Todas las crónicas de Tercera Federación: El Almudévar se lleva los tres puntos ante un Ebro que pierde fuelle

El Ebro no logró revertir su dinámica de resultados y el Almudévar se aprovechó de ello. Ainoza, en la segunda parte, fue el que desequilibró el marcador inicial.

El partido arrancó con un estilo de juego directo en ambos lados, con los locales siendo superiores al Almudévar y con aproximaciones claras sobre la meta de Albero, pero sin efecto sobre el resultado. Torcal fue el primero que avisó a los once minutos con un disparo que se fue por el lateral de la portería. Otra de estas internadas hacia la meta defendida por Albero fue un contragolpe, en el que Chárlez se plantó ante él y, con una brillante parada, evitó encajar el gol. En acciones de estrategia a balón parado, los zaragozanos también trataron de hallar la solución a la falta de gol, pero sin mucho éxito tampoco.

El dominio de la primera parte de los arlequinados dio paso, tras el descanso, a una igualdad mayor sobre el césped. El juego fue interrumpido constantemente aunque los blanquiazules volvieron a avisar a los cinco minutos. Los de Javier Genovés intentaron superar la línea defensiva contraria sin mucho éxito y, tras no conseguirlo, Ainoza puso el 0-1 para los oscenses tras una buena transición. El tiempo corría y el Ebro intentó darle la vuelta a la complicada situación, pero no tuvo éxito en sus reiterados ataques por errores e imprecisiones en los metros finales.

Será la próxima semana ante el Tamarite, en La Colomina, donde los de Javier Genovés tratarán de poner fin a una racha en la que suman ya cuatro partidos sin conocer la victoria.

Ficha técnica:

Ebro: Abad, Carcasona (Carrasco, 79), Espierrez, Muñoz, Torcal (Llabrés, 82), Paki (Saúl, 79), Chárlez, Iván Pérez, Garrido, Escolar y Quique Navarro.

Almudévar: Albero, Luisja, Velasco, Ainoza, Trullén, Lizer, Ros, Iván Vera (Conte, 73), Veintemilla, Ñama (Pascual, 81) y Agus.

Goles: 0-1, min. 71: Ainoza.

Árbitro: Firvida Fernández. Amonestó a los visitantes Velasco, Trullén y Ros.

HUESCA B 2-0 TAMARITE

Huesca B: Hórreo, Alin, Nacho García (Diego, 60), Rodri Val, David García, Guerrero, Cissé (Torra, 77), Fofana, Armero, Alexis (David Val, 63) y Ayman (Franco, 77).

Tamarite: Édgar, Pol (Álex, 46), Varilla, Youssef, Alexis, Gerard (Coulibaly, 46), Raluy (Roc, 58), Sales, Martí (Raúl, 68), Eric (Soriano, 58) y Flo

Goles: 1-0, min. 11: Varilla, en propia puerta. 2-0, min. 49: Armero.

Árbitro: Gómez Alfonso. Amonestó a Hórreo, Ayman; Varilla, Soriano y Alexis.

Comentario: El Huesca B cuajó una gran actuación ante el Tamarite en un partido en el que se encontró cómodo en ambas áreas y del que controló el tempo en todo momento.

Salieron mejor los visitantes a la Base Aragonesa de Fútbol. Cuando apenas habían transcurrido cinco minutos de partido, Solá ganó una carrera a la defensa del Huesca y llegó antes al balón que Edgar, que salió del área como último defensor y atropelló al delantero en una acción en la que podría haber terminado expulsado. Las internadas por banda de los literanos, con Alexis y Sales muy activos, causaban ciertos problemas al filial azulgrana, al que le costaba pasar de medio campo. Pero en el 11 el guion cambió notablemente.

Alexis Joel y Cissé trenzaron una jugada por banda izquierda, este último persiguió con fe el balón y forzó el error de la defensa tamaritana. Su esfuerzo tuvo recompensa: puso un pase atrás tenso que Varilla acabó enviando a su propia portería. Con el 1-0 siguió teniendo algunas transiciones peligrosas el Tamarite. La más clara llegó en el 15, con una jugada por banda izquierda y un remate desde el punto de penalti que despejó la defensa del Huesca bajo palos. Pero los oscenses se fueron sintiendo más cómodos con el paso de los minutos, y anularon el intento de reacción de un conjunto visitante que fue perdiendo claridad, ideas y paciencia.

