El Deportivo Aragón cae con claridad ante la Peña Deportiva

Derrota del Deportivo Aragón frente a una Peña Deportiva que se mostró más certera. El balón echó a rodar en el Municipal de Cuarte con el cuadro aragonés tratando de llevar el peso del partido. Pese a ello, los baleares obligaron a Rebollo a intervenir tras un disparo de Barrero. Los blanquillos mejoraron tras el susto y consiguieron ponerse en ventaja tras un balón suelto en el área que Juan Sebastián envió a la red. El gol espoleó aún más a los de Emilio Larraz que estuvieron cerca de ampliar la renta con un disparo que salió rozando la madera. Los de Santa Eulalia buscaron igualar la medular antes del ecuador, pero los zaragocistas se mantuvieron fuertes y el encuentro se marchó al descanso con ventaja mínima del Deportivo Aragón.

Tras la reanudación los de las Islas Baleares saltaron con ganas de revertir la situación y comenzaron a llevar el control del choque. Los locales no conseguían recuperar la posesión con tanta facilidad como en la primera mitad, mientras los azulones percutían por banda con relativa facilidad. La Peña Deportiva empató el encuentro desde los once metros, donde Salinas no falló ante Rebollo. El paso de los minutos mejoró aún más a los visitante, que remontaron el encuentro con un gol de Chema. Los aragoneses se volcaron en busca de la igualada, pero la Peña Deportiva sentenció el partido con dos tantos más en el tiempo añadido.

RZD Aragón: Rebollo, Borge, Javi Hernández, Operé, Jay, (Vallejo, 81) Castillo (Bernal, 81), Isaiah (Benedet, 46), Juan Sebastián, Pablo Cortés (Vaquero, 64), Rastrojo y Guillem.

Peña Deportiva: Edu Frías, Cámara, Costa, Badal, Ton Ripoll, Roger (Fraile, 46), Lalo (Jofre, 46), Cristeto (Estellés, 85), Jesús (Samuel, 56), Chema y Barrero (Salinas, 46).

Goles: 1-0, min. 33: Juan Sebastián. 1-1, min. 63: Salinas, de penalti. 1-2, min. 83: Chema. 1-3, min. 90: Salinas. 1-4, min. 94: Fraile.

Árbitro: Masip Vidal. Amonestó a Isaiah, Borge, Javi Hernández, Benedet; y a Roger.