El Escalerillas se lleva al final ante el Olivar un partido importante por la permanencia

Partido de la jornada: ESCALERILLAS 2 EL OLIVAR 0

La imagen tras el pitido final, con los futbolistas del Escalerillas exultantes de alegría después de capturar su segunda victoria de la temporada y los de el Olivar en el suelo y con algún que otro lloro, dejó bien a las claras lo mucho que había en juego en el Parque Oliver. Tres puntos que permiten soñar a los blanquiazules, aunque lo sigan teniendo difícil y complican mucho a los olivareros, con un calendario de bastante exigencia en las cinco jornadas que restan.

A buen seguro que en la calculadora de puntos de El Olivar de aquí al final, llevarse algo del campo del barrio Oliver era vital y por ello su comienzo fue muy esperanzador. Una pared entre Hugo Fuentes y Mauro concluyó con un centro de éste y Manrique metió la cabeza aunque no pudo conectar con la pelota. Elaboraban más los visitantes, mientras que los de casa, seguros en defensa, buscaban el juego directo hacia su punta Godbless. Ante la práctica imposibilidad de traspasar a la bien plantada zaga, probó el Olivar con varios lanzamientos lejanos, aprovechando el potente golpeo que disponen algunos de sus jugadores. El que más se acercó al gol fue Pablo, que no pudo batir a un Marcos, segurísimo toda la mañana. También pudo venir el 0-1 en un pase largo de Pablo a Juan, que superó la salida del meta local, pero no pudo acertar a chutar entre palos, y un defensor despejó el peligro.

Acabaron los primeros 25 minutos con llegadas del Escalerillas. Godbless se tiró al suelo sin llegar a conectar con el cuero y un tiro esquinado de Mouhamed lo atajó Markus.

Las prisas se iban a instalar en la segunda mitad. El empate apenas sacaba de apuros a ambos, que necesitaban algo más. El juego ya fue más emotivo, más de corazón que de cabeza, aunque poco importa eso en un día en el que tienes que obtener los puntos sí o sí. En una falta junto a la línea de fondo pudo obtener oro el Olivar. La sacaron atrás, chutó duro Jaime y en un nuevo acierto, Marcos logró desbaratar con apuros el peligro. En una pelota suelta, Mauro no pudo golpear bien, y a pesar del yerro, el balón no se coló por muy poco.

Los minutos iban cayendo a velocidad de vértigo y todo parecía encaminado a un nada útil 0-0. El cambio iba a llegar al final. En un balón dividido en la frontal del área entre Godbless y el meta Markus, éste logró despejar como pudo hacia un lado, quedando a placer a Felipe, que anotó sin oposición.

El final se alargó bastante al tener que ser atendido un futbolista de El Olivar por una falta, y en ese añadido, el Escalerillas logró marcar el segundo y pudo hacer alguno más con un rival volcado con todo en ataque. Godbless aprovechó una asistencia de Assane para colocar ese 2-0 con el que poco después concluyó todo.

Ficha técnica:

Escalerillas: Marcos, Mouhamed, Álvaro, Godbless, Yassin, Álex, Felipe e Izan. También jugaron: Leo, Assane, Hakeem, Alejandro y Lafuente.

El Olivar: Markus, Isabel, Hugo Fuentes, Mauro, Pablo, Álvaro, Manrique y Enzo. También jugaron: Óliver, Javier, Nicolás, Jaime, Juan y Hugo Gaspar.

Goles: 1-0, min. 48: Felipe. 2-0, min. 50+3: Godbless.

Árbitro: Perales Rubio.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 25:

Marianistas 0 Stadium Casablanca 10

Valdefierro 3 Amistad 6

Delicias 1 Oliver 10

Stadium Venecia 5 Huracán 1

Hernán Cortés 1 Racing Club Zaragoza 4

Balsas Picarral 4 Santo Domingo Juventud 4

Montecarlo 3 Ebro 0

CLASIFICACIÓN:

1º Oliver 67 puntos

2º Amistad 67 puntos

3º Ebro 56 puntos

4º Stadium Casablanca 54 puntos

5º Montecarlo 52 puntos

6º Racing Club Zaragoza 48 puntos

7º Santo Domingo Juventud 47 puntos

8º Balsas Picarral 43 puntos

9º Valdefierro 43 puntos

10º Stadium Venecia 31 puntos

11º Hernán Cortés 24 puntos

12º Delicias 16 puntos

13º Huracán 14 puntos

14º El Olivar 10 puntos

15º Escalerillas 7 puntos

16º Marianistas 5 puntos