El paso por vestuarios le sentó mejor al Huesca B. Armero, hiperactivo en estos primeros minutos, olió sangre y aprovechó otro fallo de la defensa del Tamarite y, ante la salida de Edgar, mandó una bonita vaselina al fondo de la red en el 49. Con el 2-0 en el marcador pasaron pocas cosas. El Tamarite lo intentó con más coraje que fútbol: algunos chuts mansos, otros demasiado lejanos y un único remate relativamente claro de González, a balón parado y ya en el añadido. El equipo local supo jugar con la tranquilidad que da un resultado favorable. Además, fue enormemente sólido en defensa, con un Fofana que ganó prácticamente todos sus duelos.

BINÉFAR 3-0 CUARTE

Binéfar: Marc, Calvo, Álex Sanz, Fall, Cesc (Llobet, 76), Guido (Samitier, 67), Chicho (Vicente, 67), De la Fuente, Bernadó (Arnau, 84), Barrau y Arón (Becerra, 76).

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes (Argente, 71), Valdés (Íñigo, 71), Lucho (Cota, 52), Gassama, Peralta, Isaac, De Sus, Roberto y Rami (Chus Herrero, 46).

Goles: 1-0, min. 12: Álex Sanz. 2-0, min. 65: Chicho. 3-0, min. 96: Llobet.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Chicho, Cesc; y a Lucho.

Comentario: Tercera victoria consecutiva del Binéfar en un partido muy completo, sólido y en el que los pupilos de Arcas se encontraron muy cómodos con balón.

Y es que se medían en Los Olmos dos equipos a los que les gusta tener la pelota, aunque pronto se le pondrían muy de cara las cosas al equipo celeste. En el minuto 12, una falta botada por Cesc terminó en las botas de Álex Sanz, que no desperdició la ocasión y puso el 1-0. El equipo visitante consiguió tener más posesión, pero se encontró en todo momento con un Binéfar muy bien plantado que, cuando superaban los tres cuartos de campo, no dejó opciones a los zaragozanos. Incluso pudo haber ampliado distancias antes del descanso el equipo local, que contó con ocasiones claras como un chut de Cesc que se marchó por encima del larguero o un tiro cruzado de Aron. El ‘baby’ Binéfar, que va madurando a medida que pasan las jornadas, salió tras la reanudación muy consciente de que no se puede levantar el pie del acelerador ante un rival como el Cuarte.

Los primeros minutos de la segunda parte siguieron inquietando la portería de Hidalgo. Un disparo de Aron se encontró con la madera, una pelota atrás de Guido se paseó por todo el área y un chut de Cesc obligó a intervenir al meta visitante. También lo sintió así el Cuarte, que buscó irse al ataque con más hombres para tratar de darle la vuelta al marcador y empezó a destaparse. En una de esas, tras una gran jugada combinativa del Binéfar, llegaría el 2-0. Guido abrió para Cesc, que desde la banda puso un balón raso que Chicho, llegando desde atrás, no desaprovechó. El capitán celeste puso tierra de por medio en el 65, y las gradas de Los Olmos lo celebraron conscientes del valor que tenía el resultado. Pero aún quedaba cerca de media hora por disputarse.

El Cuarte no bajó los brazos y siguió asumiendo riesgos, obligando al Binéfar a apretar los dientes y sufrir. Los zaragozanos enviaron una al travesaño, y Marc tuvo que intervenir en varias ocasiones con tal de mantener su portería a cero -la tercera consecutiva-. Aguantados los embites, los de Luis Arcas supieron leer el partido y, en el último minuto del añadido, Damián puso la guinda sorprendiendo a todo el mundo con una falta directa lateral desde lejos. Duro castigo para el Cuarte, pero victoria merecida y meritoria del Binéfar. Tras verse a un punto del descenso, la reacción ha sido inmejorable con tres victorias consecutivas que lo sitúan con 17 puntos, en la zona tranquila de la tabla.

