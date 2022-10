Todas las crónicas del grupo 17 de Tercera Federación: El Binéfar y el Tamarite no pasan del empate en un frenético duelo

Binéfar y Tamarite empataron a uno en el derbi literano en un partido con mucha emoción, polémica y una gran asistencia, que se resolvió con un resultado justo.

Fue un partido muy táctico, que arrancó sin un dominador claro y en el que las defensas se impusieron.

El Binéfar tuvo las más claras en el primer tiempo con un remate de César al palo y otro de Moró tras una buena jugada de Puyol que se marchó por encima del larguero.

Por su parte, el Tamarite lo intentó, pero Rafa Hidalgo se mostró muy seguro.

Tras la reanudación, parecía que el partido seguía en la misma tónica que en la primera mitad, pero en el minuto 56, tras una gran jugada de Moró por banda izquierda, César puso por delante al Binéfar con un gran disparo seco que entró muy pegado al poste.

El Tamarite tuvo que asumir riesgos y Félix Jiménez movió el banquillo en busca de soluciones. Aunque el Binéfar tuvo ocasiones claras para anotar el segundo y sentenciar, fue Cissé, que había entrado de refresco, quien hizo la igualada con un gran disparo en el 81.

Ficha técnica:

Binéfar: Rafa, Fadiala, Grifell, Cesc, Llabrés, Imaz, Moró, Pujol, Leo (Valencia, 64), César y Chicho (Xavier, 68).

Tamarite: Edgar, Pol, Grau, Balué (Osuman, 75), Varilla, Vales (Cissé, 61), Alexis, Iglesias (Flo, 46), Fran Suárez (Raluy, 46), Serban y Sales (Bernadó, 51).

Goles: 1-0, min. 56: César. 1-1, min. 81: Cissé.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Llabrés, César, Chicho, Fadiala, Cesc, Grifell, Valencia; Iglesias, Vales, Balué y Serban. Expulsó con el tiempo cumplido al visitante Osuman.

CASPE 1-0 CALAMOCHA

Caspe: Máñez, Limbeck, Bernal, Tadili (Sorbe, 88), Marín, López, Villaoslada (Cano, 51), Vera, Rotellar (Nicolás, 88), Horno (Burillo, 57) y Navarro (Abadía, 57).

Calamocha: Unai, Utrilla (Lorente, 71), Dela (Ismael, 83), Obere, Albajara (Pellejero, 83), Navarro, Salcedo, Nieto (Fuertes, 71), Otín (Falo, 71), Fonsi y Nilton.

Goles: 1-0, min. 29: Rotellar.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Marín, Rotellar, Abadía; Bernal y Utrilla. Expulsó al visitante Salcedo en el 19’.

Comentario: El Caspe se reencontró con la victoria a costa del Calamocha. Los locales entraron muy bien al partido y la expulsión del Salcedo antes de pasar los primeros 20 minutos hizo que el encuentro no se les pusiera cuesta arriba, adelantándose en el marcador gracias a un disparo de Rotellar casi sin ángulo que se coló por la escuadra. Tras el paso por vestuarios el Caspe se replegó ligeramente mientras el Calamocha intentaba reequilibrar el marcador a balón parado. Los locales dispusieron de ocasiones claras para dejar sentenciado el partido, pero su ventaja por la mínima se mantuvo hasta el pitido final.

EJEA 6-1 CARIÑENA

Ejea: Yzan, Crespo (Escuin, 52), Ginovés, Tudela (Bericat, 71), Valdés (Andreu, 71), Fran Santos, Álex Sánchez (Mario, 60), Moha (Puertas, 60), Jorge Álvarez, Bruno y Marckus.

Cariñena: Álvarez, Ventura, Rodrigo, Ismael (Diloy, 57), Sekou (Abián, 46), Abuy, Marcos, Escarda (Patrick, 46), Escribano (Iker Ruiz, 68), Adrián y Cristian (Lounis, 46).

Goles: 1-0, min. 8: Álex Sánchez. 2-0, min. 11: Crespo. 2-1, min. 15: Escribano. 3-1, min. 21: Valdés. 4-1, min. 34: Jorge Álvarez. 5-1, min. 40: Fran Santos. 6-1, min. 68: Fran Santos.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a los visitantes Ismael y Patrick.

