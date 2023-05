Sábado feliz para el Valdefierro que ganó y el Huracán que se salvó en el año de su debut en Benjamín Preferente

Partido de la jornada: VALDEFIERRO 7 HURACÁN 1

Es raro que a la finalización de un partido los dos equipos acaben felices. Esta vez fue así, porque el Valdefierro ganó, haciéndolo además con claridad, y el Huracán, aunque perdió, certificó poco después su permanencia en la categoría al conocer que el Olivar había caído derrotado en La Camisera. Todo un éxito para este club de María de Huerva, que en su debut en Preferente ha logrado una trabajada salvación, que sin duda era el único objetivo que buscaban este año.

El partido no tuvo mucha historia, muy favorable para los azules, aunque es verdad que en los instantes iniciales pudo adelantarse varias veces el Huracán con varios golpeos a pelota parada de un excelente ejecutor como Izan, que pegó una vez en el travesaño y otra en el palo izquierdo del arco de Daniel. No erró el Valdefierro en su primera llegada clara, en la que anotó. Revuelto filtró a Molina que batió por el palo corto. Con el partido ya encarado, no tardó mucho más en venir el segundo. Fue un centro desde el costado derecho de Yanis, que Anquela machacó desde la frontal del área.

Hicieron su gol los visitantes en un córner que lanzó bastante fuerte Izan, pero su compañero Eric puso la cabeza de manera correcta para, desde el segundo palo, compactar un poco el duelo. Dio un acelerón el Valdefierro antes del descanso. Los de Diego Acuña estuvieron especialmente inspirados y fluidos en las combinaciones y sobre todo en los pases decisivos, donde dieron un cursillo de como romper las líneas defensivas. Dos estupendas asistencias permitieron generar dos situaciones de uno contra uno, de las que Yanis obtuvo el máximo rendimiento. Una buena intervención de Juan a Álvaro dio por finalizados los primeros 25 minutos.

Refrendó el triunfo el Valdefierro en una segunda mitad en la que ellos llevaron también el mando. Un zurdazo de Anquela hizo más abultado el marcador. Los dos últimos tantos fueron “de empujar”. Yanis remachó un centro de Efrén y Molina situó la cuenta final al fusilar desde cerca.

Así concluyó un partido en el que el Valdefierro se despidió como local, haciéndolo además en el campo grande, y en un nuevo gran curso en Benjamín Preferente, en el que optarán en la última jornada a acabar incluso sextos y el Huracán dejó tras de ellos a tres equipos, que a buen seguro cuando arrancaron la pretemporada era lo que deseaban.

Ficha técnica:

Valdefierro: Daniel, Alan, Izan, Revuelto, Efrén, Álvaro, Amir y Molina. También jugaron: Yanis y Anquela.

Huracán: Juan, Eric, Héctor, Calleja, Tidian, Iker, Izan y Correas. También jugaron: Aimar, Nael, Óliver y Samuel.

Goles: 1-0, min. 9: Molina. 2-0, min. 13: Anquela. 2-1, min. 20: Eric. 3-1, min. 23: Yanis. 4-1, min. 24: Yanis. 5-1, min. 27: Anquela. 6-1, min. 36: Yanis. 7-1, min. 45: Molina.

Árbitro: Hernández Pastor.

EL AMISTAD SE PROCLAMÓ DE NUEVO CAMPEÓN DE LIGA

En partido adelantado a la tarde del miércoles, el Amistad derrotó (5-3) a un Delicias que con la tranquilidad de estar ya salvado, no puso las cosas nada sencillas, logrando de esta manera los tres puntos que necesitaba para alzar otra vez el trofeo de ganador de la principal competición benjamín. Semana memorable que arrancó el lunes conquistando el Torneo San Jorge organizado por el Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva y prosiguió apenas 48 horas después con el segundo trofeo en una semana. El año podría redondearse con un triplete inédito para el Amistad en caso de auparse también con la Copa, que arrancará dentro de quince días.

Celebración del título del Amistad | Benjamín Preferente UD Amistad

Nuevo éxito rotundo e inapelable de la entidad presidida por Ángel Hervás, dominadora casi intratable desde que allá por la temporada 2011-12 la Federación Aragonesa de Fútbol decidió renombrar la por entonces Primera Benjamín de Fútbol siete a Benjamín Preferente. Los números hablan por sí solos: de las 12 ediciones disputadas, los rojillos se han proclamado nueve veces ganadores, con grandes generaciones de jugadores y entrenadores que han ido pasando por San Pantaleón desde el por entonces campo de tierra al actual de hierba artificial. No solo de los éxitos de la Preferente viven en Juslibol, que cada año suelen añadir copas para sus vitrinas en categorías como Primera y Segunda Benjamín y en Prebenjamines, en lo que es un auténtico vivero de talento del fútbol formativo.

Este año le tocó comandar la nave como entrenador a Edu Prieto, que ya contaba con experiencia en la categoría habiendo dirigido al Actur Pablo Iglesias. Junto a él sus ayudantes Rubén Hernández y Alejandro Cano. Un año en el que únicamente no han podido derrotar al Santo Domingo Juventud, con el que empataron en la primera vuelta y cedieron en el Joaquín González, como también hicieron en su visita al Balsas Picarral. Lo demás, todo victorias, teniendo que aguantar un pulso precioso e igualadísimo con un no menos brillante Oliver, que ha llevado al límite a un Amistad que no ha podido descuidarse lo mínimo.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 29:

Amistad 5 Delicias 3

Montecarlo 2 Racing Club Zaragoza 1

Escalerillas 1 Hernán Cortés 4

Stadium Casablanca 4 Ebro 5

Balsas Picarral 3 Stadium Venecia 4

Oliver 3 El Olivar 0

Marianistas 0 Santo Domingo Juventud 6

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 79 puntos

2º Oliver 76 puntos

3º Ebro 65 puntos

4º Montecarlo 64 puntos

5º Stadium Casablanca 57 puntos

6º Santo Domingo Juventud 53 puntos

7º Racing Club Zaragoza 52 puntos

8º Valdefierro 52 puntos

9º Balsas Picarral 49 puntos

10º Hernán Cortés 36 puntos

11º Stadium Venecia 35 puntos

12º Delicias 19 puntos

13º Huracán 15 puntos

14º El Olivar 10 puntos

15º Escalerillas 8 puntos

16º Marianistas 8 puntos