El Aragón se lleva los tres puntos en el derbi ante el Utebo

Gran entrada en la Ciudad Deportiva, con numerosa presencia de seguidores utebanos para presenciar un derbi aragonés perteneciente a la duodécima jornada de liga, que resultó precioso e intenso de inicio a final, y que se terminó adjudicando un filial zaragocista, que mostró su cara más brillante de lo que llevamos de temporada. Cayó derrotado el Utebo, algo que no sucedía desde la primera jornada, y aunque fue a remolque, se volcó sobre la meta de Calavia cuando estuvo en superioridad, buscando un gol que no llegó, aunque le faltó poco varias veces.

La primera ocasión fue para el Aragón, que tras una internada de Cuenca por banda izquierda puso un centro al que no llegó Pau Sans por poco y acabó atrapando Chanza. Poco después llegó la respuesta del Utebo, tras una pérdida de Operé en la salida de balón, con un mal pase, que fue directamente a Eric, avanzó unos metros y soltó un derechazo que Calavia tuvo que desviar ligeramente para mandar a córner. Avisaba el Utebo antes de una ocasión muy clara para el Aragón en el minuto siguiente, tras un mal despeje de Machote a un centro lateral, la pelota le quedó muerta a Pau Sans, que desde cerca, remató al palo. Poco después, una buena jugada de Jay por la banda izquierda que terminó con un centro que tocó en un defensor, la pelota salió bombeada, cayó al segundo palo, donde Juan Sebastián disparó por encima de la meta. Al filo del cuarto de hora se reclamó penalti por derribo de Chanza a Pau Sans, no señalado por el colegiado del encuentro. Primer cuarto de hora con mucha superioridad local y ocasiones claras para el Aragón, con un inicio de partido trepidante. Sin embargo, en el 18’, Calavia tuvo que salvar con el pie el primero del Utebo en un tiro a quemarropa de Eric. Tras unos minutos de juego brusco y muchas interrupciones, llegó el 1-0 con un golazo de Pablo Cortés. Recuperó Juan Sebastián en tres cuartos, cedió al zurdo zaragocista, que con su pierna buena, lanzó un pelotazo que se coló por la escuadra de la portería defendida por Chanza. El Utebo pidió falta a Marín en la recuperación de Juan Sebastián, pero el colegiado no vio nada sancionable. Ambos equipos marcharon camino de vestuarios con una mínima ventaja para el Aragón.

Tras el descanso, la segunda parte comenzó con un tempranero gol del Aragón que ponía las cosas más difíciles todavía para el Utebo. Tras una internada de Juan Sebastián por el carril derecho lanzó cruzado y Cuenca, que acompañaba la jugada, definió a puerta vacía en el segundo palo. Sin embargo, el colegiado mostró la segunda amarilla para Vaquero, al tocar con la mano el balón desde el suelo en una disputa con un jugador visitante, dando alas al Utebo. El Aragón sufrió los siguientes minutos pero ajustó el sistema y pudo defender con garantías. El Utebo tuvo opciones con un centro lateral de Sarriegi que remató centrado Nene y sacó a córner Calavia y con un disparo de Sarriegi dentro del área con pierna izquierda que despejó Reda en boca de gol. Ya en la fase final y con el Utebo volcado y con uno más, Jona pudo reducir diferencias con un cabezazo que despejó Calavia sobre la línea. De nuevo Calavia intervino de manera providencial para evitar el tanto de Diego Suárez. No hubo tiempo para más y el filial zaragocista se llevó los tres puntos en el derbi aragonés.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Calavia, Juan Sebastián, Reda, Operé, Jay, Vacas, Vaquero, Cuenca (Barrachina, 87), Pablo Cortés (Conte, 65), Mañas (Liso, 78) y Pau Sans (Aragüés, 65).

Utebo: Chanza, Sarriegi, Javi Hernández, Ángel Pérez (Jorge Adán, 57), Machote (Jona, 57), Azurmendi (Alvira, 86), Toni Pérez, Marín (David Sánchez, 57), Eric (Forcén, 46), Nene y Diego Suárez.

Goles: 1-0, min. 35: Pablo Cortés. 2-0, min. 52: Cuenca.

Árbitro: Mazo Maruri. Amonestó a Cuenca, Pablo Cortés, Jay, Juan Sebastián, Conte; Ángel Pérez, Toni Pérez y David Sánchez. Expulsó por doble amonestación al local Vaquero (59’).