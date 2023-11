Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Ontiñena es el nuevo líder tras ganar al Robres

SANTA ANASTASIA 1-0 SABIÑÁNIGO

Santa Anastasia: Roberto, Tenías, Almuzara, Izan (Josué, 88), Oliva, Alberto, Bericat (Rodrigo, 37), Abadía, Alonso, Juan (Les, 53) y Maqueda.

Sabiñánigo: Zamora, Toro, Landa, Soria (Cardoso, 87), Blasco, Paules, Alcoba, Gracia, Mincho (Dylan, 64), Cano (Ibra, 80) y Aso (Launa, 87).

Goles: 1-0, min. 86: Izan.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó a Juan, Oliva; Aso, Soria, Zamora e Ibra.

Comentario: El Santa Anastasia y el Sabiñánigo protagonizaron un partido de idas y vueltas condicionado por el estado del terreno de juego, que dificultó que los dos equipos hicieran combinaciones.

Tras una primera mitad sin nada reseñable, hubo que esperar al tramo final para ver un poco de acción, ya que los dos conjuntos solo fueron capaces de crear peligro a través de jugadas a balón parado. Blasco pudo haber abierto la lata a favor del Sabiñánigo de un testarazo, pero el Santa Anastasia aprovechó un rechace para que Izan, en el minuto 86, enviara el balón a la escuadra y que subiera el 1-0 al marcador.

EFB HUESCA 3-0 GURREA

EFB Huesca: Henry, Gargallo (Augustus, 70), Iñigo, De Blas, Alassane (Pablo, 60), Alejandro (Abella, 80), Luna (Acín, 70), Bellón, Maciel, Cardoso y Riau (Gracia, 60).

Gurrea: Hernández, Julia, Esteire (Buba, 80), Serrano, Mur, Gurrea, Monge, Aarón (Riyad, 70), Figueras (Alconchel, 60), Muñoz (Ebrima, 46) y Aranda (Álex, 46).

Goles: 1-0, min. 9: Bellón. 2-0, min. 24: Luna. 3-0, min. 31: Riau.

Árbitro: Sancho Ros. Amonestó al visitante Aarón.

Comentario: El Internacional Huesca rompió una racha de dos derrotas imponiéndose a un Gurrea necesitado. El Internacional se encontró con un Gurrea que presionaba muy arriba, pero no fue obstáculo para que los de Ibón Lostal se adelantaran en el marcador por medio de Bellón en el 9’. El Inter quería más y en el 24 Martín Luna con un cabezazo desde el área pequeña subió al marcador el segundo tanto. Los gurretanos acecharon el área local sin suerte y en un contraataque el Inter marcó por medio de Álex Riau el tercero a la media hora. La segunda parte se jugó con menos intensidad. Hubo alguna ocasión para ambos equipos, pero los guardametas supieron atajarlas y el encuentro acabó con el 3-0.

LOS BANCOS 0-1 FB BINÉFAR

Los Bancos: Esteban, Bernal, Joel (Mendoza, 74), Orozco (Daouda, 51), Carlos, Anglés (Moreno, 61), Torres (Deza, 74), Garcés, Antero, Jaime, Daniel (Sanz, 51).

FB Binéfar: Oltean, Carraz, Niakaso, Youssouf (Magassa, 66), Baha (Ndiaye, 66), Igor, Torres (Pueyo, 89), Sayon, Camara, Román (Ruiz, 78) y Prat (Solanilla, 89).

Goles: 0-1, min. 80: Prat.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó a Carlos, Antero, Bernal, Jaime; Youssouf, Torres, Baha, Román, Magassa, Prat, Sayon y Niakaso.

Comentario: El Binéfar se reencontró con los tres puntos en su visita a Los Bancos. La primera mitad se mantuvo muy disputada y el respeto que se tenían los dos equipos hizo que las llegadas fueran muy limitadas, siendo el dominio alterno pero sin peligro la tónica de este primer tiempo.

Tras el paso por vestuarios el Binéfar dio un paso adelante pero la igualdad se mantuvo. En el tramo final las ocasiones empezaron a correr a cargo de los visitantes y, en una jugada de estrategia, Prat consiguió inaugurar el marcador. El Binéfar consiguió mantener su corta ventaja hasta el pitido final reencontrándose con el triunfo tras ganar a un rival de la zona media-alta de la clasificación.

