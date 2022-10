Víctor Bravo: "Somos líderes, pero la palabra ascenso aún está muy lejos"

Seis jornadas de liga, con cuatro victorias y dos empates. El Teruel es líder en un grupo complicadísimo. ¿Es el inicio soñado?

Es un buen inicio. Más que los resultados, que son importante, sobre todo me quedo con las sensaciones que da el equipo de solidez y solvencia.

¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo?

Sobre todo esa solvencia para mantener la puerta a cero y que no te generen ocasiones. En la fase ofensiva, hemos ejecutado bien nuestra propuesta, tanto en ataque posicional como en transiciones fuertes… Para ir líder no solo tienes que defender, también hay que atacar bien.

¿Qué tienen por mejorar?

Siempre hay cosas. En el último partido estuvimos más frágiles en defensa. Hay que hacer hincapié en el orden, en la estructura… Y, en la fase ofensiva, estudiar al rival para ver por dónde se le puede meter mano.

Para quien no haya visto jugar al Teruel de Víctor Bravo, ¿cuál es el ADN de su equipo?

No me gusta tener un solo registro, me gusta que mi equipo se adapte. Defendemos bien, somos ordenados y sólidos en la fase defensiva. En ataque hay veces que tienes que ejecutar transiciones, y otras en las que el rival te demanda hacer un buen ataque posicional. Sin ser excelentes en nada en ataque, sí somos buenos en una y otra manera de jugar.

Están mostrando un alto nivel en un grupo con equipos de categoría. ¿Cuál debe ser el sitio del Teruel esta temporada?

Nos lo irán marcando las jornadas. Hoy estamos arriba, estamos ilusionados porque se están haciendo las cosas bien, pero no nos podemos despistar. Tenemos que ir partido a partido y conforme avance la temporada nos iremos poniendo objetivos.

Pero la palabra ascenso, ¿gusta o da miedo?

La palabra ascenso todavía está muy lejos. Es una presión que no nos podemos poner y que al Teruel tampoco le corresponde; pero está ahí, a día de hoy estamos en puestos de ascenso. Lo iremos viendo. No somos un Hércules, un Espanyol B o un Valencia B, pero tenemos nuestras armas y les podemos competir. Es pronto para marcarse objetivos tan ambiciosos, pero veremos cuando falten cinco o diez jornadas.

El año pasado se quedaron cerca. ¿En qué ha cambiado el equipo? ¿Ha mejorado?

La temporada pasada fue excepcional, algo que nadie se esperaba. Esta temporada tenemos mejor plantilla, más fondo de armario. Han venido jugadores que compiten muy bien, que nos han dado un saltito de calidad. Es inevitable tener esa ambición. Pero no siempre tener una plantilla te da un mejor rendimiento. Ahora estamos en una dinámica muy positiva y hay que aprovecharlo.

Uno de los fichajes ha sido Luis Carbonell, un jugador cedido por el Real Zaragoza que levantó grandes expectativas en la Ciudad Deportiva. ¿Qué futbolista se ha encontrado?

Es un chico del que había oído hablar, pero no lo conocía personalmente ni le había visto jugar demasiado. Me ha sorprendido gratamente ya no solo por el talento y la calidad que tiene, que son indudables porque tiene un talento fuera de lo común; también me han llamado la atención las ganas de hacerlo bien que tiene, está muy trabajador, muy comprometido con los objetivos del Teruel. Si todo sigue así, le auguro un gran futuro. Cuando se combina el talento y trabajo, es difícil que las cosas te vayan mal. Todavía tiene 19 años y tiene que hacerse, pero su margen de mejora es brutal.

¿Qué ambiente percibe en la ciudad con el Teruel líder de la categoría?

Hay mucha ilusión y ganas de ver arriba al Teruel. Está todo el mundo muy enganchado, tanto la afición como la directiva y todo lo que rodea al equipo. Se genera un ambiente muy chulo en el campo, porque el equipo transmite y la gente se siente identificada. La ciudad está volcada con el equipo y eso se nota en los resultados.

Es un entrenador joven (39 años) y está en su primera experiencia con un equipo de este nivel. ¿Cómo se ve en la categoría?

Intento plasmar el fútbol que siempre he tenido en la cabeza, en el que yo creo. Trabajo con ilusión y pasión porque me gusta, estoy bien rodeado y tengo suerte de tener los jugadores que tengo, que creen en lo que se hace y tienen calidad para que salgan las cosas.

¿Cuál es ese fútbol que tiene en la cabeza?

Me gusta especular poco, un fútbol vertical, un equipo sólido, ordenado, que sepa interpretar al rival, que se agresivo en las dos áreas… Me gusta tener el balón, pero con la idea de hacer daño al rival, no tenerlo por tenerlo.

Está centrado en el Teruel, pero ¿a dónde le gustaría llegar en los banquillos?

Sinceramente, uno es ambicioso, pero no me planteo nada más que no sea ganar al Mallorca B este domingo. Te lo digo de verdad. Lo que sea vistas a futuro es irreal, me quita energía y no sirve para nada.