Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Calatayud golea al Mallén y se coloca líder

ATLÉTICO CALATAYUD 7-1 MALLÉN

At. Calatayud: García, César, Pascual, Sebastián, Pérez (Cortés, 46), Hernández, Panocha (Bernal, 70), Negredo (Lahuerta, 46), Lorente, García (Pérez, 59) y Agustín.

Mallén: Espino, Laínez, Marco, Sánchez (Pascual, 46), Navales (Muresan, 73), López (Iker, 46), Belio, Espeleta, Lahuerta (Pamplona, 46), Contreras e Ibáñez (Yeray, 73).

Goles: 1-0, min. 2: Panocha. 2-0, min. 11: Panocha. 3-0, min. 17: César. 4-0, min. 25: Panocha. 5-0, min. 28: Negredo. 6-0, min. 36: Sebastián. 6-1, min. 38: Marco. 7-1, min. 44: Negredo.

Árbitro: Ballesteros Rubio. Amonestó a los visitantes Sánchez e Ibáñez.

Comentario: El Calatayud alcanzó su máxima efectividad y dejó una goleada de gran magnitud ya en el descanso. El partido comenzó con un cuadro local que dominó la posesión y se adelantó a los dos minutos tras una jugada por la izquierda, ampliando diferencias con un gol de Aznar con otra acción desde banda derecha. Los pupilos de Yvo Serrano no rebajaron la intensidad ni un momento y en dos saques de esquina pusieron el tercero y el cuarto gol. Panocha y Sebastián fueron los protagonistas del quinto gol y en un centro Marco puso el sexto. El Mallén, que no se había acercado a la meta de García, anotó en un saque de esquina, aunque Negredo respondió rápidamente con un gol tras un centro. Tras el paso por los vestuarios, la intensidad decreció y la tranquilidad fue la tónica general en la recta final del partido.

ESCALERILLAS 0-2 CHIPRANA

Escalerillas: Lahuerta, Crespo, Sánchez, Campos (Burillo, 78), González, García (Fron, 78), Varela (Ramírez, 78), Fortes (Algaba, 60), Martín, Francisco Javier (Pina, 60) y Manuel.

Chiprana: Leyk, Vidal, Guardia, Catalán, Javier, Perdiguer, Piazuelo (Daniel, 61), Eko, Poblador (El Fellah, 61), Miguel Ángel y Piquer (Moreno, 82).

Goles: 0-1, min. 72: Piquer. 0-2, min. 89: Daniel.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó al local Crespo.

Comentario: El Chiprana se llevó la victoria del campo del Escalerillas en un partido que se decidió en la segunda parte. En la primera mitad, el choque estuvo igualado y las acciones de mayor peligro llegaron en las segundas jugadas, aunque las defensas estuvieron acertadas para evitar que el marcador se moviese. En la segunda parte el partido se abrió un poco más y fue ya en un error en la salida de balón rival cuando Piquer puso el cero a uno. El Escalerillas intentó poner el empate, pero momentos antes del final del partido, el Chiprana puso el segundo y definitivo en el electrónico.

MAGALLÓN 1-0 SAN JOSÉ

Magallón: Tabuenca, Falcón, Adrián, García, Aibar, Navarro (Pablo, 65), Lasauca (Yuste, 85), Segura, Roy, Jorge y Gimeno.

San José: Vargas, González, Fernández, Cea, Barbero (Soria, 64), Santos (Ramón, 64), Pérez (Diloy, 58), Suárez (Gómez, 58), Solans, Kyei (Ceperuelo, 58) y Hernández.

Goles: 1-0 min. 50: Lasauca.

Árbitro: Balongo Arroyo. Amonestó a Navarro, Pablo, García, Tabuenca, Falcón, Jorge, Gracia; Suárez, Vargas y Fernández.

Comentario: El Magallón se impuso por la mínima al San José en un encuentro muy igualado donde ambos conjuntos tenían como premisa fundamental no asumir riesgos. Fueron los locales quienes generaron mayor peligro en la primera parte, con una ocasión clarísima de Martín que repelió a córner un defensa. En un lanzamiento de esquina, nu atacante del Magallón remató y el balón se perdió fuera por poco, y también Segura vio al portero adelantado poco después, pero no pudo sorprenderle. En la segunda parte, Lasauca se aprovechó de un balón peinado para anticiparse y materializar el 1-0 con el que concluyó el partido. El San José optó por el juego directo, y pese a dar algún susto, el Magallón supo resistir para llevarse los tres puntos.

ATLÉTICO CARIÑENA 2-3 FLETA

At. Cariñena: Pintilie, Ramo (Jon, 60), Sola, Lorente, Valios, Ibáñez (Begue, 60), Miñana, Denis, Gracia (Nassim, 60), Baguena y Fer (Nacho, 86).

