El Alcañiz iguala dos veces al Racing Zaragoza y suma un punto de ayuda para las tres últimas jornadas de liga

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 2 ALCAÑIZ 2

Empataron a dos en el Parque Deportivo Ebro un Racing Club Zaragoza ya salvado y un Alcañiz que aspira también a estarlo, y al que este punto le puede servir como comodín de ayuda para lograrlo, aunque el calendario que tienen los bajoaragoneses en las tres jornadas restantes es complicado, pero dos de esos partidos que quedan, se jugarán en la Ciudad Deportiva Santa María, donde deberán hacerse muy fuertes.

No le bastó a los racinguistas el adelantarse dos veces, porque el Alcañiz logró neutralizar ambas veces esa ventaja. Fuerte salida de los locales, que obligaron al portero Álex a hacer dos paradones soberbios, especialmente el primero, un remate ajustado de Nicolás, que desvió con la yema de los dedos cuando la pelota ya se colaba. El larguero también echó una ayuda al Alcañiz, ya que ahí acabó el tiro de Marcén que iba directo a colarse en la portería.

Un error en el saque de meta de los alcañizanos les costó el 1-0. Una pérdida de balón de esas que no se deben tener, porque las consecuencias suelen ser nefastas, como así aconteció, recuperó un jugador del Racing que puso al segundo palo para que De Buen empujase. A partir de ahí, el encuentro, que era claramente albiceleste se fue igualando, gracias también al tanto del empate, que casi en la primera aproximación materializó Sendoa con un lanzamiento ajustado al palo que no pudo sacar Lucas. No solo emparejó las cosas el Alcañiz, sino que consiguiendo conectar con su punta Viñuales, fueron más atrevidos, más ofensivos e incluso tuvieron sus opciones de irse por delante al descanso.

La segunda mitad tuvo un inicio similar a la parte anterior, con un Racing más dominador que otra vez obtuvo rédito, gracias a un potente disparo lejano por arriba, ante el que bastante hizo Álex con que no se colase de primeras, pero en el rechace ya no pudo hacer nada, porque Marcén se adelantó al resto de futbolistas para marcar casi a placer. Otra vez le tocaba remar con el agua en contra suya al Alcañiz, pero ahí parecieron manejarse a gusto los chicos de Javier Gil. De un despeje largo desde la defensa brotó la jugada de la igualada definitiva. Viñuales, tan rápido e intenso como toda la mañana, desarboló por velocidad a una zaga a la que cogió algo desprevenida, y definió de manera estupenda en el mano a mano.

Ya no hubo tiempo para ver más goles. Los equipos controlaron bien defensivamente para acabar sumando un punto, que sirve de mucho más, a quien se estaba jugando más, el Alcañiz.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Lucas, Mongero, Nicolás, Castillo, Escanero, Marcén, Mario, De Buen, Porroche, Velasco y Unax. También jugaron: Óliver, Gallizo, Jorge y Saúl.

Alcañiz: Álex, Nacho, Pablo, Darío, Viñuales, Sendoa, Enzo, Hernández, Lecha, Mateo y Luis. También jugaron: Soriano y Train.

Goles: 1-0, min. 13: De Buen. 1-1, min. 20: Sendoa. 2-1, min. 37: Marcén. 2-2, min. 46: Viñuales.

Árbitro: Lolumo Jarabo.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 31:

Real Zaragoza 4 Santo Domingo Juventud 0

Actur Pablo Iglesias 1 Delicias 2

Huesca 0 El Olivar 0

Stadium Casablanca 1 Amistad 4

Balsas Picarral 0 Hernán Cortés 1

Montecarlo 0 San Gregorio 0

Oliver 0 Ebro 2

DESCANSA: EFB Calatayud

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 87 puntos (29 jugados)

2º Amistad 63 puntos (29 jugados)

3º Ebro 60 puntos (29 jugados)

4º Stadium Casablanca 58 puntos (29 jugados)

5º Santo Domingo Juventud 56 puntos (29 jugados)

6º Oliver 53 puntos (29 jugados)

7º Montecarlo 46 puntos (30 jugados)

8º Huesca 45 puntos (29 jugados)

9º Balsas Picarral 43 puntos (31 jugados)

10º Hernán Cortés 39 puntos (29 jugados)

11º Racing Club Zaragoza 33 puntos (30 jugados)

12º El Olivar 32 puntos (29 jugados)

13º Actur Pablo Iglesias 22 puntos (29 jugados)

14º San Gregorio 20 puntos (29 jugados)

15º Alcañiz 19 puntos (29 jugados)

16º EFB Calatayud 15 puntos (30 jugados)

17º Delicias 14 puntos (29 jugados)