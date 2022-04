El Sariñena tira de oficio para dominar al Escalerillas

SARIÑENA 2-0 ESCALERILLAS

Sariñena: Hernández, Ventura, Chaib (Valero, 66), Villellas, Terre, Bata (Marín, 83), Gálvez, Stokic (Rekrouk, 66), Abad (Cortés, 72), Urquiz (Leiva, 83) y Roncea (Embeya, 76).

Escalerillas: Lorente, Peg (Vilches, 69), Sánchez, Roche, García (Navales, 65), Puigdevall (Gutiérrez, 86), Varela (Chicón, 79), Ares (Carnicer, 86), González, Ramírez y Borja.

Goles: 1-0 min. 21: Gálvez, 2-0 min. 44: Bata.

Árbitro: Pérez Vicién. Amonestó a Terre, Abad, Villellas, Leiva; Ares y García.

Comentario: El Sariñena se llevó un triunfo ante el Escalerillas que encarriló con dos goles en la primera parte. Avisaron pronto los monegrinos con un tiro al palo de Roncea y fue Gálvez quien abrió el marcador a los veinte minutos. Dominó el cuadro local ante un rival que llegó poco al área rival y el Sariñena amplió la cuenta antes del descanso gracias a Moria. En la segunda mitad, estuvo más cerca el tercero que el 2-1 pero no hubo más goles. MONTECARLO 1-2 FRAGA

Montecarlo: Martínez, Vicent, Castán, Latre (Duque, 57), Fabregat, Peregrín, Mallor, Tazueco (Martínez, 57), Velasco (Mohammed, 19), Rodríguez y García (Rodríguez, 89).

Fraga: Puigvert, Serra, Sanz (Casanova, 72), Puch, Quibus (Taberner, 72), Sanjuan, Rodríguez (Larroya, 76), Castilla, Jodar (Jorge, 67), Alejandro (Gomes, 62) y Novials.

Goles: 1-0, min. 47: Mohammed. 1-1, min. 53: Mohammed, en propia meta. 1-2, min. 95: Sanjuan.

Árbitro: Orcajo Ambroj.

Comentario: El Fraga cortó la buena racha en la que estaba inmerso el Montecarlo, que fue mejor durante la primera mitad disponiendo de ocasiones claras para adelantarse en el marcador, pero se llegó al tiempo de descanso con el empate inicial intacto. Ya en la segunda parte, Mohammed abrió la lata para los rojillos con un golazo de cabeza. No obstante, el Fraga consiguió adueñarse del balón y en un saque de esquina el mismo Mohammed metió gol en su propia portería. Finalmente, en el último minuto del partido, Sanjuan acabó de firmar la remontada de los visitantes. INTERN. HUESCA 1-1 CASETAS

Intern. Huesca: Jiménez, Benedet, Rodríguez, Montaño (Beytat, 88), Fernández, Sarvise (Sanagustín, 78), Plo (Borisov, 56), Mohamed (Shehu, 70), Vargas, Nihah y Torres.

Casetas: Marín, Fernández, Gesse (Palacios, 60), Morcillo, Corellano, Fernández (Abad, 23), Gregorio (Slavov, 81), Buil (Vidal, 60) Montaño (Santiago, 64), Rivas (Navarro, 81) y Sánchez.

Goles: 0-1, min. 10: Benedet, en propia puerta. 1-1, min. 20: Mohamed.

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó a Nihah, Borisov, Torres, Fernández; Montaño, Corellano, Fernández y Slavov.

Comentario: Partido con una primera mitad muy física por parte de ambos equipos. A los 10 minutos, en un mal despeje de la defensa del Internacional Huesca, el esférico terminó en el fin de la red, un gol en propia puerta que sentó como un jarro de agua fría al equipo local. Tras este gol el Internacional se supo reponer y 10 más tarde, tras un rechace del portero visitante, Mohamed logró igualar el marcador. El resto del partido fue un juego directo e intenso, con una punta de ataque muy activa por parte del equipo local pero no tuvieron suerte de cara a gol y se llegó así al descanso. En la segunda mitad cambió el guion y el Internacional se hizo con el control. En la recta final el Inter lo volvió a intentar, ya que quería más, pero la actuación de Marín y la defensa, que llegó sacar un balón de la línea de gol cuando el público ya se encontraba celebrando, se llegó al final del partido.

TAMARITE 4-0 MEQUINENZA

Tamarite: Bret, Cervera (Varilla, 69), Alberto, Balue, Vales, Espinosa (Sanz, 78), Raluy, Iglesias (Casals, 69), Feliu (Bernardó, 69), Fadu y Flo (Pau, 78).

