorable para los albicelestes, con un gol de Álvaro, que fusiló a placer desde cerca. Mal inicio para un Ebro que reaccionó rápido, encontrando pronto el camino al empate gracias a Domingo. Este mismo futbolista marcó ya en la segunda mitad para voltear un resultado, que sentenció Mustafá unos minutos después.

Resultados favorables para el líder y el segundo clasificado. El Real Zaragoza construyó antes de la media hora una ventaja de dos goles frente al Stadium Casablanca. Acortó la distancia Gracia para los visitantes, que apenas llegaron a soñar con la igualada, porque dos minutos más tarde Andrei volvió a estirar la diferencia blanquilla. Sábado inolvidable para el jugador del Huesca Jaric Prat, que marcó seis de los ocho goles que los azulgranas endosaron al Santo Domingo Juventud. Un registro complicadísimo de hacer en un solo partido, que sirve para coronar al futbolista como máximo realizador de la categoría junto a Nikita, de la Escuela de Huesca, con 16 dianas.

Se jugaron cosas importantes por la zona baja. El Olivar ganó, algo que no sucedía desde octubre del año pasado. Lo hizo en un día de los marcados en rojo, a domicilio, en el campo de un rival directo como el Valdefierro, al que le fue todo a la contra, con dos expulsiones que sumar a la derrota. Se redimió la Escuela de Ejea de la severa goleada encajada el sábado anterior, con un triunfo de los que refuerzan ante el Monzón Fútbol Base. Se puso pronto la contienda favorable a los ejeanos, que lograron rubricar por mediación de Iván. De momento no salen de los puestos de descenso, pero se acercan a poder abandonarlos. El que tiene un poco más lejos el escapar de las tres posiciones de descenso es el Actur Pablo Iglesias, que no puntuó en el duelo que le midió con el Oliver, y como sí lo hicieron sus compañeros más cercanos en la tabla, se complica el futuro de los arlequinados rojiblancos.

Un solo empate se dio en esta decimonovena fecha, y lo firmaron Montecarlo y Balsas Picarral en el José Luis Violeta. Un punto que sirve para que los avispas continúen por delante de los de La Paz. Los goles vinieron en un corto espacio de tiempo (exceptuando el pertinente descanso) marcando primero Abad para el Balsas e igualando Duplá al poco de haberse reiniciado el juego.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

HUESCA 8-0 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Huesca: Eduard, Lucas (Hugo, 51), Calvo (Val, 51), Jaric, Bernués, Villabona, Álex (Ismail, 62), Biarge, Poblador (Barrau, 51), Osán y Blasco (Sergio Gómez, 65).

Santo Domingo Juventud: Jacobo, Lizaga (Iglesias, 58), Ortín (Iritia, 47), Fuertes (Izan, 58), Moreno, Bartibas, Martín (Jairo, 47), Celma, Lorao, Álex (Córdoba, 61) y Lizer.

Goles: 1-0, min. 7: Jaric. 2-0, min. 23: Villabona. 3-0, min. 32: Jaric. 4-0, min. 58: Jaric. 5-0, min. 60: Jaric. 6-0, min. 65: Jaric. 7-0, min. 70: Bernués. 8-0, min. 80: Jaric.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó al visitante Bartibas.

RACING CLUB ZARAGOZA 1-3 EBRO

Racing Club Zaragoza: Daniel, Del Río, Maza, Alonso, Buil, Aguilar, Álvaro, Marco, Guillermo (Jerabek, 41), Cristiano (Navarro, 54) y Pinilla (Rufat, 72).

Ebro: Enzo, Mayoral (Layús, 75), Villacampa, Juan Diego, Sesma (Gracia, 60), Val, Domingo (Melo, 67), Islam (Mustafá, 60), Portero, Cabero y Baez (Casado, 75).

Goles: 1-0, min. 5: Álvaro. 1-1, min. 11: Domingo. 1-2, min. 55: Domingo. 1-3, min. 69: Mustafá.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó a Álvaro, Alonso, Jerabek, Daniel; Islam y Villacampa.

REAL ZARAGOZA 3-1 STADIUM CASABLANCA

Real Zaragoza: Eduardo, Marín, Leo (Domínguez, 48), Gomes, Betato, Hugo Pablos, Buil (Carrillo, 65), Cilla, Yus (Gil, 56), Casas (Thiago, 41) y Luis (Andrei, 41).

