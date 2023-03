Al Stadium Casablanca le cuesta, pero acaba remontando en cinco minutos al Valdefierro

Partido de la jornada: STADIUM CASABLANCA 3 VALDEFIERRO 2

Le dio la vuelta Stadium Casablanca a un partido de esos en el que parece que el mundo está en tu contra, la pelota no quiere entrar y nada sale a derechas. Tras muchos ataques infructuosos, un arreón de cinco minutos bastó para superar a un Valdefierro que llegó con opciones hasta que concluyó el duelo.

Pronto empezó a rondar el peligro por la meta de Daniel. Le costaba sacar la pelota desde allí a los visitantes, que arrancaron sufriendo. Le fue anulado un gol a Lucas al estimar fuera de juego en un rebote procedente de un tiro lejano. Por la banda derecha causó estragos Stadium. Por ahí vinieron dos acciones de Acher que milagrosamente no entraron, una la repelió Daniel con el pie y la otra la sacó en la raya de gol Molina, con el meta batido. Los ataques eran insistentes y el acierto no acompañaba. Chutó duro Álvaro y con las manos desvió el cancerbero del Valdefierro y un zapatazo de Jaime se estampó en el palo. No había manera, parecía tapiada la meta azulona. Mucho menos, pero ellos también lograron estirarse al ataque. Amir lanzó fuera después de un par de rechaces, y en una rápida contra, el mismo Amir sirvió a Yanis, que ajustó su lanzamiento, perdiéndose por poco por el lateral.

Se puso en ventaja el Valdefierro en el segundo minuto de la continuación. Lanzó Amir, despejó Yael, y el balón le pegó entre el pecho y la tripa a un defensor para situar en ventaja al Valdefierro. Vinieron unos minutos en el que la atención se desvió al árbitro y a los banquillos. En una situación inédita, los dos entrenadores del cuadro visitante fueron expulsados por unas protestas que aún estando en la otra banda, no parecieron para nada exageradas. Un padre tuvo que actuar como improvisado entrenador, para que al menos los tres chicos que estaban en el banquillo, tuvieran algo de compañía. Creo que siendo la categoría que es, hay que tener más temple y mano derecha antes de arrasar a roja limpia. Un listado que aún aumentaría a posteriori, porque uno de los técnicos locales también fue expulsado al entrar al campo a protestar el penalti del 3-2, que fue un despeje y encima fuera del área.

Tras las expulsiones, llegó la remontada. El empate, en una falta a la que Nuño pegó duro, Daniel sacó y el rebote lo metió Lucas, en una posición en la que se pidió fuera de juego. Un par de saques de esquina supusieron dos tantos más. El primero lo cabeceó con potencia Ortega, y el otro lo introdujo Sisamón directamente, olímpico por el primer palo.

El penalti anteriormente citado aún le dio el toque de pimienta, aunque ya no quedaba casi nada. Lo marcó Efrén, lanzándolo a la izquierda de Yael. Un último saque de esquina dio la esperanza al Valdefierro y un sufrimiento innecesario a los verderoles, que lo defendieron bien y se terminaron adjudicando los tres puntos.

Ficha técnica:

Stadium Casablanca: Yael, Álex, Raulier, Álvaro, Acher, Sisamón, Lucas e Izan. También jugaron: Jaime, Nuño y Ortega.

Valdefierro: Daniel, Alan, Izan, Revuelto, Efrén, Álvaro, Anquela y Molina. También jugaron: Amir, Yanis y Joel.

Goles: 0-1, min. 27: Amir. 1-1, min. 40: Lucas. 2-1, min. 42: Ortega. 3-1, min. 45: Sisamón. 3-2, min. 50: Efrén, de penalti.

Árbitro: Martín Martín.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 24:

El Olivar 1 Balsas Picarral 3

Huracán 1 Hernán Cortés 1

Oliver 10 Marianistas 0

Ebro 3 Escalerillas 1

Santo Domingo Juventud 3 Stadium Venecia 2

Racing Club Zaragoza 6 Delicias 1

Amistad 5 Montecarlo 4

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 64 puntos

2º Oliver 64 puntos

3º Ebro 56 puntos

4º Stadium Casablanca 51 puntos

5º Montecarlo 49 puntos

6º Santo Domingo Juventud 46 puntos

7º Racing Club Zaragoza 45 puntos

8º Valdefierro 43 puntos

9º Balsas Picarral 42 puntos

10º Stadium Venecia 28 puntos

11º Hernán Cortés 24 puntos

12º Delicias 16 puntos

13º Huracán 14 puntos

14º El Olivar 10 puntos

15º Marianistas 5 puntos

16º Escalerillas 4 puntos