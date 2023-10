Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Sabiñánigo se reencuentra con la victoria ante el Delicias

DELICIAS 0-1 SABIÑÁNIGO

Delicias: Stokic, Sánchez, Lanzaro, Tabuenca (Diakite, 63), Alejandro, Marzo, Oliete (Vizcarra, 86), Afekir (Rodríguez, 63), Pina (Jiménez, 86), Bornao y Badías (Gran, 68).

Sabiñánigo: Pérez, Toro, Soria, Grasa, Gracia (Coulibaly, 86), Fañanás (Borisov, 86), Rodríguez (Blasco, 75), Otín, Cano, Osanz y Aso.

Goles: 0-1, min. 36: Fañanás.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó al local Stokic y a los visitantes Fañanás, Grasa, Osanz, Rodríguez y Toro.

Comentario: El Sabiñánigo se reencontró con la victoria en su visita al Delicias, llevándose los tres puntos por la mínima. El partido se mantuvo igualado en su totalidad y el único capaz de desequilibrar la balanza fue Fañanas, encargado de culminar una rápida transición ofensiva en el minuto 36. Tras el paso por vestuarios el encuentro se volvió mucho más físico y el número de ocasiones de gol por parte de ambos conjuntos se redujo considerablemente, llegándose al pitido final con el resultado de 0-1.

EFB HUESCA 0-1 VALDEFIERRO

EFB Huesca: Henry, Íñigo, De Blas, Alassane, Sanagustín (Abella, 61), Luna, Bellón, Augustus (Fuller, 45), Maciel (Riau, 61), Cardoso y Acín.

Valdefierro: Artero, Domínguez, Gutiérrez, Cristian (González, 61), Sergio, Isern, Vicente, Sánchez (Martínez, 61), Sow (Juanjo, 74), Casañal (Medina, 70) y Broto (Blázquez, 74).

Goles: 0-1, min. 21: Sow.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a Alassane, Acín, Abella; a Blázquez, Gutiérrez, Isern. Expulsó por doble amonestación al visitante Juanjo (85’).

Comentario: El Internacional Huesca perdió en el campo de la Universidad con el Valdefierro, que aprovechó mejor sus ocasiones. Los oscenses manejaron bien el primer tiempo y tuvieron varias ocasiones para adelantarse en el marcador, pero no encontraron acierto. En cambio, el Valdefierro aprovechó su único acercamiento en un fallo de la defensa local. Tras el descanso el Internacional lo intentó con empeño, pero los postes y una defensa visitante que estuvo muy firme, evitaron que llegara el empate.

ALCOLEA 1-1 ALTORRICÓN

Alcolea: Mballo, Bah, Amadou, Solanilla, Dobón (Arner, 68), Sanz, Guillén (Baringo, 60), Gou, Fofana (Carreras, 68), Yassine (Saadouni, 78) y Samper (Raúl, 60).

Altorricón: Soho, Lumbierres, Panadero (Bassoum, 60), Fall, Sanz (Coker, 75), Mbengue (Márquez, 89), Alvarado, Sy, Sow, Elkihal (El Asri, 75) y Oumar.

Goles: 0-1, min. 9: Mbengue. 1-1, min. 89: Gou.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a los locales Sanz y Amadou y a los visitantes Fall, Soho y Mbengue. El visitante Fall fue expulsado en el 35’ por doble tarjeta amarilla.

Comentario: El Alcolea y el Altorricón se repartieron los puntos en un encuentro muy igualado. El equipo local rescató un empate al final tras merecerlo. El Altorricón se adelantó pronto con un gol de falta. Sufrió después una expulsión de Amath que le complicó. Ya en la segunda mitad el Alcolea, en busca del empate, falló un penalti. Pero consiguió empatar ya en el tiempo añadido en un balón a la espalda de la defensa que Borja mandó a la red de vaselina ante el portero.

LOS BANCOS 0-3 ONTIÑENA

Los Bancos: Esteban, Deza (Garcés, 64), García (Bernal, 46), Chueca, Serrano, Antero, Torres (Franco, 73), Orozco, Mendoza (Anglés, 58), Cánovas (Camara, 46) y Cabrera.

Ontiñena: Presa, Thiero, Puente, Mir, Baringo, Serrate, Romero (Roda, 83), Campo, Cisse (Abadía, 79), Casado (Samate, 67) y Novales (Anaiba, 83).