CALAMOCHA 2-0 EJEA

Calamocha: Unai, Tenorio, Múzquiz, Cavero, Obere, Fonsi, Ríos (Mbdoj, 46), Nieto (Muñoz, 83), Escuin, Pelegrín (Remacha, 72) y Adán (Castro, 79).

Ejea: Buetas, Ginovés, Puri (Marín, 46), Escobar (Radwan, 81), Iglesias (Álvarez, 71), Fadel, Garde (Delgado, 46), Tudela, Andreu, Ramón y Moha (Crespo, 81).

Goles: 1-0, min. 20: Adán. 2-0, min. 77: Remacha.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a los visitantes Puri y Ramón. Expulsó por doble amonestación al visitante Andreu (62’).

Comentario: El líder de la clasificación, el Ejea, tropezó en su visita al Jumaya ante un Calamocha que hizo su mejor partido en lo que va de temporada.

A los pocos minutos de haberse iniciado el juego el Calamocha protagonizó una doble ocasión. Adán recibió un centro lateral que cabeceó para tratar de inaugurar el marcador, pero Buetas consiguió despejarlo. Su rechace lo recogió un jugador local que volvió a probar suerte, pero de nuevo el meta visitantes desvió el balón a córner. Cuando se acercaba el ecuador de la primera mitad, fonsi le sirvió el balón a Adán para que este, tirándose en plancha, rematara el balón y lo metiera al fondo de las mallas, subiendo así el 1-0 al electrónico. A los pocos minutos, los de Sergio Lagunas vieron como se quedaban en inferioridad numérica tras la expulsión de Fonsi por doble amonestación, haciendo presagiar unos duros minutos por delante.

Tras el paso por vestuarios no hubo que esperar mucho para ver otra expulsión. Esta vez en las filas del Ejea Torres vio la segunda tarjeta amarilla. El Calamocha controló muy bien lo que restaba de encuentro y se mantuvo muy serio en defensa. En una salida a la contra, Remcaha, que acababa de salir al campo, se encargó de anotar el 2-0 con el que se llegó al final del duelo.

ÉPILA 3-0 ILLUECA

Épila: Aarón, Uche, Losfablos, Rupérez, Manau (Hamza, 55), Caro (Bretos, 76), Monteiro (Hugo, 78), Rafinha, Berdún (Marco, 76), Gómez y Tapia (Lucio, 55).

Illueca: Aure, Mata, Yus (Jaime, 85), Danda (Marvin, 25), Andreu (Pérez, 63), Villalba, Galán (Liso, 63), Porroche, Corri (Agustín, 63), Cardo y Roncea.

Goles: 1-0, min. 11: Monteiro. 2-0, min. 18: Caro. 3-0, min. 44: Losfablos.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a los locales Rupérez, Manau, Uche, Tapia y al visitante Yus.

Comentario: Los tres puntos se quedaron en La Huerta después de que el Épila consiguiera asestar un duro golpe a su rival, el Illueca, justo antes del descanso, dejando por delante una segunda mitad de trámite.

Los pupilos de Rubén Zapater empezaron mejor el partido y aprovecharon el planteamiento conservador de su rival para generar peligro. El Épila se pudo por delante en el marcador cuando habían pasado apenas diez minutos tras una buena combinación que Monteiro se encargó de finalizar. Los locales tuvieron unos minutos de muy buen juego tras robar el balón Caro llegó desde la segunda línea para doblar la ventaja del Épila. Con el 2-0 favorable, los anfitriones bajaron el ritmo y antes del descanso estuvieron a punto de encajar el 2-1, pero el Illueca se topó con la madera. Acto seguido, Losfablos recibió un centro lateral que convirtió en el 3-0.

Ya en la segunda mitad Rubén Zapater solo tuvo que encargarse de gestionar los cambios y dosificar a sus jugadores para que ni el cansancio ni las tarjetas se convirtieran en un problema, pudiendo haber aumentado su renta en una acción de Rafinha que no acabó de materializarse.

