Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: el Racing Club Zaragoza se impone al Mercantil

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 2-1 MERCANTIL

Racing Club Zaragoza: Omar, Lalo, Franco, Nicolás, Palacio, Víctor (Aso, 85), Regidor, Dennis (Pamiés, 67), Ian (Aguilar, 72), Mustafá (Sanjuán, 67) y Nadal.

Mercantil: Burgos, Jofre, Domenech, Serrano (Uriel, 79), Eric (Aitor, 67), Oriol, Expósito, Orozco, Rubén (Rocha, 60), Frank e Iván (Arnau, 60).

Goles: 1-0, min. 21: Víctor. 2-0, min. 38: Víctor, de penalti. 2-1, min. 40: Iván.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Lalo, Omar, Víctor; Serrano y Orozco. Expulsó con roja directa al local Sanjuán (88’) y por doble amonestación al visitante Frank (90’).

Comentario: El Racing Club Zaragoza consiguió la segunda victoria de la temporada, que le sirve para coger aire y tomar impulso en su pelea por eludir el descenso. En casa, ante su afición, venció al Mercantil, un equipo que venía a Zaragoza con una buena dinámica pero que vio como el conjunto zaragozano le superó con un buen partido. Tras un inicio igualado, el Racing Club Zaragoza no tardó en ponerse por delante con una jugada individual de Victor Fernández, que recortó a su marcador y lanzó un misil imparable para el Burgos, guardameta del Mercantil. Pocos minutos más tarde, el colegiado señaló el punto penalti tras un contacto dentro del área del Mercantil. De nuevo Victor se encargó de transformarlo en gol para aumentar la ventaja para su equipo. Sin embargo, el Mercantil logró recortar distancias minutos antes del descanso por medio de un saque de banda que acabó con un remate de Iván que sorprendió a Omar. La segunda parte fue muy igualada, con el Mercantil tratando de llevar la iniciativa ante un Racing realizó un gran esfuerzo defensivo e incluso generó ocasiones para sentenciar al contragolpe. Sanjuán pudo marcar el tercero pero su disparo se estrelló con el poste. Con el pitido final del árbitro llegó la euforia local, con una nueva victoria que aleja al Racing Club Zaragoza de los puestos de descenso.

MALLORCA 1-0 REAL ZARAGOZA

Mallorca: Joan, Alarcón, Bueno (Ávila, 64), Gabriel, Balcedo, Guzmán, Cesc (Nicolás, 64), Alejandro, Torá (Salas, 86), Bejarano (Bruno, 86) y Scuri (Alexander, 67).

Real Zaragoza: Espuña, Motilva, García (Tobajas, 82), Saidu (Íñigo, 75), Aznar, Miguel (Diego, 62), Sesé (Conte, 75), Barrachina, Dennis, Jano y Pinilla (Cantero, 62).

Goles: 1-0, min. 58: Alarcón.

Árbitro: Balle Reus. Amonestó a Cesc, Alejandro, Bejarano, Salas; y a García.

Comentario: El Real Zaragoza cayó derrotado en Mallorca en un partido muy igualado y con pocas ocasiones en el cual el resultado más justo quizás hubiera sido el empate. La primera parte estuvo muy igualada, con el Real Zaragoza defendiendo en mitad de campo y robando balones con espacio. El Mallorca, por su parte, tuvo más posesión que el conjunto zaragocista pero no logró generar ocasiones de gol claras debido a un gran esfuerzo defensivo de los de Javier Garcés. Sesé tuvo la más clara de la primera parte pero no logró acertar. Tras el descanso, el Mallorca saltó mejor al césped y tras varios minutos de acoso en el área zaragocista llegó el que sería el único gol del partido, obra de Alarcón. Tras un rebote y un centro desde banda derecha, el jugador mallorquín remató de cabeza dentro del área para batir a Espuña. A partir de ese momento el Real Zaragoza buscó la reacción y el empate. Lo tuvo cerca con un disparo de Cantero que con el portero rival batido, sacó un defensa debajo de los palos. Al final, el cuadro blanquillo no encontró la fórmula del gol y se marcharon de vacío de su visita a Mallorca

ESPANYOL 2-1 HUESCA

Espanyol: Pacheco, Roger, Hugo (Ciuró, 88), Marc (Torondel, 61), Jan, Alhaji (Alsina, 88), Rufo, Izan (Pedrola, 61), López, Ferrán y Leo (Yang, 88).

Huesca: Jaime, Moha, Fita, Diego (Vera, 46), Peregrina, Lucena (De Lucas, 78), Fontán (Samuel, 46), Santi López (Ojeda, 64), Ayman, Iker Gil y Sandro (Marc Martín, 78).

Goles: 1-0, min. 26: Alhaji. 2-0, min. 31: Jan. 2-1, min. 58: Ayman.

Árbitro: Oltra Sáez. Amonestó al local Jan.

Comentario: El Huesca, pese a dar buena imagen y competir hasta el final, no pudo sacar nada positivo de su visita al Espanyol y sumó una nueva derrota para alargar su mala racha de resultados. La primera parte el conjunto catalán se mostró superior al Huesca, y fruto de ello llegaron los dos goles. El primer tanto fue de Alhaji, gracias a un remate de cabeza dentro del área pequeña. El segundo, obra de Jan, que aprovechó un rechace para ampliar distancias antes del descanso. El Huesca introdujo cambios tras el descanso y el equipo mejoró y se lanzó en al ataque. Ayman redujo distancias tras estar listo en un rechace en el área. Los oscenses buscaron el empate con más corazón que cabeza y finalmente el Espanyol pudo mantener la renta conseguida en la primera parte y los tres puntos se quedaron en casa.