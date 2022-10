El Amistad se lleva con bastante facilidad su compromiso ante el Atlético Teruel

Partido de la jornada: AMISTAD 4 ATLÉTICO TERUEL 0

Tarde de tranquilidad para los rojillos de Rafael Latapia, que dominaron totalmente el choque para batir al Atlético Teruel. Los de la capital del torico, apoyados por su buen inicio de temporada buscaban el asalto en uno de los feudos más exigentes de la competición, pero lamentablemente para ellos fue una misión imposible.

Además de ser superiores, el careo se le puso pronto de cara a los locales. Un centro desde el costado derecho del área de Elbal, fue cabeceado por Jorge, de forma que el balón fue tomando trayectoria ascendente hasta hacer que Alejandro no pudiese llegar. Con lo más difícil ya hecho, el Amistad se empezó a gustar, tocando y tocando ante un rival al que le tocaba nada más que perseguir sombras. También hicieron daño con las internadas de los carrileros, con Umar llevando la voz cantante por la banda diestra, y con pelotas en profundidad en la que los puntas ganaban una y otra vez a los defensores. Elbal, que llegó infinidad de veces hasta la portería turolense, llegó hasta la línea de fondo, y con un toque leve y sutil, envió al larguero. Bonito fue el 2-0, un zambombazo de Daniel desde fuera del área, que entró a velocidad de vértigo. Las opciones del Atlético pasaron por chuts lejanos, uno de Sergio y otro de Julio, que no vieron el marco, aunque no por mucho.

El dominio del Amistad fue más insistente si cabe en un segundo periodo en el que anotaron dos veces, pero perdonaron muchas más. Elbal marcó un doblete, y pudo hacer una cifra tremenda con algo más de acierto, lo que no empaña en absoluto el gran partido que se marcó el extremo. Pudo tener un hilo de esperanza el Atlético Teruel en una corta entrega de Mateo, que regaló directamente a Ibáñez, que dribló a Castro, y cuando se disponía a empujar, el meta se estiró felinamente para abortar una acción que apuntaba totalmente a significar el 3-1.

Los tres puntos le sirven al Amistad para seguir de cerca la estela de los tres primeros, mientras que los turolenses están cómodamente instalados en el centro de la tabla.

Ficha técnica:

Amistad: Marcos (Castro, 36), Iago, Mauro, Mateo, Raúl (Iker, 36), Umar (Andrés, 46), Elbal, Luis (Igor, 38), Jorge, Daniel (Alberto, 47) y Teo.

Atlético Teruel: Alejandro (Pablo, 36), Gorka, Sergio (José Luis, 36), Gargallo (Morellón, 46), Pedro, Guillermo, Gonzalo, Julio, Aitor (Ibáñez, 36), Samuel (Iker, 52) y Mario.

Goles: 1-0, min. 5: Jorge. 2-0, min. 23: Daniel. 3-0, min. 45: Elbal. 4-0, min. 65: Elbal.

Árbitro: Lapena Antoñanzas.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 6:

Stadium Casablanca 0 Oliver 4

Santo Domingo Juventud 0 Ebro 5

El Olivar 2 Montecarlo 2

Peñas Oscenses 1 Jacetano 1

Balsas Picarral 2 Hernán Cortés 1

Actur Pablo Iglesias 4 Unión la Jota Vadorrey 3

Cuarte 1 EFB Calatayud 1

Real Zaragoza 1 Racing Club Zaragoza 0

Huesca 2 Monzón FB 0

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 18 puntos

2º Huesca 15 puntos

3º Ebro 15 puntos

4º Amistad 13 puntos

5º Oliver 12 puntos

6º Racing Club Zaragoza 10 puntos

7º Unión la Jota Vadorrey 10 puntos

8º Stadium Casablanca 10 puntos

9º Montecarlo 9 puntos

10º Atlético Teruel 9 puntos

11º El Olivar 8 puntos

12º Balsas Picarral 8 puntos

13º Santo Domingo Juventud 7 puntos

14º Hernán Cortés 6 puntos

15º Monzón FB 5 puntos

16º EFB Calatayud 5 puntos

17º Cuarte 5 puntos

18º Actur Pablo Iglesias 3 puntos

19º Jacetano 1 punto

20º Peñas Oscenses 1 punto