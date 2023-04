Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Fraga asciende pese a su derrota ante el Siétamo Huesca

FRAGA 1-2 EFB HUESCA

Fraga: Marc, García, Genis, Álex, Nicolás (Sanjuán, 42), Alexis, Bernabé (Gerard, 63), Jodar, Jorge (Pirla, 46), Sorolla (Novials, 46) y Nihah.

EFB Huesca: Borja, De Blas, Vargas (Benedet, 88), Alassane, Sanagustín, Bergua (Alonso, 79), Rodríguez, Kenta (Lizer, 71), Jeremy, Bautista y Torres.

Goles: 0-1, min. 28: Saravia. 1-1, min. 66: Unai. 1-2, min. 76: Rodríguez.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a Sorolla, Bernabé, Jorge, Jodar; a Kenta, Rodríguez y Alonso.

Comentario: El Fraga es nuevo equipo de Tercera RFEF, pese a su derrota por 1-2 frente al Siétamo Huesca. Pese a la derrota en casa, no ha sido ningún hándicap a la hora de celebrar un merecido ascenso cosechado con una brillante temporada. Pese a que se adelantaron los visitantes en la primera parte, el Fraga consiguió empatar por medio de Unai. Las pérdidas e imprecisiones se adueñaron de los locales, a quienes se les notó cierto nerviosismo sobre el césped. Rodríguez se valió de un rechace para darle la victoria al Siétamo Huesca. Los resultados le favorecían al Fraga y la derrota por un gol le daba igualmente el ascenso, por lo que tampoco se volcó hacia la portería rival. Una derrota exitosa que trajo el delirio sobre La Estacada de Fraga.

ZUERA 2-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

Zuera: Jorge, Moreno, Escusol, Láinez (Flores, 78), Cubel, Marco (Aboulaye, 89), Álvaro, Aarón, Gimeno (Galisteo, 70), Jaime (Vicente, 89) e Ibáñez.

Actur PI: Stokic, Gargallo, Badr, Alfredo, Marín, Piñero, Duato (Sebbar, 55), Jiménez (Álex García, 83), Pablo (José Luis, 68), Baciero (Rivas, 68) y Emilio.

Goles: 1-0, min. 5: Marco. 1-1, min. 30: Marín. 2-1, min. 50: Láinez.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Jaime, Escusol, Galisteo, Vicente; a Pablo, Baciero, Badr, Piñero y Marín. Expulsó por doble amonestación al local Ibáñez (89’).

Comentario: Partido de necesidad para el Zuera y el Actur Pablo Iglesias que acabó con el triunfo por 2-1 de los locales. El Zuera no tardó en adelantarse en el marcador. Lo consiguió en el minuto 5 gracias a un disparo desde fuera del área de Marco imposible de detener para Stokic. Las ocasiones que se fueron sucediendo no gozaron de la claridad necesaria, pero pasada la primera media hora Marín anotó el gol del empate. Tras el paso por vestuarios el Zuera volvió a adelantarse en el electrónico en una jugada a balón parado que Láinez envió al fondo de la red. El Actur Pablo Iglesias se volcó en el ataque pero no consiguió disponer de ocasiones peligrosas. El Zuera, por su parte, pudo haber sentenciado el partido en varias salidas a la contra, pero el buen hacer de Stokic hizo que la ventaja de los locales fuera la mínima posible.

TARDIENTA 1-2 SARIÑENA

Tardienta: Rodríguez, Bombín, Vidal (Monge, 80), Baena (Aristz, 57), Sanz, Pérez (Gea, 70), Escanero, Figueras (Val, 57), Ferruz, Niang y Marín (Fraile, 80).

Sariñena: Pascual, Incze, Llorente, Villellas, Gregorio (Tosat, 81), Gálvez, Cortés, Marín, Lamine (Latorre, 70), Monge y Agustín.