Stadium Casablanca: Joaquín, Iñaki (Vicente, 73), Javier, Mario, Nicolás (Esteve, 59), Gracia (Gonzalo, 73), Segura, Rodrigo (Palacio, 41), De Francisco, Royo (Belenguer, 59) y Navarro.

Goles: 1-0, min. 11: Gomes. 2-0, min. 27: Buil. 2-1, min. 43: Gracia. 3-1, min. 45: Andrei.

Árbitro: Fuentes Suils.

MONTECARLO 1-1 BALSAS PICARRAL

Montecarlo: Héctor, Navallas, Adrián, Glaría, Duplá, Lucas, Mayoral (Roger, 75), Palacio, Ingalaturre (Diego, 55), Mateo (Romero, 60) y Carlos.

Balsas Picarral: Jorge, De Lope (Héctor, 65), Jacobo, Del Barrio (Berbegal, 57), Abad, Alejandro (Bruno, 65), Acher, Aznar, Berges, García (Rayan, 49) y Bosque (Camilo, 49).

Goles: 0-1, min. 39: Abad. 1-1, min. 43: Duplá.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a los visitantes De Lope y Acher.

EFB EJEA 2-0 MONZÓN FB

EFB Ejea: Marc, Villa, Marín, Lorenzo, Lamarca, Salcedo (Laplaza, 79), Abadía (Villagrasa, 55), Henry (Cativiela, 55), Iván, Raúl (Martín, 79) y Rivera (Diego, 75).

Monzón FB: Diego, Gael (Anas, 70), Luay, Bailo, Mateo (Muñoz, 67), Mauro, Eric, Aritz, Dennis, Azddine y Gistau (Ribera, 50).

Goles: 1-0, min. 8: Henry. 2-0, min. 64: Iván.

Árbitro: Muñoz Chups. Amonestó a Abadía, Henry, Iván, Raúl; Aritz, Luay y Muñoz.

VALDEFIERRO 1-3 EL OLIVAR

Valdefierro: Unai, Burillo, Blasco, Capapey (Izan, 73), Olalla, Wisdom, Manzano (Cristóbal, 27), Samuel, Montero, Mahamadu (Vela, 70) y Eric.

El Olivar: Ander, Rodrigo (Leo, 68), Carlos (Jaime, 48), Duce, De Alfonso (Bentura, 68), Jorge, Beltrán, Teo (Sancho, 60), Eduardo, Iker (Parra, 68) e Ignacio.

Goles: 1-0, min. 33: Blasco, de penalti. 1-1, min. 47: De Alfonso, de penalti. 1-2, min. 70: Beltrán. 1-3, min. 80: Jorge.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó al local Samuel y al visitante Duce. Expulsó con roja directa a los locales Unai (25’) y Montero (52’).

ACTUR PABLO IGLESIAS 1-3 OLIVER

Actur Pablo Iglesias: Diego, Marius, Díez, Saúl, Granged, Caso, Gonzalvo (Artigas, 62), Montagud, Eduardo, Justin y Casado.

Oliver: Álvaro, Dalmau, Saúl, Adrián, Óscar (Vallano, 62), Sierra (Briz, 41), Marín, Coscojuela, Moha (Germán, 56), Caso (José Juan, 49) y Gómez.

Goles: 0-1, min. 17: Coscojuela. 1-1, min. 23: Montagud. 1-2, min. 26: Coscojuela. 1-3, min. 80: Germán.

Árbitro: Nave Mayolas. Amonestó a Díez, Justin; Óscar, Saúl, Álvaro y José Juan.

AMISTAD - EF HUESCA (DOMINGO 10.30)

Amistad:

EF Huesca:

Goles:

Árbitro: Muñoz Herrero.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 51 puntos

2º Huesca 45 puntos

3º Ebro 42 puntos

4º Racing Club Zaragoza 34 puntos

5º Stadium Casablanca 28 puntos

6º Amistad 27 puntos (1 partido menos)

7º Monzón FB 26 puntos

8º Balsas Picarral 26 puntos

9º Oliver 26 puntos

10º EF Huesca 25 puntos (1 partido menos)

11º Montecarlo 24 puntos (1 partido menos)

12º Santo Domingo Juventud 21 puntos

13º Valdefierro 16 puntos

14º El Olivar 15 puntos (1 partido menos)

15º EFB Ejea 14 puntos

16º Actur Pablo Iglesias 8 puntos