Goles: 0-1, min. 52: Serrate. 0-2, min. 78: Samate. 0-3, min. 80: Samate.

Árbitro: Fle Usón. Amonestó a los locales Serrano y Camara y al visitante Cisse.

Comentario: El Ontiñena logró batir a Los Bancos para seguir con su buena dinámica que le está permitiendo ocupar los puestos más altos de la clasificación. El partido se mantuvo disputado y en la primera parte la ocasión más clara fue para los locales en un tiro lejano que no encontró premio. Tras el paso por vestuarios el Ontiñena salió más enchufado y logró meter mano en la defensa local para hacer el 0-1 por mediación de Serrate. Contratiempo que los locales no supieron levantar y que hizo que se vinieran abajo y el marcador llegara al 0-3 gracias a dos acciones finalizadas por Samate.

SANTA ANASTASIA 0-3 MONTECARLO

Santa Anastasia: Aguilar, Sentís, Tenias (Les, 63), Almuzara, García (Samuel, 63), Pardo, Bericat, Florián, Pérez (Abadía, 60), Ilyas (Oliva, 46) y Maqueda (Mateo, 60).

Montecarlo: Moya, Redondo, Velasco, Pérez (Rodríguez, 73), Briz (Maradiaga, 63), Caballero, García, Lera, Duato, Durán y Redondo (Barrios, 63).

Goles: 0-1, min. 26: Caballero. 0-2, min. 47: Caballero. 0-3, min. 56: Durán.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a los locales Pérez, Oliva y Tenias y a los visitantes Pérez y Duato.

Comentario: El Montecarlo realizó un ejercicio de eficacia para cortar la buena racha del Santa Anastasia. Los de La Paz empezaron el duelo con más posesión del balón pero sin generar peligro. Los locales, por su parte, se mantuvieron más juntos esperando el error de los visitantes para salir al ataque. El Santa Anastasia dispuso de ocasiones que no consiguió materializar y el Montecarlo en el minuto 26 aprovecha una pérdida atrás de sus anfitriones para anotar por mediación de Caballero el 0-1 con el que se llegaría al descanso. Ya en la segunda mitad los rojillos no tardaron en doblar su ventaja, lográndolo en una salida a la contra culminada de nuevo por Caballero. No hubo que esperar mucho para ver cómo, con el Santa Anastasia volcado en el ataque, Durán anotaba el 0-3, dejando el duelo prácticamente sentenciado. Los locales tuvieron muchas ocasiones para recortar distancias, pero el marcador no volvió a moverse.

FB BINÉFAR 2-0 GURREA

FB Binéfar: Oltean, Carraz, Diawara, Pueyo (Solanilla, 85), Lacambra (Torres, 47), Román (Traoré, 85), Prat, Camara, Coulibaly (Ruiz, 80), Magassa y Youssouf.

Gurrea: Cervello, Esteire, Julia, Palacio (Kouma, 77), Figueras, Mur (Buba, 77), Alconchel (Muñoz, 60), Falcón (Sinera, 60), Oyarzabal (Torrecillas, 67), Monge y Gurrea.

Goles: 1-0, min. 40: Román. 2-0, min. 76: Prat.

Árbitro: Ciprés Chueca. Amonestó a Diawara, Torres, Coulibaly; a Oyarzabal, Mur, Palacio, Julia y Torrecillas.

Comentario: El Atlético Binéfar se impuso con buen juego al Gurrea y sumó los tres puntos. Los visitantes tuvieron una clara ocasión en el inicio que paró el portero local. A partir de ahí, el Atlético Binéfar controló e hizo un buen juego asociativo, obligando al Gurrea a echarse atrás. Las llegadas se acumulaban y tras una buena triangulación Angelo adelantó a los locales. Tras el descanso el equipo literano mantuvo la iniciativa y el dominio. Pero no fue hasta el minuto 74 cuando llegó el segundo gol, marcado por Prat y que sentenció el encuentro, sin que hasta el final ocurriera demasiado.

SARIÑENA 1-3 JACETANO

Sariñena: Campo, Incze, Marín, Monge (Escalzo, 61), Villellas (Lardiés, 46), Celaya (Callao, 70), Cubel (Cortés, 70), Arizón (Lamine, 70), Vargas, Sellan y Emilio.