Fleta: Márquez, Aróstegui (Nguema, 66), Muñoz, López, Berbegal (Marlon, 55), Sánchez (Vitaller, 86), Bouras, Sorinas, Moore, Cornago y Aranda (Ibáñez, 55).

Goles: 0-1, min. 14: Cornago. 1-1, min. 23: Miñana. 1-2, min. 44: Arostegui. 1-3, min. 44: Cornago. 2-3, min. 56: Lorente.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó a Valios, Ibáñez, Sola, Fer, Jon, Baguena, Lorente; a Sorinas, Bouras, Aranda e Ibáñez. Expulsó por roja directa al local Nassim (89’).

Comentario: Victoria del Fleta en un partido donde los errores condenaron al Atlético Cariñena. En el minuto 14 se adelantó el Fleta en un saque de banda bien ejecutado, aunque la reacción de los locales fue inmediata e igualaron la contienda en una buena jugada finalizada por Miñana. Sin embargo, el partido se le puso muy difícil a los locales, puesto que encajaron dos tantos en dos errores que condenaron las expectativas colectivas del equipo. En la segunda parte, el Cariñena se hizo con el mando del partido y tras varias llegadas peligrosas lograron recortar diferencias. La polémica llegó en los compases finales, con un gol anulado por fuera de juego que los locales protestaron.

LA ALMUNIA 2-2 ANDORRA

La Almunia: Lorente, Posso, García, Guillén, Júdez (Zack, 88), Embid, Trejo, Gil (Romanos, 46), Caparrós (Montesinos, 76), Ciriano y Susoho.

Andorra: Ricón, Villanueva, Domingo, Blasco, Montañés (Lucano, 68), Ginés, Pescador (Mombiela, 86), Miranda, Martínez, Cubero y Juárez (Giménez, 86).

Goles: 0-1, min. 39: Montañés. 1-1, min. 43: Embid. 1-2, min. 53: Juárez. 2-2, min. 62: Embid.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Posso; a Martínez, Montañés, Pescador y Domingo.

Comentario: La Almunia y el Andorra protagonizaron un duelo de altura en el que el conjunto minero se llegó a poner por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, pero los locales acabaron devolviendo la igualada al marcador. La Almunia empezó bien el partido entrando por la banda izquierda para buscar el primer tanto, pero Ricón se encargó de frustrar sus intentos. No obstante, el primero en marcar fue el Andorra, que se adelantó gracias a un disparo cruzado de Montañés. A partir de ese momento pasó a dominar el cuadro visitante que, cuando mejor estaba, tuvo que ver como al filo del descanso La Almunia empató tras un centro de Trejo rematado por Embid.

El Andorra salió mejor del intermedio y no tardó en volver a tomar la ventaja, esta vez gracias a un tiro desde fuera del área de Juárez que entró por la escuadra. Los locales no tiraron la toalla y consiguieron empatar gracias a otra aparición de Embid para rematar un centro desde la banda izquierda, subiendo el 2-2 con el que se llegaría al final del partido.

MEQUINENZA 1-1 CASETAS

Mequinenza: Mbengue, Anass, Sedeño, Dueso, Cabistañ, Hoyo (Roca, 61), Lamin, Aldabo, Rubio (Oprea, 78), Castro (Aldabo, 87) y Gil.

Casetas: Ortí, Llorente, Palacios, Mauricio, Molina, Fernández, Morcillo (Lambán, 46), Moreno (Izquierdo, 73), Marín, Da Costa (De Castro, 46) y Piñero (Valero, 73).

Goles: 1-0 min. 29: Sedeño, 1-1 min. 52: De Castro.

Árbitro: Rico Vila. Amonestó a Aldabo, Rubio, Dueso, Sedeño, Laghrisi, Baños, Gil, Cabistañ; Piñero, Marín, Ortí y Lambán.

Comentario: Tablas entre el Mequinenza y el Casetas en un partido igualado en el que el Mequinenza empezó con mayor empuje y al filo del primer cuarto de hora tuvo la primera gran ocasión que se perdió fuera por poco. Sedeño fue quien adelantó a los locales y Mbengue también tuvo que intervenir para evitar el tanto casetero antes del descanso. Tras la reanudación, el duelo pasó a tener más lances de ida y vuelta, con más imprecisiones y segundas jugadas. Un contexto del que el Casetas salió beneficiado y al inicio de la segunda parte De Castro ya había establecido el 1-1 con el que concluyó el encuentro.