Comentario: El Ejea dejó sin opciones a un Cariñena que tuvo que ver como los locales realizaban un ejercicio de eficacia de cara a puerta. Tras los tantos de Álex Sánchez y Crespo, Escribano consiguió recortar distancias en el que fue el único acercamiento peligroso del Cariñena, pero su gol quedó eclipsado por los de Valdés, Jorge Álvarez y Fran Santos, llegándose al tiempo de descuento con la ventaja del Ejea por 5-1. Tras el paso por vestuarios, el Cariñena se replegó para que el resultado no quedara más abultado, aunque Fran Santos volvió a aparecer para redondear la goleada, quedando reflejado en el marcador el 6-1 con el que se llegó al final del partido.

HUESCA B 1-2 ILLUECA

Huesca B: Miguel Ángel, Almerge, Ángel (Nick, 87), Bernárdez, Mata, David García (Antonio, 63), Escario (Soria, 63), Abizanda, Seijo (Iván, 87), Tresaco y Aznar.

Illueca: Forcén, Pinto (Marco, 87), Karol, Cavero, Cota, Gimeno (Oli, 74), Rosell (Barri, 74), Gorry (Veintemilla, 46), Manu Rubi, Gassama y Cortés.

Goles: 0-1, min. 61: Gassama. 1-1, min. 74: Aznar, de penalti. 1-2, min. 86: Gassama.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Tresaco, Ángel, Antonio, Bernárdez; Gorry y Cavero.

Comentario: La SD Huesca B cayó derrotada por 1 gol a 2 en San Jorge ante el Illueca en un partido muy disputado, pero del que los visitantes salieron victoriosos gracias a un doblete de Gassama.

Los primeros minutos del choque fueron de dominio alterno, con llegadas de ambos conjuntos, pero sin ocasiones claras de gol.

En el minuto 25, Gassama, que a la postre sería el hombre del partido, remató de forma acrobática algo forzado un buen centro lateral, y tan solo cinco minutos después, Cota probó fortuna con un disparo lejano que terminó atrapando Sanz.

Conforme los minutos fueron pasando, el Illueca se fue estirando y llegó con relativa facilidad al área oscense. En el minuto 34, el guardameta del filial salvó a los suyos del primer tanto al sacar una mano brillante a un remate de cabeza de Gassama en el área pequeña, y en una de las últimas acciones de la primera mitad, volvió a ser decisivo al volar de lado a lado de la portería para lograr despejar de nuevo un gran disparo del delantero del Illueca.

Tras el paso por los vestuarios, Javier Romero dio entrada a Veintemilla por Marín y el extremo oscense agitó el partido en ataque a favor de los visitantes.

Eso sí, la primera ocasión de peligro fue para los azulgranas, pero el remate de Diego Aznar, tras ganar la espalda a la defensa illuecana, salió demasiado centrado y acabó en las manos de Forcén.

En el minuto 56, un disparo de falta directa de Rosell impactó de lleno en el travesaño, avisando de lo que sucedería tan solo cinco minutos después.

En un balón largo a la espalda de la defensa local, Sanz cayó al suelo tras chocar con Bernárdez y Gassama tan solo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas para adelantar al Illueca.

Eso sí, el Huesca B no se rindió y en una internada por banda izquierda de Seijo, un rival le arrolló dentro del área y el colegiado no dudó en pitar penalti.

Diego Aznar asumió la responsabilidad desde los once metros y, con un disparo fuerte a media altura a la izquierda de Forcén, puso el empate a uno en el marcador.

El partido se rompió en la recta final y cualquiera de los dos equipos tuvo ocasiones para vencer. Los azulgranas protestaron un segundo penalti cometido sobre Tresaco, pero el árbitro desoyó las protestas locales y dejó continuar.

En el minuto 83, Rubi cabeceó al lateral de la red un buen envío de falta al segundo palo, pero quien no falló fue Gassama, que, a la salida de un córner, a falta de tan solo 4 minutos para el final, se elevó prácticamente desde el punto de penalti para, con un gran giro de cabeza, colocar el balón en la escuadra y adelantar de nuevo al Illueca.

