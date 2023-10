El Teruel sigue pagando su falta de gol

El CD Teruel sigue sin conocer la victoria en la Primera RFEF después de 7 jornadas por un motivo muy obvio: No encuentra la fórmula del gol. Y no es por falta de ocasiones, que este sábado las tuvo y de todos los colores, pero no pudo pasar del empate a 0 inicial ante un rival directo como es el Arenteiro gallego. Un partido que tuvo dos caras. La primera dominada por el conjunto de O Carballiño; y la segunda en la que los pupilos de Víctor Bravo fueron claramente superiores.

Los primeros minutos fueron de balón prestado por el Arenteiro al Teruel, pero sin claridad de ideas por parte de los mudéjar. Taliby realizó su primera intervención en el 8’ para hacerse con un balón que venía rebotado en uno de sus zagueros, evitando así el córner. No tardó el Teruel en dar su réplica, con un centro de Pascual al área que Alastuey logró rematar en un complicado escorzo que se marchó alto.

A partir del minuto 20 de la segunda parte, llegaron los mejores minutos del Arenteiro. Taliby se encargó de sellar a cal y canto su portería. Primero, anticipándose a un balón con veneno que buscaba a Miku. Después despejado una falta lateral en la que Pibe optó por el lanzamiento directo. Pese a tener muy poco ángulo, estuvo cerca de sorprender a Taliby, quien tuvo que retroceder hacia a su izquierda para evitar que el balón entrara pegado al palo. En el 28’, Taliby salvó con su pie izquierdo un mano a mano ante Sánchez; y en el 31’ protagonizó una doble ocasión que bien le hicieron ganarse los aplausos. Despejó de puños un disparo de Ramón desde dentro del área, para a continuación atajar el rechace de Miku. Alastuey lo intentó con un remate lejano de falta, pero lo que logró fue dejar malherido a Vitra, dado que el balón le impactó de lleno en la boca del estómago.

En la segunda parte, la entrada de Aparicio y Buenacasa tras la reanudación cambió por completo la cara del Teruel que fue mucho más incisivo en la búsqueda del gol. En el 47’ hubo una doble oportunidad. Por un lado, Buenacasa estuvo algo lento en un control en el mano a mano, y se le echó encima el meta García. Acto seguido, de nuevo García se lanzó a su palo izquierdo para repeler un disparo de Castillo desde dentro del área.

El Arenteiro tan sólo protagonizó algún susto en un par de balones en largo que posteriormente fueron anulados por fuera de juego. Mientras tanto, el Teruel no cejaba en su empeño por obtener el botín de los tres puntos. Gabarre lo intentó de cabeza, y no estuvo fino a la hora de controlar un balón de peligro en el 71’. A falta de un cuarto de hora, parecía que Buenacasa se marchaba sólo ante García, pero llegó como una exhalación Novoa para arrebatarle el balón antes de que pudiera rematar.

Castilló también optó por el lanzamiento lejano, pero no había manera de batir a García, ni siquiera cuando estaba tapado por varios defensas. Y en la más clara de todas, cuando García estaba ya batido, fue Vitra quien se interpuso con el cuerpo para evitar que una ocasión de Borja Martínez se alojara en el fondo de las mallas. En el 89’, le llegó otro balón exquisito a Cabetas, pero ni él se creyó que lo tenía tan fácil y no pudo golpear con acierto a tiempo. Empate amargo y en la próxima jornada tocará visitar al filial del FC Barcelona.

FICHA TÉCNICA

CD Teruel: Taliby, Correia (Buenacasa, 46), Cabetas, Gaixas, Carmona, Pascual, Castillo, Romero (Aparicio, 46), Alastuey, Ahn (Borja Martínez, 65) y Gabarre (Villanueva, 76)

Arenteiro: García, Ramón, Novoa, Vitra, Bueso, Sánchez (Rodríguez, 60), Esquerdo (Bernardozzi, 71), Chacón, Pibe (Ramos, 72), Gonzaga (Fernández, 72) y Miku (Romay, 81)

Árbitro: Fernández Vidal. Amonestó a Gaixa, Ahn; Novoa y García.