TARDIENTA 0-0 MONTECARLO

Tardienta: David, Río, Aristz, Carlos (Ciria, 76), Salas, Fraile, Axier, Mercadal, Borruel (Moisés, 46), Tosat (Andújar, 46) y Achampong (Láinez, 76).

Montecarlo: Daniel, Tapias, Jaime, Ignacio (Diallo, 86), Luis (Víctor, 64), Durán, Duato, Marcos (Murata, 64), Posa, García (Maradiaga, 64) y Aitor (Lera, 64).

Árbitro: Royán García. Amonestó a Borruel, Mercadal, Moisés y Ciria; a Víctor y Aitor.

Comentario: El Tardienta empató sin goles, después de hacer merecimientos para llevarse el duelo, pero incapaz de marcar en sus acercamientos y ocasiones, que fueron numerosas. En la primera parte el Tardienta trató de jugar en la primera parte y combinar en corto y largo, pero solo tuvo una ocasión de Hugo que se fue por encima del larguero. En la segunda dominó claramente el Tardienta y consiguió llegar más a portería y también generar peligro en el balón parado. Fraile estrelló en el larguero un balón y James tuvo otra ante el portero. Ya en el tiempo añadido Fraile cruzó en exceso ante el portero y el Montecarlo tuvo la última.

ALTORRICÓN 2-1 VALDEFIERRO

Altorricón: Soho, Baye, Adrián, Amath, Fode (Coker, 82), Joel, Mbengue (El Asri, 75), Kleiber, Zamora, Sow y Oumar.

Valdefierro: Rosado, Jorge (Pérez, 69), Iván, Jiménez (Martínez, 57), Gregorio (Medina, 69), Miguel, Gracia, Sow, Casañal, Stephane y Lázaro (Hernández, 57).

Goles: 1-0, min. 53: Sow. 1-1, min. 60: Miguel. 2-1, min. 66: Sow.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Baye; a Sow, Hernández e Iván.

Comentario: El Altorricón consiguió imponer su dominio y sus ocasiones, aunque le costó mucho marcar. Los locales llegaron con claridad y en la primera parte Amath tuvo tres ocasiones que salvó el portero visitante en el uno contra uno. El portero local paró su tercer penalti de la temporada en el minuto 15. Ya en la segunda parte el Altorricón insistió y a la tercera, Gausso marcó tras disparo al palo de Lamine. Pero igualó el Valdefierro en una jugada de rechaces. Gausso, de nuevo, puso el 2-1 empujando un buen pase.

SADABENSE 3-0 ZUERA

Sadabense: Sanjuán, Zalba, Sergio, Gracia, Fernando, Pascual (Iván, 86), Fedior, Roberto, Poderós (Navarro, 73), David Mainz (Richi, 86) y Baciero (Soro, 66).

Zuera: Jorge, Moreno (Aarón, 84), Alfredo, Escusol, Sergio (Álvaro, 72), Cabrero, Nihah (Mallada, 46), Moría (Patrik, 72), Mohamed, Cebrián e Ibáñez.

Goles: 1-0, min. 44: Poderós. 2-0, min. 77: Pascual. 3-0, min. 83: David Mainz.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Pascual, Roberto Mainz y Fernando; a Mallada y Álvaro.

Comentario: El Sadabense se reencontró con el triunfo firmando su mejor partido en lo que va de curso contra un rival muy complicado, el Zuera, que se mantuvo muy bien plantado sobre el terreno de juego. Los de Emilio Subirón llegaron al Municipal con el encuentro muy bien estudiado y consiguieron contrarrestar las individualidades de los visitantes, llegando al tiempo de descanso con el resultado de 1-0.

Tras el paso por vestuarios el Sadabense volvió a ver puerta y el Zuera se volcó en el ataque y dispuso de acercamientos en jugadas a balón parado, pero en una salida a la contra, los locales anotaron el 3-0 con el que se llegó al pitido final.

ALCOLEA 1-0 JACETANO

Alcolea: Aki, Bah, Amadou, Solanilla (Casasnovas, 80), Mostafa (Guillén, 73), Gou, César, Aarón (Óscar, 64), Seyba (Raúl, 73), Yassine (Samper, 64) y Baringo.