BELCHITE 97 1-2 FUENTES

Belchite 97: Jiménez, Rey, Charneca (Rodríguez, 46), Lizáldez (Carbó, 46), Ambroj, Gonzalvo, Choren (Montesinos, 87), Escarda (Usher, 21), Tolo, Cabrero (Villalba, 87) y Salcedo.

Fuentes: Hernández, López (Roche, 67), Briz, Casaló, Tobajas (Esteban, 57), Blasco (Salvador, 67), Goez, Requeno (Axel, 61), Franco, Garín (Gayán, 67) y Rubio.

Goles: 0-1, min. 22: Blasco. 1-1, min. 32: Gonzalvo. 1-2, min. 78: Axel.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a los locales Cabrero, Tolo, Salcedo, Ambroj y al visitante López.

Comentario: Duelo directo en la zona baja de la clasificación en el que el Belchite, que recibía al Fuentes, esperaba poder reencontrarse con el triunfo. Sin embargo los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades para conseguir la ventaja y defenderse de las intentonas de sus anfitriones.

La primera parte la empezó mejor el Fuentes, que consiguió adelantarse en un saque de esquina cabeceado por X. El Belchite no acabó de sentirse cómodo y su rival dominó el juego, pero en una jugada aislada los de José Carlos Collados consiguieron anotar el 1-1 con el que se llegó al tiempo de descanso.

En la segunda mitad el Belchite cambió de sistema y empezó fuerte llegando a encerrar a su rival. Poco a poco el Fuentes fue estirando sus líneas y las fuerzas se igualaron. Aunque lo intentaron los locales, los de Iván Ballesteros hicieron el 1-2 aprovechando una serie de errores de la zaga local. El Belchite trató de devolver la igualada al marcador, pero el Fuentes consiguió defenderse bien y fue capaz de mantener la ventaja hasta el pitido final.

BORJA 1-0 CARIÑENA

Borja: Montorio, Garrido, Gazzoni, Marín, Lahuerta (Dapaah, 77), Redondo, Chueca, Puente (Navarro, 64), Sanz (De Pablo, 68), Ventura y Solans.

Cariñena: Tavares, Closa (Saúl, 60), Omeñaca, Requejo, Orús, Lorente (Mballo, 82), Soumah (Martínez, 82), Rica (Fajardo, 89), Vera, Caicedo y Gálvez.

Goles: 1-0, min. 49: Chueca.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Redondo, Sanz, Lahuerta, Ventura, Gazzoni y Navarro; a Soumah, Tavares, Rica y Lorente.

Comentario: Partido de necesidad que se acabó llevando el Borja, poniendo así fin a su mala racha, ganando al Cariñena en un duelo cuanto menos igualado.

Los visitantes se mostraron mejor posicionados en la primera mitad, pero las ocasiones claras brillaron por su ausencia. Tanto el Borja como el Cariñena optaron por el juego directo, pero ninguno de los dos fue capaz de romper el 0-0 con el que se llegó al descanso.

Una vez reanudado el juego los locales empezaron mejor, adelantándose a los pocos minutos tras un remate de cabeza de Chueca al recibir un centro lateral. La tensión por el corto resultado hizo que el Borja se echara atrás y el Cariñena empezó a llevar la iniciativa. Pese a la insistencia de los visitantes, el Borja pudo haber sentenciado el encuentro en varias salidas a la contra, pero se llegó al pitido final con el resultado de 1-0.

CASPE 3-3 UTRILLAS

Caspe: Abbad, Vicente, Losín, Casado (Cortés, 59), Rotellar (Agbor, 53), Barriendos, Marín, Rubí, Iñaki, Vera y Álex Rubio (Villaoslada, 66).

Utrillas: Láinez, Júdez, Torres (Ruiz, 75), Hernández, Redolar, Alexandre (Casero, 68), López (Mallor, 75), Tena (Esteban, 89), Izquierdo, Royo y Adán.

