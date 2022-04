El Deportivo Aragón se hace con el liderato tras el pinchazo del Utebo

El Deportivo Aragón logró imponerse por dos goles a uno al Santa Anastasia. El filial zaragocista, con este triunfo, consigue colocarse como líder de la clasificación a falta de tres partidos para la conclusión del campeonato, después del empate a uno entre el Borja y el Utebo.

En una primera parte espesa y sin apenas ocasiones los blanquillos consiguieron irse con ventaja al intermedio gracias a un tanto de Vaquero tras un centro lateral que se coló directamente en la portería de Pérez.

La segunda mitad se inició con un tempranero tanto de Garrido, que logró reestablecer la igualdad en el marcador cuando apenas se llevaban tres minutos de juego. Sin embargo, los zaragocistas apretaron en busca de un nuevo gol. Lo hizo al cuarto de hora de haberse reanudado el juego, en una jugada en la que la pelota acabó en el fondo de la red tras un rechace entre Isaiah y Rastrojo, quien fue el autor final del tanto que lo otorgó tres puntos de oro al equipo de Emilio Larraz.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Acín, Borge, Javi Hernández, Vallejo, Vaquero (Castillo, 90), Benedet (Toquero, 75), Isaiah, Rastrojo (Marín, 70), Raúl Rubio, Juan Sebastián y Pablo Cortés (Sola, 70).

Sta. Anastasia: Roberto, Salafranca, Tenías, Miguel (Mainz, 55), Fenolle, Biota (Néstor, 80), Almuzara, Oliva (Juan, 80), Garrido, Asensio y Marcellán (Murillo, 73).

Goles: 1-0, min. 37: Vaquero. 1-1, min. 48: Garrido. 2-1, min. 59: Rastrojo.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Vaquero; Asensio, Almuzara, Miguel, Salafranca, Oliva y Fenolle. El visitante Almuzara fue expulsado en el 88’ por doble tarjeta amarilla.

ROBRES 1-0 BELCHITE 97

Robres: Alejo, Javi Pérez, Espiérrez, Álex Muñoz, Pumareta (Marc, 46), Tapia, Marvin (Sidibe, 46), Ballesteros, Iván, Jaime Ara y Camilo (Algaba, 83).

Belchite 97: Rafa Hidalgo, Saúl, Iván Vera (Serrate, 88), Jorge Rey (Nieto, 66), Casero, Alfonso (Martín, 75), Diego (Elías, 66), Gassama, Tolo, Ariño y Marín

Goles: 1-0, min. 57: Javi Pérez.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a los visitantes Iván Vera y Rafa Hidalgo. Expulsó por roja directa al visitante Casero (81’).

Comentario: El Robres se llevo los tres puntos ante el Belchite, en un encuentro deslucido por el viento y con poco fútbol por ambos bandos. Los dos equipos buscaron la misma táctica, balones largos a la pelea de las puntas y mucho contacto en el centro del campo sin que ninguno de los dos contendientes fuera capaz de ser el dueño de la pelota. Al descanso se llegó sin que nadie moviera los dígitos del marcador y sin demasiadas oportunidades claras. El segundo acto trajo un partido un poco más movido, las incorporaciones de Prat y Sidibe en el bando local le dieron un poco de aire a un encuentro en el que Javi Pérez pescó en río revuelto y envió un balón al fondo de la red tras varios rechaces en el área del Belchite. Pudo igualar el equipo visitante en un balón largo, de los muchos que se jugaron, en el que Gassama le ganó en el forcejeo a Ballesteros y metió la puntera ante la salida de Alejo, pero el larguero negó el tanto del empate al equipo visitante. El Belchite, que perdió a un hombre en el tramo final por tarjeta roja directa a Casero, quemó todas sus naves con los cambios y provocó la incertidumbre en la grada con sus aproximaciones al área local. Los monegrinos amarraron bien atrás para firmar una victoria muy celebrada por la grada de animación local, que deja a los amarillos bien posicionados para la disputa del play off.

CUARTE 1-2 ILLUECA

Cuarte: Buetas, Ángel, Raúl, David, Andreu, Berdún, Rosell (Valdés, 60), Rami, Eloy (Guillén, 60), Samuel (Múzquiz, 89) y Roberto.

Illueca: Roberto, Pinto, Jorge López, Cavero, Iñaki, Gimeno (Barri, 73), Morales (Karol, 81), Manu Rubi, Cota, Álex Rubio y Seijo.