Jacetano: Alejandro, Portaña, Manafu, Samuel, Guillermo, Ponce (Álvarez, 64), Bandrés (Garrido, 89), Puyuelo (Beytat, 80), Fornaris, Llort (Casajús, 80) y Díez (Noriega, 89).

Goles: 1-0, min. 85: Raúl.

Árbitro: González Castro. Amonestó a Solanilla, César y Amadou; a Díez y Fornaris. Expulsó por roja directa al visitante Beytat (89’).

Comentario: Un gol de Tomás en el 85 le valió al Alcolea para asegurarse los tres puntos ante el Jacetano. Empezó peor el equipo local, lo que aprovecharon los visitantes para generar peligro. Así, la defensa mediocinqueña sacó un balón de la línea de gol y vio como le enviaron un balón al larguero. Pero las tornas se invirtieron después del paso por vestuarios. El Alcolea fue sintiéndose más cómodo sobre el verde, y, en el 85, un recién incorporado Tomás no desaprovechó la oportunidad que tuvo. En los minutos finales Varela, entrenador del Jacetano, y Beytat terminaron expulsados por protestar.

ROBRES 0-1 ONTIÑENA

Robres: Badía, Bombín, Iván (Vidal, 39), Okon, Baena (Calvo, 85), Marín (Escanero, 65), Serrano (Val, 65), Pellicer (Sanz, 85), Ferruz, Vicente y Muñoz.

Ontiñena: Salas, Chaka, Mir, Baringo, Roda, Casado (Samate, 55), Cissé (Abadía, 89), Novales, Jesús, Romero (Gracia, 75) y Serrate (Ibra, 89).

Goles: 0-1, min. 81: Serrate.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a los locales Pellicer, Vidal y al visitante Roda.

Comentario: El Robres cedió la primera plaza de la categoría ante el Ontiñena al imponerse el conjunto visitante en San Blas por un tanto a cero. La zaga del Ontiñena se mantuvo muy bien posicionada en todo momento, impidiendo que los amarillos crearan ocasiones de verdadero peligro a la portería que defendió el meta Salas. Empezó mejor el Ontiñena con un disparo al palo a la salida de un córner, aunque no se achantó el Robres, que reaccionó y consiguió entrar bien por las bandas una y otra vez. No obstante, los envíos al área del equipo local no pudieron encontrar rematador. En el segundo tiempo los amarillos acumularon más efectivos en campo contrario y Gonzalo Val envió un balón a la madera, mientras que los visitantes desgastaban a Cisse peleando en la banda. Cuando las tablas parecían lógicas llegó el tanto del Ontiñena. Un balón desde el lateral servido por Cisse lo aprovechó Serrate para batir por bajo a Badía. El cuero parecía fácil para el portero local, pero no acertó a detenerlo. El Robres apretó en los minutos finales, sabedor de la importancia del resultado, aunque no encontró fortuna de cara a puerta. Finalmente, los amarillos cedieron el liderato y siguen su racha de jugar sin ideas.

SARIÑENA 0-1 DELICIAS

Sariñena: Campo, Incze, Marín, Emilio, Escalzo, Callao, Lardiés, Lamine, Vargas (Camañes, 75), Cortés (Nicolás, 67) y Cubel (Sellan, 55).

Delicias: Blanco, Darío, Maurizio, Gran (Tabuenca, 68), Badías (Vizcarra, 78), Bornao, Diego (Omar, 68), Pina (Sánchez, 61), Oliete, Marzo y Marco (Idriss, 78).

Goles: 0-1, min. 73: Lanzaro.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a los locales Lamine, Campo y al visitante Omar.

Comentario: El Sariñena cayó ante el Delicias después de un encuentro en el que tuvo ocasiones suficientes para haber conseguido un resultado favorable, pero en el que la suerte y el acierto no le acompañaron y fueron los zaragozanos los que encontraron el gol en el tramo final. El Sariñena tuvo llegadas al área con cierta continuidad y algún buen remate, pero no acertó o se topó con el portero del Delicias, que estuvo muy acertado ante Emilio, Cubel, o con el palo en una buena opción de Lamine ya con 0-1.