El Huesca B logró empatar en una jugada embarullada en el añadido, pero el tanto no subió al señalarse fuera de juego.

ROBRES 2-1 ATLÉTICO MONZÓN

Robres: Miguel Ángel, Pérez, García, Espiérrez, Muñoz (Torres, 78), Prat, Chárlez, Carrasco, Torcal (Eloy, 71), Leiton y Carcasona.

At. Monzón: Chavo, Carrera, Gerard, Juan (Samitier, 55), Joel, Martín (Escolano, 67), Izan, Ratto, Llopis (Díaz, 55), Lasús (Ramos, 67) y Puyer (Monteagudo, 75).

Goles: 1-0, min. 12: Torcal. 2-0, min. 62: Chárlez. 2-1, min. 79: Escolano.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Leiton, Prat; Carrera y Gerard.

Comentario: Se volvía a pisar la alfombra de San Blas tras varios partidos y el Robres venció en un encuentro donde los errores marcaron el devenir del choque. El envite era vivo, igualado y con posesión alterna para ambas escuadras, pero Torcal, en el 12, envió el balón a la red. Ya en la segunda mitad, Camilo robó un balón y se lo sirvió en bandeja a Charlez para el 2 a 0. Escolano, en una falta escorada, recortó distancias en el 79.

BARBASTRO 2-0 ALMUDÉVAR

Barbastro: Salas, Bautista (Elbaile, 86), Carbonell, Fernando, Val, Rausell (Requés, 12), Conte, Carlos, Sidibe, Matías (Gayán, 86) y Perso (Solana, 76).

Almudévar: Albero, Luisja (Gotor, 46), Cirac, Maldonado (Figueras, 70), Ainoza, Emilio, Puente (Vera, 82), Abad, Dieste, Marvin (Lizer, 86) y Marcos.

Goles: 1-0, min. 7: Bautista. 2-0, min. 34: Sidibe.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Carbonell; Cirac, Marcos, Maldonado y Gotor (2), expulsado en el 57’.

Comentario: Los rojiblancos acreditaron su efectividad ante un buen equipo que llegó al Campo Municipal con un gol encajado en siete partidos de Liga y recibió dos en sendas jugadas a balón parado, producto de la estrategia. El Barbastro jugó sus mejores primeros 45 minutos, hasta ahora, y a diferencia de los partidos anteriores casi dejó resuelta la victoria, que defendió con criterio en la segunda parte. El Almudévar, que afrontó el encuentro con criterio ofensivo, se sorprendió enseguida con el primer gol en jugada a balón parado que resolvió Hugo entre una poblada defensa visitante. Los visitantes no renunciaron a la defensa de cinco con laterales ofensivos pero no crearon peligro en el área local donde el meta Salas apenas tuvo trabajo porque la mejor opción visitante, la única, llegó en el minuto 23 por medio de Puente que remató de cabeza por encima del larguero. El segundo gol llegó por medio de Soule que aprovechó una jugada en el área para batir al meta visitante que, en general, tampoco tuvo mucho trabajo. En la segunda parte, los locales marcaron el ritmo ante el Almudévar que solo tuvo una ocasión en el minuto 62 sin consecuencias, mientras el Barbastro tuvo opciones aisladas por medio de Perso, a balón parado y de Conte.

CUARTE 0-0 ÉPILA

Cuarte: Nicolás, Escolar, Muzquiz, David Martínez, Andreu (Raúl, 82), Peralta, Alonso, Argente, Roberto, Villalba (Rica, 64) y Muñoz (Guillén, 72).

Épila: Aarón, Jorge, Gil, Rupérez, Manau (Jaime, 62), Óscar (Edu Vicente, 69), Héctor, Caicedo (Hamza, 46), Diego Gómez (Marco, 83), Rafinha y Losfablos.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Andreu, Guillén; Caicedo, Rupérez, Héctor y Losfablos. Expulsó con roja directa a los locales Argente (38’) y Rica (85’).

Comentario: El Cuarte fue el culpable de que el Épila se dejara puntos por primera vez en lo que va de temporada en un partido en el que llegó a estar con dos jugadores menos.

