Trepidante empate entre el Ibiza y el Teruel

Vibrante empate del Teruel en Ibiza. El conjunto turolense saltó al terreno de juego con ambición y no tardó en ponerse por delante: Emaná se plantó solo frente a Contreras y no falló en la definición. Sin embargo, los baleares reaccionaron en tres minutos con un buen tanto del veterano Marcos García, que superó a Taliby con un disparo cruzado que el meta no llegó a atajar. Desde entonces los locales fueron un ciclón, poniéndose en ventaja con un nuevo tanto de Marcos y un polémico penalti que Pepe no perdonó. Los de Víctor Bravo aguantaban en pie como podían y el correctivo aún pudo ser peor, pues Hualde salvó en la línea un remate de Pepe. Sin embargo, cuando peor estaban los rojillos, hoy de azul, llegó el segundo, obra de Julen, que aprovechó un buen centro de Aparicio para recortar distancias antes del ecuador.

Tras la reanudación, el Teruel comenzó a dominar con claridad. En uno de los ataques turolenses llegó el tercero, obra de Emaná, que aprovechó la peinada de un Sanchís imperial por arriba. El encuentro se volvió loco y el Ibiza reclamó un penalti que el colegiado no señaló. Emaná tuvo la más clara para llevarse los tres puntos, pero el ariete no encontró portería en su remate y el marcador ya no cambió.

CD Ibiza: Contreras, Edu Adell, Guzmán, Bernal, Marcos García (Omar, 81), Marc Más (Juan Antonio, 63), Julen (Pau Pomar, 73), Barrero, Ballesteros (Mario, 73), Espínola y Salguero.

Teruel: Taliby, Sanchís, Cabetas, Carmona, Julen (Carbonell, 63), Borja Romero, Manchón (Carlos Javier, 53), Guille (Tena, 53), Aparicio, Villa (Kevin Lacruz, 81) y Emaná (Lucho, 81).

Goles: 0-1, min. 2: Emaná. 1-1, min. 5: Marcos García. 2-1, min. 24: Marcos García, de penalti. 3-1, min. 30: Bernal. 3-2, min. 45+2: Julen, en propia puerta. 3-3, min. 70: Emaná.

Árbitro: Montoro Ferreiro. Amonestó a Espínola, Ballesteros, Pau Pomar; Aparicio y Carmona.