Goles: 0-1, min. 14: Seijo. 0-2, min. 41: Cota. 1-2, min. 64: Guillén.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Samuel, Eloy, Guillén, Raúl, Andreu y Rami; Pinto y Seijo.

Comentario: A punto estuvo el Cuarte de remontar contra el Illueca en un encuentro muy disputado. Los dos equipos salieron bien plantados al terreno de juego, generando varias ocasiones de gol. No obstante, fue el Illueca el que obtuvo ventaja durante la primera mitad. Primero con un gol de Seijo tras recibir un centro en el segundo palo para mandar el balón a la escuadra y después, al filo del descanso, gracias a una transición rápida materializada por Cota. En la segunda mitad salió mejor el Illueca robando balones y atacando. Los visitantes pudieron sentenciar el partido en un lanzamiento de penalti, pero el balón acabó estrellándose contra el larguero. Esto le subió la moral al Cuarte, que consiguió recortar distancias con una buena volea de Guillén. A partir de ese momento los visitantes se dedicaron a defenderse mientras su rival no dejaba de atacar. Ángel tuvo la última del partido con un disparo desde dentro del área que sacó de la misma línea de gol un defensa del Illueca, acabando el partido con el resultado de 1-2.

CASPE 2-1 CALAMOCHA

Caspe: Máñez, Villanueva, Sorbe, Bernal, Abadía (Usón, 89), Burillo (Rotellar, 75), Ginés, Jesús (Pescador, 57), Pueyo, Kike Navarro (Horno, 57) y Alberto

Calamocha: Monforte, Lou (Bouayadi, 84), Dela, Claudio (Manau, 75), Mele, Nacho Lafita, Muñoz (Sebastián, 84), Motero, Ros, Muguruza y Puri (Albajara, 71).

Goles: 1-0, min. 17: Pueyo. 1-1, min. 20: Dela. 2-1, min. 76: Pescador.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Sorbe, Ginés y Abadía; Claudio y Lou.

Comentario: El Caspe se reencontró con la victoria tras ganar a un Calamocha que exigió mucho a su rival. La primera mitad de un partido cuanto menos igualado estuvo marcada por la concentración del juego en la zona del mediocampo y por las escasas ocasiones de gol. Aun así, el Caspe fue el primero en marcar. Lo hizo por mediación de Pueyo en una jugada a balón parado. Al poco rato de sacar del centro del campo, el Calamocha devolvió el equilibrio al marcador con un disparo desde el vértice del área de Dela imposible de detener para el meta local. En la segunda parte se abrió más el partido y hubo momentos en los que el cuadro visitante encerró a su rival en su propia área, pero en el minuto 76 Pescador recibió un balón a la espalda de la defensa para anotar el definitivo 2-1. A partir de ese momento el Calamocha empezó a encadenar ocasiones para volver a empatar el partido, pero el Caspe se supo defender para quedarse con los tres puntos.

BIESCAS 0-1 BARBASTRO

Biescas: Oliván, Jorge Pérez, Lardiés (Samper, 29), Aso, Osanz, Paules, Molano, Gayán, Miguel (Urieta, 72), Jaime y Garcés

Barbastro: Gistau, Perso, Frank, Lucas, Rafinha (Gorka, 82), Conte, Arturo, Solana (Ruiz, 87), Abizanda (Otín, 74), Limbeck y Agustín

Goles: 0-1, min. 20: Conte.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Jaime, Osanz, Gayán; Perso y Otín.

Comentario: Resultado justo en un partido en el que el Barbastro encadenó su cuarta victoria ante un Biescas que lo intentó pero que no pudo igualar.

Durante la primera mitad, ligero dominio del Barbastro ante un Biescas que no se achicó y mantuvo con orden sus líneas. En el minuto 20, Conte logró el único gol de la tarde. Fue un saque de banda, peinó de cabeza un jugador rojiblanco y Conte, anticipándose a la defensa, remató a la red. Otra nueva oportunidad para el Barbastro llegó en el minuto 27 cuando el guardameta local Oliván salvó un gol cantado en otro remate de Conte. El Biescas no cejaba en su empeño pero el Barbastro controlaba el centro del campo y se hacía fuerte en defensa. En la segunda parte, el encuentro se igualó pero sin que hubiese ocasiones claras y el Biescas no terminaba de llegar con profundidad sobre la portería de Hugo.

Al final, victoria del Barbastro que se mostró como un buen equipo, muy sólido y no dejó maniobrar al Biescas.

