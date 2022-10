El Utebo FC presume de internacional absoluto

El pasado 25 de septiembre el Utebo contó con una sensible baja en su frente de ataque. Contra el Izarra, Juan Carlos Beltrán no pudo contar con uno de sus delanteros; pero no fue ni por lesión, ni por enfermedad, ni por sanción. Como en los equipos grandes, su ariete estaba con la selección absoluta jugando la Liga de las Naciones. Albert ‘Berto’ Rosas es andorrano, tiene 20 años y se ha convertido en un fijo en el equipo nacional de este pequeño país pirenaico.

En noviembre se cumplirá un año de su debut con la selección. El delantero que tuvo enfrente aquel partido fue un tal Robert Lewandowski, entonces en el Bayern de Munich y hoy en el Barcelona. Andorra perdió 1-4 contra Polonia, pero aquel partido quedará siempre en la memoria de Berto Rosas. "Jamás hubiera dicho que iba a debutar como internacional jugando contra uno de mis ídolos", recuerda.

Desde entonces, Berto se ha convertido en un fijo en las convocatorias del seleccionador andorrano, Koldo Álvarez. Son una pequeña selección de un pequeño país, pero conforme pasan los partidos Andorra se va poniendo objetivos un punto más altos. "Antes era imposible pensar en victorias, pero ahora queremos competir e intentar sacar puntos en cada partido", señala. En los últimos meses han conseguido empatar con Letonia y con Moldavia y han ganado por dos veces a Liechtenstein. En uno de ellos, gracias a un gol de Berto. "Me voy a acordar siempre de ese partido, fue lo más bonito que he vivido hasta ahora en el fútbol", señala el jugador del Utebo.

Berto Rosas pertenece al FC Andorra, el equipo de Gerard Piqué que milita en Segunda División con el Real Zaragoza y la SD Huesca. Ya el año pasado estuvo cedido en el Atlético Monzón, donde metió 16 goles en Tercera RFEF. Este año ha renovado hasta 2025 y ha buscado otra cesión, en esta ocasión dando un pasito más con el Utebo en Segunda RFEF.

Su experiencia en el campo de Santa Ana está siendo muy buena. Al principio le costó entrar, pero ya lleva dos titularidades, y en la pasada jornada abrió la lata del derbi aragonés en Tarazona, en el que su equipo se impuso por 0-2. "Me han recibido con los brazos abiertos, se están portando muy bien conmigo y con mi familia. Al principio éramos muchos jugadores nuevos, por lo que nos costó un poco, pero ahora el grupo va cogiendo forma. Vamos a mejorar con el paso del tiempo, estoy seguro", apunta.

Él, personalmente, se ha encontrado un salto de nivel en la categoría más grande del que esperaba, algo que le va a servir "para seguir creciendo". Sus experiencias con la selección también se las toma con esa filosofía, la de acumular horas de vuelo en un fútbol de nivel. Su objetivo inmediato es ayudar al Utebo, pero a medio plazo quiere regresar al FC Andorra, su club, el equipo de su tierra, y triunfar entre las montañas del Principado. "Quiero hacerme un hueco allí, pero paso a paso". Sigue la actualidad de su equipo y también los pasos del zaragocista Marc Aguado, cedido allí: "Tengo buena relación con él y le están yendo bien las cosas. Tiene mucha calidad, mucha visión de juego y buen pase".