Goles: 1-0, min. 4: Bombín. 1-1, min. 20: Agustín. 1-2, min. 27: Lamine.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Baena, Val; a Cortés, Lamine y Gregorio.

Comentario: El Tardienta perdió ayer su primer partido como local en esta temporada, pero al mismo tiempo finalizó con un enfado importante con la labor arbitral. Los locales, sobre todo en la segunda parte, llevaron la voz cantante, tuvieron el balón y pusieron el peligro, pero entre un rival bien pertrechado atrás y un colegiado que se tragó hasta tres posibles penaltis y dejó sin expulsar a algún jugador del Sariñena por agresión, los monegrinos, que de todas formas ya tienen asegurado el tercer puesto y con él la disputa del playoff.

Los de Tardienta salieron muy metidos, mandando y dominando, y se adelantaron pronto. A partir de ahí el Sariñena estiró algo sus líneas y en una jugada a balón parado y tras un rebote lograron el empate. Poco después, y cuando todavía los locales no se habían repuesto de ese primer tanto, llegó el segundo en un saque de banda y un fallo defensivo. El Sariñena remontó en menos de diez minutos y a partir de ahí, sabedor del valor de ese resultado, optó por resguardarse atrás con firmeza.

En el final de la primera mitad, y sobre todo durante toda la segunda, el Tardienta fue amo y señor del balón, su portero apenas intervino, pero no hubo manera de romper el muro defensivo del Sariñena, y a ellos hay que unir, como decimos, la labor del trío arbitral, muy protestado por una cúmulo de decisiones que siempre perjudicó a los de casa. Hasta tres penaltis se pidieron pero ninguno se pitó. Primera derrota en casa, al menos con poca influencia en la clasificación para un Tardienta que será tercero.

SABIÑÁNIGO 1-0 JACETANO

Sabiñánigo: Iván, Toro (Martínez, 78), Grasa, Gracia, Osanz, Aso, Mateo (Arellano, 69), Alcoba, Cabrero (Ara, 86), Paulés (Garcés, 78) y Blasco.

Jacetano: Gerardo, Antolín, Urieta, Iban (Blasco, 32), Joan (Garrido, 70), Guillermo, Azon, Bandrés (Noriega, 55), Gracia, Dylan (Aso, 55) y Berrendo (Ruiz, 70).

Goles: 1-0, min. 25: Gracia.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a Grasa, Iván, Blasco, Ara; Dylan, Iban, Bandrés, Berrendo, Urieta, Gracia y Azón.

Comentario: Lo mejor del partido fue la taquilla, en día del club, con gradas llenas y buen ambiente en día de gala entre el Sabiñánigo y el Jacetano. El resultado fue un 1-0, aunque el empate hubiera sido lo más justo. Hubo un tiempo para cada uno. El Sabi entró mejor, tuvo más posesión y aunque ambos tuvieron ocasiones, solo marcó el equipo local. Fue en el 25. Un remate de Alberto desde fuera del área botó en el área pequeña, Blasco trató de rematar de cabeza, no llegó, pero su amago engañó al portero y la defensa y el balón se coló mansamente en la red. El Jacetano buscó el empate y Borja estuvo a punto de marcar en un remate junto al poste. Otra buena ocasión fue en un balón área despejado por el portero con las puntas de los dedos. El Sabi tuvo la suya con disparo de Alberto raso que el portero blocó junto al poste. Y en otro remate de Blasco el balón se estrelló en el poste antes de irse fuera.

En la continuación cambió el juego. El Jacetano arriesgó, movió sus piezas con delicadez ay buscó el empate con ahínco. El Sabi se metió atrás y gracias a su portero y su buena defensa evitó el empate. L tuvo muy cerca el equipo jaqués en un penalti que erró, despejado por el guardameta. Los últimos 5 minutos y los 7 del alargue fueron de sufrimiento, con el Jacetano volcado y el Sabi achicando balones. Hubo muchos nervios, pero no juego duro, pese a las abundates tarjetas. El Sabi queda cuarto, superando pasando al Jacetano. Ambos se jugarán esa plaza en la última jornada.

