El Barbastro pierde en Barakaldo pese a firmar una buena segunda mitad

El Barbastro cayó derrotado ante el Barakaldo. El conjunto aragonés realizó un buen partido y fue superior a su rival en la segunda parte, mereciendo el empate, pero no lo logró. De esta manera, el Barbastro acumula ya 4 jornadas sin ganar y se enfrentará en la próxima jornada al Calahorra, rival directo en la tabla clasificatoria.

El partido comenzó con el Barbastro muy bien posicionado y buscando la portería rival desde el inicio. Sin embargo, las primeras ocasiones fueron para el Barakaldo. Primero avisó Pacheco tras una buena jugada local pero su disparo se estrelló en el palo. No falló poco después Laka, tras rematar un saque de esquina. Duro revés para el Barbastro en la primera fase del partido, que se tradujo en que los locales dominaron y fueron superiores al conjunto aragonés. De nuevo Pacheco tuvo la opción de hacer el segundo pero una buena intervención de Biarge lo evitó. Con el avance del choque, el Barbastro fue entrando en el partido y tuvo una buena fase de juego antes del descanso, pero sin la recompensa del gol.

Tras el paso por vestuarios, se retiró a Arnedillo para dar entrada a Requés y buscar el empate. Comenzó bien el Barbastro que pronto creó peligro a balón parado. Con el paso de los minutos el cuadro aragonés se lanzó en busca del empate y creó ocasiones para ello, e incluso lo mereció, pero no tuvo acierto. El Barakaldo, por su parte, creó ocasiones para sentenciar, pero no lo logró. Isra fue expulsado en el descuento, desvaneciendo toda la esperanza de puntuar para el Barbastro.

Ficha técnica:

Barakaldo: Tena, Borja, Molina, Pedernales, Huidobro (Gaztañaga, 68), Torre (Oier, 90), Buján, Artetxe, Urki (Santiago, 68), Pacheco (Salado, 84) y Laka.

Barbastro: Biarge, Franki, Isra, Arnedillo (Requés, 46), Val (Bautista, 74), De Mesa, Crespo, Soule (Marc Prat, 83), Javito (Balda, 92), Gonpi y Mingotes.

Goles: 1-0, min. 16: Laka.

Árbitro: Urra Zuazu. Amonestó a Buján; y a Javito. Expulsó por doble amonestación al visitante Isra (93’).