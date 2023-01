El Oliver estira su buen momento en La Almozara ante un Ebro que pierde fuelle

Partido de la jornada: EBRO 0 OLIVER 2

Se medían en La Almozara dos equipos con dinámicas dispares. Un Ebro que parece haber perdido algo de gas y un Oliver que sigue su tendencia al alza, más si cabe tras sumar tres nuevos puntos que le sitúan cada vez más arriba.

Alternativas durante la primera media hora en un choque con mucho ritmo y de calidad. Apareció pronto Anthony, que dispuso de un mano a mano que Alejandro sacó con el pie con mucho mérito. Respondieron los de Álex Ortega cuando Izan tuvo que tirarse al suelo con todo, antes que engatillase Agudo. No faltó la polémica con varias jugadas en las que el Oliver salió perjudicado. Un par de goles fueron anulados por fuera de juego y también se reclamó un derribo a Fede, que a juicio azulgrana fue dentro del área, aunque el colegiado sacó la falta fuera de ella.

La más clara para el Ebro vino en una jugada en la que Anthony se desembarazó de dos defensores, regateó a Alejandro, pero no pudo chutar sin nadie bajo palos, porque la pelota se le fue un pelín larga al driblar al meta, tuvo que ceder a Serrano, que probó y el meta, con la posición ya recuperada, paró. Bordeando la media hora, anotó el Oliver en una jugada larga que arrancó con una falta de Castro que Jairo repelió a dos manos a un lateral, se produjo un centro que la zaga sacó al vértice del área, donde apareció Samuel para empalmar y batir con su tiro que pasó entre numerosos futbolistas.

Pudo hacer el segundo el poderoso delantero Fede, pero en el uno contra uno ante Jairo, la partida la ganó el cancerbero arlequinado. Movió las piezas Iván Casado porque no pintaban bien las cosas para sus intereses, y con una triple sustitución, el equipo cambió a mejor la cara. Buscó la escuadra con toda la intención Alejandro, uno de los reemplazantes, yéndose no por mucho. Valcárcel filtró a Anthony, pero el meta visitante salió raudo y cerró bien los huecos. No dejó de intentarlo el gran jugador zurdo del Ebro, esta vez con un chupinazo pegado al larguero, al que Alejandro llegó estirándose al máximo y enviando a saque de esquina.

La emoción siguió instalada justo hasta el límite del tiempo reglamentario. Llegados al minuto 70, Quintino puso el toque de clase con un estético taconazo que llegó a Nacho, que con un disparo raso y pegado al palo, que llegó a tocar Jairo, sentenció una trabajada victoria de los de La Camisera.

Ficha técnica:

Ebro: Jairo, Izan, Gerona, Serrano (Alda, 42), Arranz (Diego, 62), Fernández, Ismael (Papuc, 42), Valcárcel (Adam, 62), Marcos (Alejandro, 42), Anthony y Borao.

Oliver: Alejandro, Saúl, Laserrada (Causapé, 55), Hugo, Agudo (Aladino, 45), Samuel (Quintino, 55), Fede, Castro (Soriano, 65), Lostres (Nacho, 65), Kevin y Labasa.

Goles: 0-1, min. 29: Samuel. 0-2, min. 70: Nacho.

Árbitro: Román Simón. Amonestó al local Papuc.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 17:

Stadium Casablanca 2 El Olivar 0

Peñas Oscenses 0 Monzón FB 5

Real Zaragoza 3 Huesca 3

Atlético Teruel 1 Hernán Cortés 1

Jacetano 3 EFB Calatayud 2

Balsas Picarral 3 Cuarte 1

Amistad 2 Unión la Jota Vadorrey 2

Santo Domingo Juventud-Actur Pablo Iglesias (Domingo 10.00)

Racing Club Zaragoza-Montecarlo (Domingo 10.20)

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 46 puntos

2º Amistad 44 puntos

3º Montecarlo 37 puntos (1 partido menos)

4º Oliver 37 puntos

5º Huesca 34 puntos

6º Racing Club Zaragoza 33 puntos (1 partido menos)

7º Ebro 31 puntos

8º Balsas Picarral 25 puntos

9º Monzón FB 24 puntos

10º Stadium Casablanca 24 puntos

11º Unión la Jota Vadorrey 24 puntos

12º Atlético Teruel 20 puntos

13º Santo Domingo Juventud 16 puntos (1 partido menos)

14º Jacetano 16 puntos

15º Hernán Cortés 16 puntos

16º El Olivar 15 puntos

17º EFB Calatayud 12 puntos

18º Peñas Oscenses 11 puntos

19º Cuarte 11 puntos

20º Actur Pablo Iglesias 3 puntos (1 partido menos)