ALCAÑIZ 1-1 QUINTO

Alcañiz: Raimundo, Jalal, Muniesa (Carbo, 22), Pueyo, Escuín, Leiva, Bagán (Rivero, 88), Bruno, Guillén (Urrios, 66), Cardiel y Llombart.

Quinto: Mallor, Úbeda, Murillo, Garrido (Anglés, 79), Budría, Usón (Isaac, 66), Escudero (París, 72), Gonzalo, Abenia, Gómez y Balfagón (Corral, 79).

Goles: 0-1, min. 63: Gómez. 1-1, min. 71: Leiva, de penalti.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Pueyo; a Usón, Murillo, Mallor y Balfagón. Expulsó por doble amonestación al visitante Budría (71’).

Comentario: El Alcañiz y el Quinto se repartieron los puntos en un partido intenso y con buen juego donde fue ya en la segunda mitad cuando lograron ambos perforar la meta rival. En la primera mitad la tónica general fue constante: igualdad y mucha presencia de los jugadores del centro del campo. El Alcañiz tuvo un disparo al larguero de Leiva mientras que el Quinto intentó por medio de la posesión, sorprender con centros laterales. Tras el paso por los vestuarios, el Alcañiz se hizo con el control del esférico y por medio de centro comenzó a poner en dificultades a los defensas rivales. Sin embargo, fue el Quinto, en una falta lateral, el que se puso por delante. Los locales no se vinieron abajo y en una jugada trenzada, el colegiado señaló penalti. Leiva no perdonó. En la recta final los de Alberto Portolés lo intentaron pero finalmente el marcador no se movió.

CELLA 1-0 ATLÉTICO TERUEL

Cella: García, Martín, Royo (Fuertes, 86), Esteban (Bielsa, 61), García (Pescador, 61), Alberto, Gascón (Sánchez, 74), Navarrete, Enguita (Hernández, 74), Cercos y Javier.

At. Teruel: Rivas, Úbeda, Beltrán (Marco, 65), Álex, Andrés, Artajo (Smaali, 55), Soriano (Pérez, 46), Quique Ferrer, Orriols, López (Oya, 65) y Morales (Bellosta, 72).

Goles: 1-0, min. 7: Esteban.

Árbitro: Sancho Ros. Amonestó a Navarrete, García, Bielsa, Hernández, Martín; a Quique Ferrer y Álex.

Comentario: Victoria importante del Cella ante el Atlético Teruel para escapar de la zona baja de la tabla.

Empezó bien el equipo local adelantándose en el minuto 7 tras un buen centro de Royo que fue rematado por Esteban de cabeza para que el 1-0 subiera al marcador. El partido se igualó con mucha intensidad y pocas ocasiones para ambos conjuntos hasta el descanso.

La segunda parte siguió con una tónica parecida pero el Atlético Teruel tuvo más el balón. Los nuestros se defendieron bien teniendo incluso dos oportunidades de marcar para sentenciar el encuentro. El equipo visitante también lo intentó y tuvo una clara ocasión que no llegó a materializar. El Cella supo aguantar el 1-0 que se consiguió al principio del partido y rentabilizó ese gol que les dio tres puntos vitales.

VILLA DE ALAGÓN 1-1 MORÉS

Villa Alagón: Sanz, Iglesias (Osorio, 46), Naing, Pueyo, Modrego (Edmar, 65), Leonar, Ávila (Ndiaye, 55), Huerta, Herrero, Sánchez (Ramsés, 86) y Cepeda (Cortés, 86).

Morés: Fernández, Molina, Pardo, Mendoza, Serrano, Osorio, Ballester (Carazo, 76), Enamorado, Fall (Zapata, 79), Hugo y Sánchez (Castillo, 36).

Goles: 0-1, min. 48: Ballester. 1-1, min. 90: Leonar.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Herrero e Iglesias; a Pardo, Serrano, Osorio, Enamorado.

Comentario: Partido muy igualado el vivido en La Portalada con una primera parte de juego muy directo en la que las defensas se impusieron a las delanteras y donde hubo poca actividad en el centro del campo.

El Morés tuvo algo más de llegada pero sus intentos fueron bien resueltos por la defensa y portería del Villa de Alagón.

La segunda parte estuvo más abierta y ambos conjuntos arriesgaron un poco más. En un fallo en el despeje Sanz dejó el balón muerto a placer a Jabato, que marcó el 0-1. El Morés con el resultado a favor intentó controlar el partido y empezó a disponer de más ocasiones.

Con los cambios realizados el Villa de Alagón mejoró y fue a por el partido. Los locales insistieron a veces con más corazón que cabeza y en una jugada en los minutos finales de Herrero, que dejó el balón a Leonar para que definiera a la perfección por encima del portero rematando de cabeza, llegó el 1-1.