Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Montecarlo suma tres puntos vitales ante el Borja

El Montecarlo necesitaba sumar sí o sí los tres puntos ante un Borja que ya hace semanas que se proclamó campeón de su grupo. Los de La Paz arrancaron mejor pero el partido no tardó en equilibrarse, disponiendo los dos conjuntos de ocasiones claras de gol antes del descanso. Sin embargo, el único que consiguió estrenar su casillero fue el Montecarlo, lográndolo en el minuto 44 gracias a una falta lateral que Ciriano envió al fondo de la portería local. Tras el paso por vestuarios el Borja salió en busca del gol del empate, pero acabó pagando su falta de pegada por la ausencia de sus delanteros.

Ficha técnica:

Borja: Aguilera, Gumiel, Pablo, Raúl, Chueca, Martínez (Vera, 56), Sanz (Rivarés, 68), Usón, Abad, Navarro (Cristea, 81) y De Pablo.

Montecarlo: Martínez, Vicente (Tapias, 89), Cebrián, Castán (Sánchez, 73), Rodríguez, Ciriano, Caparrós, Leiva (Briz, 89), Mallor (Ponce, 80), Romanos (Posa, 89) y Susoho.

Goles: 0-1, min. 44: Ciriano.

Árbitro: Lapena Antoñanzas. Amonestó a los locales Navarro, Raúl; y al visitante Castán.

EL GANCHO 1-1 MAGALLÓN

El Gancho: Ernesto, Garcés, Del Barrio, Díaz, Lanz (Ziani, 70), Díez (Maqueda, 46), Lagunas, Mastral (Acuña, 70), Axel (Cantero, 46), Moabet (Anass, 70) y Cabeza.

Magallón: Peña, Falcón, Adrián, Aitor, Aibar, Pardo, Julio (Ruberte, 46), Jorge (Roy, 70), Saúl (Romanos, 46), Enrique y Martín.

Goles: 1-0, min. 20: Moabet. 1-1, min. 79: Gimeno.

Árbitro: Medel Vicente. Amonestó al local Díaz; y al visitante Roy.

Comentario: El Gancho y el Magallón protagonizaron un duelo muy igualado que no pudo pasar del empate. Los locales fueron los primeros en estrenar su casillero gracias a un gol de Moabet tras recibir un balón largo a la espalda de la defensa visitante. Los visitantes tuvieron varias oportunidades para empatar el partido antes del descanso, pero se toparon con un acertado Ernesto. Tras el paso por vestuarios el Magallón lo intentó de todas las formas posibles, llegando incluso a fallar un lanzamiento de penalti, pero finalmente, en el minuto 79, Gimeno protagonizó una buena jugada que acabó con el 1-1 subiendo al marcador.

SANTA ANASTASIA 3-0 VILLA DE ALAGÓN

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca (Florián, 83), Les, Asensio, Almuzara, Garde (Biota, 69), Abadía (Maqueda, 55), Recio (Bericat, 55), Rodrigo (Genzor, 69), Marcellán y Mainz.

Villa Alagón: West, Perales, Eneko, Cafú, Adriel, Herrero, Serrano (Leonar, 77), Garrido (Fernández, 65), Escartín, Hugo (Ballester, 55) y Aladrén.

Goles: 1-0 min. 40: Mainz, 2-0 min. 60: Cafú, en propia meta, 3-0 min. 82: Biota.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Salafranca, Recio, Abadía, Rodrigo, Almuzara; Serrano, Suárez, Aladrén, Guinda, Fernández, Ballester y Ade.

Comentario: Sólido triunfo del Santa Anastasia que le permite mantener sus opciones de meterse en los puestos que dan derecho a participar en el Play Off de Copa del Rey. Los locales salieron con una marcha más, generando peligro con el costado izquierdo y pisaron línea de fondo en un par de ocasiones para dar atrás un pase de la muerte que por poco no se tradujo en el primer gol para los locales. Aguilar también estuvo acertado para detener un intento desde fuera del área del Villa de Alagón, y poco antes del descanso, la presión del Santa Anastasia propició una pérdida de los visitantes en la que Mainz terminó aprovechándose y definiendo ante la salida de West. El gol le dio más confianza al Santa Anastasia en la segunda parte, aunque el Villa de Alagón también dio rienda suelta a su juego y en una jugada embarullada pudieron hacer el empate, pero el remate final de marchó rozando el palo. El infortunio se cebó para los visitantes en un intento de despejar de Ade, quien fue al suelo para cortar el balón pero se terminó introduciendo el balón en su propia portería. El 2-0 hizo que el partido disminuyera en su nivel de ritmo, y finalmente en una jugada a balón parado, Biota certificó el tercero para los locales.

SADABENSE 2-1 VALDEFIERRO

Sadabense: Sanjuán, Zalba, Torres, Navarro, Giménez, Pascual, Ricardo, Ros (Raúl, 71), Poderós, Fernando (Rangel, 49) y Néstor (Borja, 83).

Valdefierro: Mayo, Domínguez, Angoy, Gutiérrez (Morales, 65), Muñoz (Rosa, 78), Cortés, Lorente (Marín, 78), Perea, Álvarez (Pescador, 58), Blázquez (Medina, 58) y Hernández.

Goles: 1-0, min. 50: Fernando. 1-1, min. 88: Pescador. 2-1, min. 93: Rangel.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a Fernando, Rangel, Borja; Medina y Perea.

