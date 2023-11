El Teruel cae derrotado de nuevo en Pinilla y toca fondo

Nueva derrota del CD Teruel delante de su afición. En este caso fue el Celta Fortuna quién se llevó los puntos en su visita a las instalaciones de Pinilla en un choque que dominaron de principio a fin y que controlaron con mayor claridad a medida que llegaron los goles.

Sorprendió Víctor Bravo con el equipo inicial. Sin Cabetas en el equipo titular, Víctor Sanchís fue quién ocupó su lugar en el once, mientras que en ataque apostó por la presencia de la dupla formada por Dani Villa y Sergio Buenacasa. El partido comenzó con dominio visitante, pero el primer disparo no llegó hasta el 14’ cuando Pablo Durán lanzó desviado. En la siguiente acción fue Yoel Lago quien remató mucho más ajustado. Mientras, los de Víctor Bravo evitaban jugar en el medio campo y mantenían su apuesta por el fútbol en largo. El primer acercamiento turolense llegó tras un centro pasado de Aparicio desde la izquierda que no encontró rematador. Repitió Aitor Pascual por la otra banda en la siguiente acción. El conjunto rojillo empezaba a estar un poco mejor posicionado, pero el cuadro visitante siguió mostrándose superior al Teruel. Ya en el 41’, el colegiado anuló una buena combinación visitante que concluyó con un gran pase de Miguel Román sobre Pablo Durán, pero el 9 visitante se encontraba en fuera de juego. La desesperación se apoderaba de los futbolistas y también de una afición que no encontraba motivos para disfrutar antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, Alfon sorprendía en su primera aparición por la izquierda. No habían pasado más de dos minutos de la reanudación cuando un envío suyo lo acabó desviando Víctor Sanchís al fondo de su propia portería. Mala fortuna que permitía al Celta ponerse por delante. Tras el gol, el choque entró en una fase de desconcierto. Había transcurrido ya una hora de partido y los rojillos todavía no se habían acercado a la meta rival. Los únicos intentos habían llegado a través de largos centros laterales muy sencillos de atrapar para el guardameta rival. El primer lanzamiento entre los tres palos se produjo ya en el 76’. Fue Aparicio, tras controlar al borde del área aunque el balón cayó mansamente a las manos del portero. Poco después llegó la sentencia. Miguel Román controló escorado a la derecha y avanzó sin oposición para rematar ajustado a la base del poste. 0-2 en el marcador. Los últimos minutos el Teruel se mostró muy ansioso y desesperado y el Celta aseguró la victoria. El descontento en la grada y afición turolense ante la mala racha del equipo ya es una realidad.

Ficha técnica:

Teruel: Taliby, Carmona, Arnau, Ahn (Correia, 46), Tena (Nacho Castillo, 64), Buenacasa (Alastuey, 72), Aparicio, Sanchís, Villa (Borja Martínez, 46), Facu y Aitor Pascual (Gabarre, 64).

Celta Fortuna: Ruly, Rueda, Manu, Yoel, Javi Rodríguez, Tincho (Alfon, 46), Damián, Román (Bruno, 87), Blanco (Lucas, 46), Hugo Álvarez (Fernando, 46) y Durán (Dani, 66).

Goles: 0-1, min. 47: Sanchís, en propia puerta. 0-2, min. 79: Román.

Árbitro: Ávalos Martos. Amonestó a los locales Aparicio, Buenacasa, Gabarre, Arnau, Sanchís y Correia.