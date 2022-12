Un gol al filo de la hora le da un ajustado triunfo al Casablanca ante el Actur

Partido de la jornada: STADIUM CASABLANCA 2 ACTUR PABLO IGLESIAS 1

Sufrida y trabajada victoria del Stadium Casablanca sobre el Actur Pablo Iglesias, culminada en el último minuto del tiempo reglamentario y precedida de una jugada muy dudosa, en la que los arlequinados rojiblancos pudieron haberse puesto por delante en una acción en la que se reclamó con insistencia por su parte, que el balón había entrado totalmente en la portería cuando fue atrapado por el meta local, Adrián.

Pronto se situaron en ventaja los visitantes. Apenas habían transcurrido cinco minutos de juego, cuando un mal despeje fuera del área grande de Adrián, dejó la pelota en franquía a Marcos, que maniobró bien, para a portería vacía, anotar el primer gol de la gélida y muy ventosa matinal en el Gregorio Usabel. Ese gol dio confianza a un equipo que la necesita por la situación clasificatoria donde están, aunque es verdad que ayer ni mucho menos demostraron ser los penúltimos. Muy bien posicionados, apenas dejaron llegar a un Stadium que movió bien el cuero, pero sin encontrar espacios libres. Fue en los compases finales del primer tiempo cuando los verderoles se aproximaron con mayor claridad. Floristán, a bote pronto, mandó alto un centro lateral de Marcos, y después, en un bonito pase de cuchara de Miguel a Pisón, éste buscó la vaselina, rechazó Raúl y en la segunda jugada, el remate del extremo del Stadium acabó chocando con el larguero.

Más información En un brillante segundo tiempo, el Oliver remonta al Stadium Casablanca

Empezaba a correr el crono seriamente en contra de los intereses de un Stadium que continuaba algo atascado. Fue una jugada puntual en el ecuador de la segunda mitad la que devolvió la situación de empate. Un balón bombeado dentro del área lo cabeceó al poste López y el rebote, casi dentro ya, lo remachó Gonzalo. Buscaron más los de Javier Latorre, que lo tuvieron cerca en un golpeo abajo, muy exigente para el meta Chris, que brilló con luz propia con una magnífica mano a córner.

No le faltó de nada al final del choque. Como comentaba al inicio, una jugada muy dudosa y que si hubiese habido VAR, posiblemente habría que haber tirado de él. Un remate del visitante Tejero, que cogió Adrián in extremis y nunca sabremos si detrás o delante de la línea de gol. Del posible 1-2, al certero 2-1, justo en el minuto 60. Una falta desde el lateral derecho que Miguel centró a la zona más peligrosa, donde apareció como una exhalación De Vicente, que con la cabeza mandó el cuero a las mallas para algarabía de unos y desesperación de otros, que vieron como en un suspiro pasaron de poder agarrar los tres puntos a no llevarse ninguno.

Ficha técnica:

Stadium Casablanca: Adrián, Saura, De Vicente, Carretero, López, Miguel, Floristán, Rodrigo, Alfredo, Javier y Gonzalo. También jugaron: Lucas, Marcos, Mario, Martín, Pisón y Laborda.

Actur Pablo Iglesias: Raúl, Lucas, Mario, Gabriel, Álex, Marcos, Alejandro, Tejero, Badr, Mateo y Álvaro. También jugaron: Chris (ps), Nicolás, Fabio y Lázaro.

Goles: 0-1, min. 5: Marcos. 1-1, min. 46: Gonzalo. 2-1, min. 60: De Vicente.

Árbitro: Pascual Arjol.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 12:

Delicias 0 Oliver 3

El Olivar 0 Montecarlo 3

Amistad 1 Huesca 2

Ebro 0 Real Zaragoza 4

San Gregorio 1 Balsas Picarral 1

Santo Domingo Juventud 4 Racing Club Zaragoza 2

Alcañiz 4 EFB Calatayud 4

DESCANSA: Hernán Cortés

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 33 puntos (11 jugados)

2º Santo Domingo Juventud 28 puntos (11 jugados)

3º Amistad 25 puntos (11 jugados)

4º Oliver 25 puntos (11 jugados)

5º Montecarlo 22 puntos (12 jugados)

6º Stadium Casablanca 22 puntos (11 jugados)

7º Ebro 21 puntos (11 jugados)

8º Huesca 20 puntos (11 jugados)

9º Hernán Cortés 14 puntos (11 jugados)

10º Balsas Picarral 13 puntos (12 jugados)

11º Racing Club Zaragoza 13 puntos (12 jugados)

12º Alcañiz 11 puntos (11 jugados)

13º El Olivar 8 puntos (11 jugados)

14º EFB Calatayud 8 puntos (12 jugados)

15º San Gregorio 6 puntos (11 jugados)

16º Actur Pablo Iglesias 4 puntos (12 jugados)

17º Delicias 1 punto (11 jugados)