ÉPILA 4-1 CARIÑENA

Épila: Otín, Crespo, Gil, Rupérez, Jorge López, Diego Puig (Oliver, 46), Hamza (Redondo, 77), Adán (Campo, 46), Inaga (Correas, 86), Diego Gómez (Caro, 46) y Losfablos

Cariñena: Viorreta, Utrilla (Lorente, 63), Álex Navarro, Pedro, Patrick (Molinero, 75), Nilton, Fonsi, Falo, Obere (Cirac, 75), Osanz y Cortés (López, 81).

Goles: 0-1, min. 4: Obere. 1-1, min. 55: Caro. 2-1, min. 69: Caro, de penalti. 3-1, min. 80: Redondo. 4-1, min. 92: Gil.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Crespo; Obere, Fonsi, Pedro, López y Falo.

Comentario: El Épila se reencontró con el triunfo tras remontar el tanto inicial del Cariñena. Durante la primera mitad hubo un mayor dominio de los visitantes, que aprovecharon un despiste de la defensa anfitriona para que Obere les pusiera por delante en el marcador. Ya en la segunda mitad el Épila hizo los cambios pertinentes y cambió el curso del partido, dominando y generando ocasiones. Caro por partida doble, Redondo y Gil anotaron los cuatro goles que le dieron la victoria a los locales. El resultado pudo haber sido más abultado, pero la madera y Viorreta impidieron que el Cariñena encajara más goles.

GINER TORRERO 0-3 ATLÉTICO MONZÓN

Giner: David (Habib, 72), Álex, Roberto, Llorente, Raúl Alfonso (Marzo, 72), Mario, Sánchez (Iker Rico, 72), Petar (Óscar, 46), Claudiu, Berrogain (Alejandro, 27) y Alloza.

At. Monzón: Salas, Óscar, Domi, Petro, Christian, Puyer (Carrasco, 65), Bernárdez, Moha (Marco, 75), Albert (Hugo Roc, 65), Iago (Juan Pérez, 68) y Ramos (Baringa, 75).

Goles: 0-1, min. 14: Albert. 0-2, min. 29: Óscar. 0-3, min. 60: Albert.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Mario, Roberto, Raúl Alfonso; y a Iago.

Comentario: El Giner mereció más en el partido que acabó con un resultado muy cómodo a favor del Atlético Monzón. Los visitantes se adelantaron en el 14’ por mediación de Albert, pero los de Torrero no se vinieron abajo y siguieron compitiendo, firmando un buen partido pese al marcador final. Antes de pasar la primera media hora, Óscar dobló la ventaja del Atlético Monzón a la salida de un córner. Tras el paso por vestuarios se pudo ver como la veteranía de los visitantes les permitía gestionar con eficacia el resultado, pero el Giner mantuvo una buena actitud y trató de recortar distancias. No obstante, Albert volvió a aparecer para dejar sentenciado el partido subiendo el 0-3 al electrónico.

BORJA 1-1 UTEBO

Borja: Joel, Escolar, Oriol, Lahuerta, Quesada (Chueca, 63), Héctor, Alonso, Bilal (Pablo, 83), Maldonado (Garde, 72), Marcos y Bernal.

Utebo: Aarón, Capapé, Félez (Alvira, 75), Pomareta, Machote, Dani Suárez, Marín, Lucio, Merchán (Martínez, 45), Villalba (Jaime, 75) y Adán Pérez.

Goles: 0-1, min. 8: Dani Suárez. 1-1, min. 50: Bilal.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Marcos, Héctor; Merchán, Lucio, Villalba y Dani Suárez.

Comentario: El Utebo tropezó contra el Borja y perdió el liderato después de que el Deportivo Aragón hiciera sus deberes contra el Santa Anastasia. A los pocos minutos de empezar el partido, Dani Suarez adelantó a los visitantes en una jugada aislada. Sin embargo, lejos de darles tranquilidad, el encuentro se fue equilibrando teniendo tanto el Borja oportunidades para empatar como el Utebo para sentencias, aunque se llegó al tiempo de descanso con el resultado de 0-1. Una vez reanudado el juego, los locales empataron por mediación de Bilal en el minuto 50 con un auténtico golazo. El nerviosismo que invadió al Utebo por la necesidad de sumar los tres puntos le hizo ser más impreciso que su rival, aunque a partir del ecuador del segundo tiempo se volcó en el ataque en busca del gol de la victoria, pero su falta de puntería se alió con Joel para que no marcaran ningún tanto más. El Borja, por su parte, también gozó de ocasiones en los minutos finales para llevarse el partido, pero el 1-1 quedó inalterable.