AJAX DE JUSLIBOL 0-4 ALTORRICÓN

Ajax Juslibol: Pérez, Ruberte (Cambra, 53), Camacho, Gomes, Izquierdo, Eworo, Cristian (Ismael Zoultaoui, 46), Rodrigo, Isaac, Viver (Ayadi, 65) y Cortés.

Altorricón: Castells, Genís, Papis, Fode, Sow (Mbengue, 62), Zamora, Sy, Joel, Amath (Diarrisso, 79), Puyol y Soliva.

Goles: 0-1, min. 12: Genís. 0-2, min. 49: Sow. 0-3, min. 54: Sow. 0-4, min. 68: Joel.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó al visitante Genís.

Comentario: El Altorricón sumó su segunda victoria a domicilio y escapa de la zona comprometida de la tabla clasificatoria, escalando hasta la sexta posición. El Ajax de Juslibol encajó muy pronto y eso resultó decisivo. El gol de Genís en el 12’ encarriló el encuentro para los suyos. Los oscenses salieron decididos a aumentar la renta tras el intermedio y un doblete de Sow en apenas cinco minutos resultó definitivo. Joel, en el 68’ logró el 0-4 definitivo ante un Ajax de Juslibol desdibujado que acumula ocho derrotas consecutivas.

ONTIÑENA 6-2 VILLANUEVA

Ontiñena: Gasca (Presa, 85), Chaka (Iván, 69), Puente, Mir, Roda (Riau, 46), Sanuy, Campo, Emil (Abadía, 78), Escolano, Romero (Lamana, 46) y Yawu.

Villanueva: Mario, Juan, Sow (Aitor, 63), Serge, Julia, Arturo (Keita, 63), Ávila, Fran, Codato, Tapia (Losilla, 73) y Miguel.

Goles: 1-0, min. 30: Fran. 1-1, min. 37: Campo. 1-2, min. 43: Arturo. 2-2, min. 52: Lamana. 3-2, min. 72: Escolano. 4-2, min. 75: Mir. 5-2, min. 81: campo. 6-2, min. 84: Lamana.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Mir, Iván; Serge y Ávila.

Comentario: El Ontiñena consiguió una tremenda remontada para acabar goleando a un Villanueva que se había adelantado por dos veces en la primera parte. Pero en la segunda mitad, se vio desarbolado por el empuje y el acierto del Ontiñena, que empató pronto y cuya tormenta llegó en los veinte minutos finales, en los que anotó cuatro goles que hicieron pasar de un 2-2 al 6-2 definitivo.

BIESCAS 2-4 ALCOLEA

Biescas: Patricio, Jorge, Vizcarra, Estella, Vergara, Marín, Lardiés, Samper, Aguilar, Robert y Martín

Alcolea: Mballo, Iñaki, Óscar, Ismael, Gou, Revilla, César, Ventura, Fofana, Pizarro y Serrate

Goles: 0-1, min. 7: Bielsa, de penalti. 0-2, min. 22: Ismael. 1-2, min. 42: Vergara. 1-3, min. 71: Serrate. 2-3, min. 86: Vizcarra. 2-4, min. 88: Óscar.

Árbitro: González Castro. Amonestó a Samper; y a Iñaki.

Comentario: En Biescas se recuperaba la segunda mitad que había sido aplazada a comienzos de enero con 1-2 en el marcador. En los primeros 20 minutos el Biescas dispuso de dos ocasiones que no materializó e intentó igualar el choque. Pero en el minuto 71, en un contraataque de los visitantes, Serrate puso el 1-3 ante una defensa impasible. Los locales en un centro de Mario que remató Diego Vizcarra recortaron diferencias, pero el Alcolea sentenció con el 2-4 gracias a un tiro de Óscar Sanz imparable para Patricio.