Resumen de División Honor Cadete: El Amistad derrota al Ebro para romperle su racha de nueve victorias consecutivas

Antes de un nuevo parón en la liga para dar paso la semana que viene a la selección aragonesa, que disputará la segunda fase de los Campeonatos de España, se jugó la decimoséptima fecha, en la que una de las cosas más llamativas que ocurrieron fue la derrota del Ebro a manos del Amistad, por lo que los de David Velasco hincan la rodilla después de una espectacular racha de nueve triunfos consecutivos. Pareció que podía empezar a fabricarse la décima, cuando Mustafá adelantó a los arlequinados, pero el Amistad, elevó el nivel para acabar dando la vuelta al resultado y obtener un triunfo de gran valor en lo deportivo y en lo anímico.

Trabajado triunfo del Racing Zaragoza ante un Santo Domingo Juventud que dificultó mucho las cosas a unos albicelestes que tuvieron que esperar a los últimos compases para batir a un correoso rival.

No ceden en el mano a mano el Real Zaragoza y el Huesca. Los primeros consiguieron la diferencia más amplia de lo que llevamos de curso, goleando de manera muy abultada al colista Actur Pablo Iglesias. No tan exagerado pero igual de importante fue el logrado por el Huesca, que recibía a un peligroso y renacido Oliver, en un duelo de azulgranas que se quedó en la capital oscense.

La parte baja tenía un importante Escuela de Ejea-El Olivar con unos puntos en juego que ya van teniendo un valor cada vez más importante según transcurren las semanas. Oportunidad inmejorable la que dejaron escapar los cincovilleses, que no pudieron aprovechar un 2-0 favorable y vieron cómo al final se esfumó la victoria con el gol in extremis de Íñigo. Un poco de luz para el cuadro olivarero, que suma y se queda con el “gol average” particular ante su contrincante de ayer.

Avances importantes para la Escuela de Huesca y para el Valdefierro. El conjunto oscense va cogiendo una regularidad que necesitaban y poco a poco escalan hacia arriba. Importante ganar en un campo exigente como es el del Picarral. Puntos muy sabrosos los conseguidos por el Valdefierro, que abre una distancia de más de un partido con los tres puestos de descenso. Muy meritorio el que tumbasen al Stadium Casablanca, que venía en buen momento.

La jornada concluyó con el triunfo a domicilio del Monzón Fútbol Base en el José Luis Violeta, que le sirve a los montisonenses para situarse por delante de los rojillos. Unos rojillos a los que se les complicó todo en la segunda mitad, cuando encajaron el gol de la derrota y poco después se quedaron con un jugador menos. Buena temporada del Monzón que se mete en la zona media-alta.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

RACING CLUB ZARAGOZA 3-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Racing Club Zaragoza: Daniel, Rufat (Seral, 61), Del Río, Maza, Alonso, Alejandro (Buil, 56), Aguilar, Marín (Cristiano, 56), Álvaro, Marco y Jerabek.

Santo Domingo Juventud: Jacobo, Lizaga (Izan, 75), Ortín, Fuertes, Iritia (Martín, 59), Iván, Bartibas, Celma, Lorao, Álex (Córdoba, 77) y Lucas.

Goles: 0-1, min. 6: Lucas. 1-1, min. 39: Álvaro. 2-1, min. 73: Aguilar. 3-1, min. 78: Álvaro. 3-2, min. 80: Lucas.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó a Alonso, Marco; Iván y Fuertes.

ACTUR PABLO IGLESIAS 1-10 REAL ZARAGOZA

Actur Pablo Iglesias: Diego, Díez, Granged, Caso, Gonzalvo, Lucas, Alonso (Reda, 65), Eidan (Biel, 50), Justin, Abdellatif (Yassir, 62) y Hugo.

Real Zaragoza: Eduardo, Carrillo, Thiago (Hugo Abián, 41), Gomes, Luis, Hugo Pablos (Domínguez, 41), Marín (Iker, 53), Cilla, Andrei, Casas (Buil, 58) y Yus.

Goles: 0-1, min. 3: Cilla. 0-2, min. 5: Yus. 0-3, min. 9: Thiago. 0-4, min. 24: Casas, de penalti. 0-5, min. 25: Luis. 0-6, min. 33: Casas. 0-7, min. 36: Andrei. 0-8, min. 45: Hugo Abián. 0-9, min. 46: Casas. 1-9, min. 50: Alonso. 1-10, min. 62: Hugo Abián.

Árbitro: Modrego Guillén.

HUESCA 3-0 OLIVER

Huesca: Eduard, Barrau (Lucas, 48), Val, Hugo (Villalba, 57), Unai, Jaric, Biarge, Paul (Jorge, 67), Sergio Gómez (Bernués, 57), Poblador (Álex, 41) y Blasco.