El partido, que en líneas generales se mantuvo muy igualado, empezó con los dos equipos saliendo muy fuertes y con mucha verticalidad. La primera ocasión fue para el conjunto verderol a la salida de un córner y que culminó con un disparo que exigió la intervención de Aarón. La respuesta del Épila no se hizo de rogar, siendo necesaria la aparición de Nicolás para que no se adelantaran los visitantes. Con el paso de los minutos el Cuarte se fue haciendo con el dominio del balón y empezó a generar más peligro, pero tras la expulsión de Argente, la posesión pasó a ser para el Épila, obligando a los locales a replegarse.

Una vez reanudado el juego el Cuarte siguió generando peligro. El Épila trató de anotar a través de balones en largo, pero no llegó a disponer de ocasiones claras de gol. Con la segunda expulsión en el bando verderol, esta vez a Rica, los visitantes se volcaron en el ataque en busca del tanto que les diera una nueva victoria, pero el Cuarte supo defenderse muy bien y el empate inicial se prolongó hasta el pitido final.

UTRILLAS 1-0 LA ALMUNIA

Utrillas: Marco, Stokic, Lautaro, Mele, Adrián, Paki, Casero, Puky (Tena, 77), Gazzoni, Jorge (Ndiaye, 65) y Pumareta (Hernández, 85).

La Almunia: Otín, Delgado, Kever (Clavero, 46), Refusta (Gregorio, 90), Abubakari, Orús, Sarvisé, Lou (Algaba, 75), Embid, Escarda (García, 11) y Álvaro (Júdez, 46).

Goles: 1-0, min. 53: Paki.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Caser, Ndiaye; Embid, Joven y Sarvise.

Comentario: La Vega vivió con pasión la primera victoria del Utrillas en su aventura de Tercera RFEF. Los mineros ganaron por la mínima (1-0) a La Almunia en un partido al que las dos escuadras llegaban con urgencias. El partido arrancó con un marcado carácter físico tanto por contactos como por la exigencia que las continuas cabalgadas requirió a los veintidós valientes que habían saltado de inicio. O a los veintitrés, porque apenas diez minutos del inicio el conjunto de La Almunia perdió a Escarda por lesión.

Apenas unos instantes antes de cumplirse el primer cuarto de hora de juego, Álvaro Pumareta tuvo una ocasión clara para el Utrillas disparando a bocajarro desde el área con intención a la escuadra. El partido fue ganando en táctica al tiempo que se multiplicaba la contundencia en los dos campos. La Almunia pisó el acelerador en el último cuarto de hora de la primera mitad e imprimió una dura presión al Utrillas en todo el campo que por momentos llegó a apurar a los mineros con Moha y Martínez como principales protagonistas de esa insistencia.

El partido se reanudó como había terminado. Jorge López trató de conectar las líneas mineras con varias cabalgadas desde la medular con el balón en los pies. Y en una de ellas se gestó el primer tanto minero. Los locales dispusieron de un par de ocasiones claras para anotar que no terminaron de convertirse en gol en los minutos siguientes con la firma del ariete Adrián Hernández. Redondo pudo ampliar la ventaja local en una jugada de estrategia. El saque de falta colgada a la olla le llegó con precisión quirúrgica a la testuz, pero el jugador saltó desequilibrado por un defensa y desaprovechó la ocasión. El gol no descentró a los de Lerga, que se mantuvieron firmes en su juego tratando de frenar las arremetidas de La Almunia, que se veía cada vez más hundido en la clasificación. Tampoco Paki pudo ensanchar la ventaja minera y enganchó la bolea lanzada por Redondo en una transición. El partido se convirtió en un correcalles en el que el Utrillas trataba de nadar y guardar la ropa ante un La Almunia volcado en busca del empate. Embid la tuvo diez minutos del final, quedándose solo ante Láinez pero el portero minero atajó en dos tiempo su disparo. La respuesta minera llegó con un disparo franco de Paki a pase de Tena, que había llegado a la línea de fondo con una galopada desbordando a su par. Pero el delantero no alcanzó a enchufarla entre los tres palos. Tampoco logró llevar al luminoso Ángel Hernández un gol fantasma anulado por el linier a cuatro minutos del final del tiempo añadido.