Comentario: En un duelo marcado por el fuerte viento, la primera parte transcurrió sin un dominador claro. Los visitantes estuvieron a favor del viento y las ocasiones se sucedieron en ambas áreas por igual. En el segundo acto, el Valdefierro salió un poco mejor que los cincovilleses, pero el Sadabense mejoró rápidamente y se adelantó gracias a un tanto del siempre sobresaliente Fernando que, con un magnífico testarazo, hizo inútil la estirada de Pedro Mayo. Los visitantes en el tramo final optaron por un juego directo y Pescador hizo el 1 a 1 tras recoger un rechace dentro del área. El equipo de Emilio Subirón comenzó a colgar balones y tras uno de ellos, una mala cesión de un zaguero a Pedro Mayo fue aprovechado por Rangel para hacer el definitivo 2-1. La parroquia local estalló de júbilo en plenas fiestas patronales tras el segundo tanto ya que lograron tres puntos vitales para sus intereses en la lucha por la salvación.

CALATORAO 1-2 MORÉS

Calatorao: Acrismaritei, Tahis, Tarik, Nguema (Sissoho, 77), Gil (Sánchez, 60), Júdez, Serrano, Dauda, Sanz, García y Mari.

Morés: César, Pascual, Pardo, Serrano, Castillo (Alamán, 79), Ibáñez, Cristian, Kaboré, Trasobares, Suárez (Rafael, 74) y Agorreta (Osorio, 66).

Goles: 0-1, min. 60: Pascual. 1-1, min. 77: Júdez. 1-2, min. 80: Trasobares.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Júdez, Tarik, Dauda, Sánchez; a Suárez, Pardo y Agorreta.

Comentario: El Calatorao mereció más en su enfrentamiento ante el Morés. Durante la primera mitad los visitantes jugaron con el viento a favor, pero no supieron convertir esta ventaja en goles gracias a la buena defensa que ejercieron los locales. Tras el paso por vestuario el Morés aprovechó su primer acercamiento al área local para que Pascual anotara el 0-1. El Calatorao no se vino abajo y consiguió empatar el duelo gracias a una buena jugada colectiva que se encargó de finalizar Júdez. No obstante el Morés volvió a hacerse con la ventaja gracias a un disparo desde la frontal del área de Trasobares. Con el tiempo de descuento por delante, el Calatorao tuvo ocasiones para conseguir rescatar un punto, pero no consiguió materializar sus acercamientos.

ATLÉTICO CALATAYUD 2-3 CASETAS

At. Calatayud: Javier, Sellares, Víctor, Mario (Zakaria, 63), García, Capilla, Jiménez, Cortés, Hernández, Paulo y Panocha.

Casetas: Laborda, Morcillo (Navarro, 63), Perales (Sacasa, 46) (Santiago, 91), Palacios (Elipe, 63), Beltrán, Jiménez, Lambán (De Castro, 63), Marcos, Montaño, Kaká y Rivas.

Goles: 1-0 min. 10: Panocha. 2-0 min. 18: Paulo. 2-1 min. 68: Kaká. 2-2 min. 73: Montaño. 2-3 min. 92: Kaká.

Árbitro: Núñez Pérez.

Comentario: Paso atrás del Atlético Calatayud, que ve cómo en esta jornada es adelantado por el Santa Anastasia en la cuarta posición, después de haber pinchado un encuentro que parecía tener controlado ante el Casetas, al haberse puesto con 2-0 en ventaja en los primeros 20 minutos. En las dos primeras aproximaciones de los locales se tradujeron en sendos goles, en una de ellas Aznar empujó en el segundo palo, y en la segunda Miranda remató de cabeza para cruzarla ante una media salida de Laborda. El Calatayud no fue capaz de rematar a un frágil Casetas en la primera parte, de manera que les dio vida y lo terminó pagando en la segunda parte. El tanto de Da Costa al definir en un mano a mano hizo reavivó el encuentro y Montaño se aprovechó de una imprecisión defensiva en un flojo despeje para poner la igualada a dos goles. Esta circunstancia hizo que le entrara el miedo en el cuerpo a los locales. El final del encuentro fue frenético, con ocasiones para ambos conjuntos en un tramo en que cualquiera pudo marcar. Finalmente, le sonrió el gol a Da Costa en el tiempo añadido para llevarse los tres puntos para Casetas.

LA CARTUJA 6-1 REMOLINOS

La Cartuja: Mamadou, Félix, Ros, Egea (Cornago, 64), Aragón (Moya, 75), Andreu, López, Blanco, Aragüés (Diarra, 64), Gascón y Abderahman (Kevin, 56).

Remolinos: Casado, Pallarés (Samuel, 46), Sancho, Estaben, Iborte, Fran (Navarro, 46), Luis, Molinos, Aragüés (Iglesias, 46), Iker y Buba.

Goles: 1-0, min. 8: Ros. 2-0, min. 20: Aragón. 3-0, min. 29: Ros. 4-0, min. 49: López. 4-1, min. 77: Luis. 5-1, min. 78: Cornago. 6-1, min. 81: Cornago.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó a Gascón, López; y a Sancho.

Comentario: Partido sin nada en juego entre dos equipos que ya han consumado su descenso a Primera Regional. A los 5 minutos de encuentro se puso por delante el equipo local a la salida de un córner. Gracias al gol, los cartujanos se hicieron dueños del encuentro. A los veinte minutos Aragón hizo el 2-0 gracias a una gran jugada colectiva y a la media hora, Ros firmó su doblete con un gran disparo desde fuera del área.

Con 3-0, los visitantes tuvieron un par de ocasiones bastante claras para inaugurar su casillero pero les faltó puntería delante de Mamadou. A los 5 minutos de la reanudación, Lopez tras marcharse de dos rivales materializaba el cuarto. Los visitantes trataron de no perder la cara al partido y empujaban hacia el área rival hasta que en el 77 consiguieron el gol del honor. A partir de entonces, La Cartuja puso el pie de nuevo en el acelerador y en 5 minutos Cornago ponía el quinto y sexto gol en el marcador.