Goles: 0-1, min. 10: Tena. 1-1, min. 41: Rotellar. 1-2, min. 44: Tena. 2-2, min. 57: Barriendos. 2-3, min. 59: Júdez. 3-3, min. 67: Losin.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó al local Álex Rubio y a los visitantes López, Casero y Ruiz.

Comentario: El público que asistió a Los Rosales disfrutó de un partido vibrante en el que los dos equipos querían el balón.

El duelo empezó muy igualado, pero fue el Utrillas el primero en ver puerta. El conjunto minero protagonizó una jugada en la que, tras varias paredes, le llegó el balón a Tena para que, solo ante Abbad, hiciera el 0-1. Poco a poco el Utrillas se fue replegando y al Caspe le costaba encontrar espacios por los que hacer daño. No obstante, los caspolinos se fueron adueñando del partido y Rotellar cabeceó un centro para hacer el 1-1. Cuando mejor estaba el Caspe, una indecisión de su defensa facilitó que Tena repitiera como goleador para meter el 1-2 antes del descanso.

Los de Luis Javier Romero dominaron la segunda parte. Aunque el Utrillas se mantuvo bien posicionado, el Caspe volvió a igualar el marcador gracias a una dejada con la cabeza de Agbor que recibió Barriendos para disparar y batir a Láinez. Sin embargo, en un saque de esquina recuperó el Utrillas la ventaja con un testarazo de Júdez. En el minuto 67 le llegó a Losin un centro desde la banda que convirtió en el 3-3 con el que se llegó al pitido final. El Caspe lo siguió intentando pero el Utrillas, que se supo defender muy bien, no cedió.

FRAGA 0-1 ATLÉTICO MONZÓN

Fraga: Marc, Morales, Novials, Marcel, Pau (Porlan, 89), Pirla (Maiga, 81), Iker, Gerard (Genís, 73), Ramón, Alexis y César.

At. Monzón: Nelson, Carrera, Pol, Valencia, Claver, Mauro, Márquez, Muñoz, Teixeira (Simo, 62), Saravia (Bello, 89) y Díaz (Kirian, 69).

Goles: 0-1, min. 76: Márquez.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Pau, Novials y Alexis; a Carrera, Márquez y Muñoz. Expulsó por roja directa a los locales Iker (87’) y César (87’).

Comentario: El Fraga sigue perdiendo en casa lo que suma fuera, y ayer enlazó su tercera derrota seguida en su estadio de La Estacada ante un Monzón más práctico que anotó casi la única que tuvo. Aunque también dispuso de un penalti que falló.

En la primera parte ha empezado mejor el Fraga, que ha tenido el balón y ha protagonizado algún acercamiento, aunque sin remates claros. Con el paso de los minutos el Monzón se ha ido sintiendo cómodo en el campo y ha dado un paso adelante para generar peligro. En todo caso, ninguno de los dos ha tenido alguna acción clara para desequilibrar el marcador.

En la segunda parte el partido empezó como acabó la primera. El Fraga fue mejorando, pero se notaba que había respeto entre los dos equipos, que sobre todo estaban preocupados de no tomar excesivos riesgos. Los locales le ponían más intención y tenían alguna ocasión a balón parado, con las llegadas de Alexis como lo más peligroso. Por el Monzón Leo tuvo un disparo que se le fue alto. El partido iba para el empate, pero a un cuarto de hora del final llegó el tanto en una acción que pilló desprevenido a casi todo el mundo. Saque de banda, balón colgado al área, mal defendido por el Fraga, y entra Leo sin marca para marcar de cabeza.

El Fraga se ha ido arriba y en una contra el Monzón ha dispuesto de un penalti claro que no ha aprovechado para abrir más brecha. A partir de ahí el partido se ha calentado y ha llegado una jugada con dos expulsados locales. Iker ha tenido un forcejeo con un defensa rojiblanco, ha soltado el brazo para golpear a su rival y el colegiado no ha dudado en mostrarle la roja. César ha protestado la decisión y se ha ganado también la expulsión. El partido se ha roto del todo con un Fraga con nueve que ya no ha podido hacer mucho para al menos sumar.