Jacetano: Gerardo, Manafu, Urieta, Garrido (Puyuelo, 71), Fornaris (Portaña, 86), Díez, Ibán, Bandrés (Llort, 86), Ponce, Guillermo (Beytat, 71) y Joan (Antolín, 64).

Goles: 0-1, min. 11: Fornaris, de penalti. 1-1, min. 44: Celaya. 1-2, min. 58: Urieta. 1-3, min. 87: Puyuelo.

Árbitro: Oliván Oliva. Amonestó a Monge, Arizón, Sellan; a Guillermo, Urieta y Antolín. Expulsó por roja directa al local Marín (89’).

Comentario: El Jacetano se llevó una victoria contundente en su visita al Sariñena, donde tuvo más pegada que los locales en la segunda mitad. El equipo jaqués se adelantó de penalti después de una mano en el área de Raul Ioan. Marcó desde los 11 metros Brayan. Tuvo ocasión el equipo jaqués de aumentar su renta, pero Borja Campo lo evitó con una buena parada. Y cerca del descanso empató el Sariñena con un tanto de Nico. Después fue el Jacetano el que se llevó el partido con dos tantos de Marco y Puyuelo, éste cuando ya llegaba el final. Entonces el Sariñena sufrió la expulsión de Marín.

SADABENSE 1-1 TARDIENTA

Sadabense: Sanjuán, David (Ricardo, 61), Sergio, Javier, Víctor (Fernando, 46), Pascual (Iván, 75), Fedior, Roberto, Poderós (Zalba, 61), David y Soro.

Tardienta: Martín, Río, David (Orga, 67), Aristz, Salas, Fraile, Escartín (Láinez, 61), Axier, Mercadal, Tosat (Gutiérrez, 80) y Achampong (Sanjuán, 67).

Goles: 0-1 min. 31: Mercadal, 1-1 min. 72: Fedior.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a Soro; a David, Río, Salas y Tosat.

Comentario: Tablas entre Sadabense y Tardienta en un encuentro trabado en el que el Tardienta aplicó un 4-4-2 defensivo que le permitió disminuir el empuje de un Sadabense que tuvo hasta tres oportunidades claras de gol en la primera parte. Sin embargo, fue el Tardienta quien se adelantó en su única oportunidad, por medio de una acción a balón parado. Por medio de una falta lejana, Mercadal fue capaz de peinar un balón para que hiciera inútil la estirada de Sanjuán. En la segunda parte, el Tardienta buscó refrendar el marcador por todas las vías, achicando balones y concediéndole el ritmo de juego al Sadabense que terminó empatando en una gran acción individual de Fedior con un lanzamiento de fuera del área. Los locales se volcaron todavía más en busca de la victoria, pero se tuvieron que conformar con el reparto de puntos.

ROBRES 0-4 ZUERA

Robres: Cerdán, Bombín (Arel, 69), Garrido (Marín, 46), Okon, Baena, Escanero (Sanz, 60), Pellicer (Serrano, 46), Ferruz, Val (Vidal, 46), Vicente y Muñoz.

Zuera: Soto, Moreno, Alfredo, Escusol, Cabrero (Ibáñez, 46), Adrián Marco (Martínez, 89), Álvaro Marco (Cebrián, 46), Aarón, Jaime, Olivera (Nihah, 81) y Días (Sergio Marco, 85).

Goles: 0-1, min. 25: Días. 0-2, min. 30: Alfredo. 0-3, min. 65: Escusol. 0-4, min. 68: Olivera.

Árbitro: Monesma Sánchez. Amonestó a Garrido, Ferruz, Bombín; a Martínez, Alfredo, Cebrián y Olivera. Expulsó por roja directa al visitante Aarón (41’).

Comentario: Sonrojante y decepcionante derrota del líder, un Robres que encajó cuatro tantos en su casa. Un Zuera muy intenso, con acciones al límite y cuatro goles en jugadas a balón parado sacó los colores y las carencias del Robres. Desde el inicio los visitantes entraron con una marcha más ante un Robres con una laguna inmensa en el centro del campo, muy poco expeditivo en la zaga y romo en ataque. El banderazo del auxiliar negó el 1-0 al Robres, algo que nadie compartió pero que no es excusa para no saber gestionar un partido contra diez durante gran parte del segundo tiempo, en el que solo se llegó con claridad en el tiempo de la propina. El Zuera fue justo vencedor porque leyó muy bien el encuentro y supo sacar el jugo de la pasividad local.