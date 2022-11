El Amistad se lleva en el añadido un duelo que el Montecarlo había logrado empatar

Partido de la jornada: AMISTAD 3 MONTECARLO 2

Parecía haberse dejado dos puntos por el camino el Amistad, pero los volvió a recuperar en el alargue, después de un segundo tiempo muy entretenido. Hizo el Montecarlo algo que parecía impensable, empatar la contienda equilibrando dos goles en contra, y cuando acariciaba puntuar, se le esfumó de las manos en una acción a pelota parada.

El partido fue yendo a más en todo, juego, emoción, etc, con el paso de los minutos. De hecho la primera mitad pasó con más pena que gloria. Llevó el peso el Amistad, pero el orden visitante le bastó para mantener sin apuros el marcador inicial, hasta que llegó la primera de las jugadas claves. Un penalti indiscutible cometido sobre Nebra en la línea de fondo en la que no quedó ninguna duda del contacto de la bota del defensor contra la suya. Ejecutó a la derecha de Iván, al que no dio ninguna opción de detenerlo.

Hubo gol en el último minuto de la primera parte y en el primero de la segunda. Repitieron los rojillos el momento clave para anotar. Óliver recortó por la derecha, mandó un centro al medio del área, la pelota quedó muerta, Nebra peleó desde el suelo y con picardía, remató ajustado al palo. Si no sentenciado, si que las cosas parecían bastante decantadas en favor de los de Juslibol, pero todavía quedaba mucho por vivir.

Cazó un penalti a favor el Montecarlo para regresar al duelo. Igual de claro que el primero, en una anticipación de Fabio sobre Alejandro, que tocó al jugador. Fabio lo lanzó y lo anotó, engañando a Ethan. Fue una nueva demostración que un gol lo varía absolutamente todo. Continuaron creciendo los visitantes, y en una falta lograron igualar. Desde casi el centro del campo, y con el aire a favor, se le envenenó al meta, que bastante hizo con sacarla como pudo, pero el rechace fue a parar a donde estaba el central Rubén, que no perdonó.

El final fue tremendo, con los dos equipos decididos en busca de la victoria. Fabio, algo escorado, envió al palo, en lo que hubiera podido suponer la remontada al completo. Contestó el Amistad en un disparo de Jonás que superó la salida de César pero la pelota no enfiló rumbo al marco y en una vaselina de Bescós que tampoco entró. El desenlace tuvo la parte de gloria y dolor que casi siempre reparte el fútbol. Una falta lateral botada por Lecina, que no despejó el Montecarlo de primeras, botó ya dentro del área y Marco picó para dar al Amistad una victoria agónica.

Ficha técnica:

Amistad: Beltrán, Nebra, Marco, Adrián, Alcaya, Jonás, Sánchez, Bescós, Royo, Guillem y Alejandro. También jugaron: Ethan (ps), Andrés, Lecina, Gorka, Nicolás y Óliver.

Montecarlo: Iván, Ariel, Rubén, Hugo, Jaime, Javier, Óscar, Fabio, Gabriel, Eduardo y Fernando. También jugaron: César (ps), Julen, Mario, Daniel, Ovidiu y Adrián.

Goles: 1-0, min. 29: Nebra, de penalti. 2-0, min. 31: Nebra. 2-1, min. 47: Fabio, de penalti. 2-2, min. 53: Rubén. 3-2, min. 60+2: Marco.

Árbitro: Reda Rammah.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 10:

Delicias 0 Real Zaragoza 4

Alcañiz 3 Hernán Cortés 4

El Olivar 0 Balsas Picarral 3

Stadium Casablanca 2 Huesca 1

Santo Domingo Juventud 5 EFB Calatayud 1

Ebro 5 Racing Club Zaragoza 0

Oliver 3 Actur Pablo Iglesias 2

DESCANSA: San Gregorio

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 27 puntos (9 jugados)

2º Amistad 25 puntos (9 jugados)

3º Santo Domingo Juventud 24 puntos (9 jugados)

4º Ebro 21 puntos (9 jugados)

5º Oliver 19 puntos (9 jugados)

6º Stadium Casablanca 19 puntos (9 jugados)

7º Montecarlo 16 puntos (10 jugados)

8º Huesca 14 puntos (9 jugados)

9º Hernán Cortés 13 puntos (10 jugados)

10º Balsas Picarral 11 puntos (10 jugados)

11º Racing Club Zaragoza 10 puntos (10 jugados)

12º Alcañiz 10 puntos (10 jugados)

13º El Olivar 8 puntos (8 jugados)

14º San Gregorio 5 puntos (9 jugados)

15º Actur Pablo Iglesias 3 puntos (10 jugados)

16º Delicias 1 punto (9 jugados)

17º EFB Calatayud 1 punto (9 jugados)