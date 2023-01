El Huesca golea al Balsas Picarral marcando tres goles en cada parte

Partido de la jornada: BALSAS PICARRAL 0 HUESCA 6

Volvió a sumar por partida triple el Huesca, después de dos empates consecutivos, haciéndolo de manera bastante cómoda, con tres goles en cada mitad. El Balsas, que venía en buena forma tanto en el final del año pasado como en el recién iniciado, se vio claramente superado por los azulgranas.

Quisieron mandar con el balón los visitantes desde el principio, algo que hacen bastante bien, con un juego muy dinámico, de mucho toque y precisión. A los del Picarral les tocó mantener el orden y correr mucho detrás de la pelota. La igualdad se deshizo al cuarto de hora, cuando un centro lateral de Julián fue despejado hacia atrás por la zaga local, el balón le cayó al potente delantero Ismail, que de espaldas a la meta, pudo girarse y con la puntera batir por raso a Garcés. La vez que más cerca estuvo de empatar el Balsas fue en una veloz contra conducida por Eric, que envió a Brualla, y cuando éste se disponía a disparar, apareció en un magnífico corte Bellmunt, que abortó una ocasión que apuntaba a ser bastante clara. Prácticamente en la siguiente acción, el Huesca puso tierra de por medio. Julián envió al palo y el rebote le cayó manso a Tomás, que con un leve toque, marcó. En una falta casi desde el centro del campo, cayó el 0-3, en un error defensivo al dejar botar el esférico en el área, para que Ismail, de manera sencilla, solo tuviera que remachar. La fortuna tampoco estuvo del lado del Balsas, porque en una falta que se fue cerrando, Eric, mandó al larguero, en lo que pudo ser una oportunidad para seguir metidos en el choque.

Subió la línea de presión el Balsas en los primeros minutos de la segunda mitad y fruto de ello llegaron un par de aproximaciones. La primera de Eric, que forzó a Héctor a desviar a córner a dos manos y la segunda, en un error del cancerbero oscense, que no cogió un centro, y Darío tiró con la pierna izquierda en vez de la derecha, que le cogía mejor, y sin portero, aunque con dos rivales bajo palos, mandó fuera. Esa esperanza que parecía haber renacido para los avispas, murió con una cabalgada de Julián, que ya dentro del área, ejecutó no muy fuerte y Garcés no midió bien el bote, y se tragó involuntariamente el lanzamiento.

La cuenta la finiquitaron Mur, cabeceando un saque de esquina bien puesto por Marco, y Rodrigo con un disparo cruzado, donde los locales protestaron una posible anterior de Ismail, que pudo ser señalada sin problema, debido a la intrascendencia de lo que había en juego en ese momento.

Ficha técnica:

Balsas Picarral: Garcés, Lozano (Marco, 53), David (Carp, 36), Roberto, Eric, Brualla (Suciu, 36), Hugo, Izan, Calvo (Cáceres, 53), Darío y Diego (Marcos, 36).

Huesca: Héctor, Mendinueta, Mur (Alejandro, 58), Unai, Bellmunt (Rodrigo, 50), Ismail, Jorge, Alonso (Carbonell, 58), Tomás (Urko, 50), Marco y Julián (Edgar, 50).

Goles: 0-1, min. 14: Ismail. 0-2, min. 21: Tomás. 0-3, min. 27: Ismail. 0-4, min. 46: Julián. 0-5, min. 55: Mur. 0-6, min. 66: Rodrigo.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó al local Brualla y al visitante Bellmunt.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 19:

Stadium Casablanca 6 Actur Pablo Iglesias 2

Real Zaragoza 3 Unión la Jota Vadorrey 1

El Olivar 1 Cuarte 1

Peñas Oscenses 4 EFB Calatayud 1

Racing Club Zaragoza 1 Hernán Cortés 0

Ebro 6 Atlético Teruel 3

Amistad 0 Montecarlo 1

Santo Domingo Juventud 1 Monzón FB 1

Jacetano-Oliver APLAZADO

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 52 puntos

2º Amistad 47 puntos

3º Montecarlo 46 puntos

4º Racing Club Zaragoza 39 puntos

5º Huesca 38 puntos

6º Ebro 37 puntos

7º Oliver 37 puntos (1 partido menos)

8º Stadium Casablanca 30 puntos

9º Unión la Jota Vadorrey 27 puntos

10º Balsas Picarral 26 puntos

11º Monzón FB 25 puntos

12º Atlético Teruel 23 puntos

13º Santo Domingo Juventud 21 puntos

14º Jacetano 16 puntos (1 partido menos)

15º El Olivar 16 puntos

16º Hernán Cortés 16 puntos

17º Peñas Oscenses 14 puntos

18º EFB Calatayud 12 puntos

19º Cuarte 12 puntos

20º Actur Pablo Iglesias 4 puntos