Oliver: Kiril, Garza, Saúl, Aarón (César, 64), Álvaro (Saiz, 64), Briz (Yeray, 27), Germán, Coscojuela, Moha (Vallano, 56), Caso (Dalmau, 64) y David.

Goles: 1-0, min. 28: Biarge. 2-0, min. 61: Paul. 3-0, min. 67: Jaric, de penalti.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a los locales Poblador y Barrau.

AMISTAD 2-1 EBRO

Amistad: Pablo, Adrián, Teo, Rubio, Rodrigo (Mario, 57), Sergio (Elbal, 49), Sorbed, Pedro, Nacho (Christian, 49), Pola (Girona, 68) y Andrés.

Ebro: Enzo, Mayoral, Iker, Sesma, Val (Layús, 73), Portero, Cabero, Melo (Islam, 53), Iván (Raúl, 60), Baez y Mustafá (Domingo, 53).

Goles: 0-1, min. 8: Mustafá. 1-1, min. 35: Pola. 2-1, min. 74: Rubio.

Árbitro: Fle Usón. Amonestó a Sergio; y a Baez.

BALSAS PICARRAL 1-2 EF HUESCA

Balsas Picarral: Muñoz, Héctor (Berbegal, 60), Jacobo, Abad, Alejandro, Acher, Sanz, Berges, Aznar, Rayan (Bosque, 70) y Camilo (Jorge, 52).

EF Huesca: Fran, Alejandro, Jason, Estrada, Nidal, Vitales (De la Hera, 76), Nikita, Rodrigo (Denis, 61), Xabi (Rafael, 76), Ollie y Rafael (Chibowora, 55).

Goles: 0-1, min. 48: Jason, de penalti. 0-2, min. 66: Nikita. 1-2, min. 80: Bosque.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó a Abad, Aznar, Sanz, Berges; y a Ollie.

EFB EJEA 2-2 EL OLIVAR

EFB Ejea: Marc, Villa, Marín, Lorenzo, Salcedo, Abadía (Villagrasa, 56), Cativiela, Henry (Diego, 56), Iván, Raúl (Laplaza, 66) y Rivera (Bielsa, 66).

El Olivar: Hugo, Rodrigo, Carlos (Íñigo, 58), Duce, Román (Aitor, 37), Jorge (Bentura, 58), Teo, Eduardo, Samuel (Jaime, 49), Iker (Beltrán, 49) e Ignacio

Goles: 1-0, min. 10: Lorenzo. 2-0, min. 48: Villa. 2-1, min. 55: Eduardo. 2-2, min. 80: Íñigo.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Cativiela, Raúl, Iván, Lorenzo; Bentura, Rodrigo, Duce e Íñigo.

VALDEFIERRO 1-0 STADIUM CASABLANCA

Valdefierro: Unai, Blasco, Capapey, Olalla, Wisdom, Lorente (Cristóbal, 75), Unai, Mahamadu (Izan, 69), Eric, Luka (Lacor, 60) y Gascón.

Stadium Casablanca: Joaquín, Palacio, Javier (Navarro, 60), Mario, Gracia, Segura, Rodrigo, Íñigo (Becerril, 52), De Francisco, Belenguer (Gonzalo, 60) y Álvaro (Royo, 41).

Goles: 1-0, min. 39: Capapey.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó al local Gascón.

MONTECARLO 0-1 MONZÓN FB

Montecarlo: Iván (Lozano, 15), Adrián, Alejandro (Glaría, 61), Diego, Romero, Duplá, Lucas, Palacio, Roger (Navallas, 61), Mateo y Carlos.

Monzón FB: Diego, Gael (Anas, 76), Gistau, Hugo, Luay, Mauro, Eric, Aritz, Wail (Mateo, 29), Azddine y Dennis (Romeo, 65).

Goles: 0-1, min. 56: Eric.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó al local Romero y expulsó con roja directa al también local Carlos (60’).

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 42 puntos (1 partido menos)

2º Huesca 41 puntos

3º Ebro 36 puntos

4º Racing Club Zaragoza 33 puntos

5º Stadium Casablanca 27 puntos

6º Amistad 26 puntos

7º Monzón FB 25 puntos

8º Montecarlo 23 puntos (1 partido menos)

9º Oliver 23 puntos

10º EF Huesca 22 puntos

11º Balsas Picarral 22 puntos

12º Santo Domingo Juventud 20 puntos

13º Valdefierro 15 puntos (1 partido menos)

14º El Olivar 11 puntos (1 partido menos)

15º EFB Ejea 11 puntos

16º Actur Pablo Iglesias 8 puntos