Mequinenza: Djiby, Dueso (Óscar, 62), Rami, Sedeño, Cabistañ, Medina (Rodes, 80), Hoyo (Edgar, 80), Cendrós, Guillem (Esteban, 33), Ariño y Castro (Campo, 62).

Goles: 1-0, min. 4: Iglesias. 2-0, min. 27: Espinosa. 3-0, min. 62: Espinosa. 4-0, min. 76: Espinosa.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Espinosa, Cervera; Castro, Sedeño, Campo y Rodes.

Comentario: El Tamarite sigue con su buena dinámica de toda la temporada y sumó un nuevo triunfo que le permite seguir con tres puntos de ventaja sobre el Sariñena y teniendo un partido menos. Los arlequinados se impusieron al Mequinenza en un encuentro el que fueron superiores y que se les puso de cara a los cuatro minutos con un pase de Espinosa a Iglesias, quien envió el balón al fondo de la red. El cuadro literano cogió el ritmo del partido y Espinosa hizo el segundo de la tarde (y el primero del triplete que iba a anotar) antes de la media hora de juego, ampliando la renta de su equipo. El marcador no se movió más en la primera mitad, pero el Tamarite se encargó de sentenciar el partido en la segunda. Pudo hacer el tercero Flo al rematar alto un centro de un Espinosa que no falló poco después con un fuerte disparo ante el que el portero del Mequinenza nada pudo hacer. Félix Jiménez introdujo tres cambios al ver que el choque estaba visto para sentencia y Espinosa firmó su triplete para rubrica la goleada local. Flo intentó ampliar la ventaja, pero no tuvo su día de cada al gol.

VALDEFIERRO 3-1 PEÑAS OSCENSES

Valdefierro: Artero, Martínez (Medina, 89), Giménez (López, 46), Diego Muñoz, García, Víctor Miguel (Domínguez, 89), Hernández, Isern (Daniel, 73), Broto (Sánchez, 81), Perea y Borao (Marzo, 58).

P. Oscenses: Algaba, Lasaosa, Nihah (Tosat, 70), Buil, Bielsa (Víctor, 89), Ramos (Canudas, 70), Barreda (Guevara, 54), Alberto Muñoz, Cano (Piedrafita, 64), Escartín y Caba.

Goles: 1-0, min. 3: Diego Muñoz, de penalti. 1-1, min. 33: Alberto Muñoz. 2-1, min. 44: Diego Muñoz. 3-1, min. 70: Martínez.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a los locales Borao e Isern.

Comentario: El Valdefierro encarriló su partido frente al Peñas Oscenses con un tempranero tanto de Diego Muñoz al convertir un penalti. Tras unos minutos de tanteo, donde nadié terminó de hacerse con el control del juego, llegó el empate de Alberto Muñoz al rematar un pase raso de un compañero desde dentro del área. Justo antes del descanso, llegó el gol psicológico de Alberto Muñoz al aprovechar una imprecisión defensiva de los visitantes. Un tanto que dejó tocados al Peñas Oscenses, que en la segunda parte sufrió para crear peligro y terminó viendo cómo Martínez sentenció con el definitivo 3-1 para dejar los tres puntos en casa.

ALMUNIA SAN JUAN 1-1 ALCOLEA

Almunia SJ: Rovira, Campoy, Domingo (Pascua, 79), Peirón (Sampietro, 68), Alcubierre, Puy, Labrador (Carreras, 62), Clemente (Fofana, 79), Fofana, García (Kontéh, 66) y Obiols.

Alcolea: Buil, Mayoral (Guillén, 58), Dobón (Zueras, 79), Baringo, Sanz, Gou, Revilla (Casasnovas, 79), Arner, Cisse (Vilchez, 84), Poy (Lassana, 89) y Bielsa.

Goles: 0-1 min. 11: Cise, 1-1 min. 76: Campoy

Árbitro: Cote Aragón.

Comentario: El partido se jugó en Monzón por la sanción de clausura del terreno del Almunia. Buen arbitraje, que dejó jugar y eso se vio también en un ambiente deportivo. El choque estuvo igualado. El Alcolea se adelantó en la primera parte por medio de Cisse y el Almunia, mejorado tras el descanso, igualó por medio de Campoy al cazar un rechace en el área y al final tuvo dos opciones de Pascua y Obiols.

PEÑA FERRANCA 3-0 SAN LORENZO

P. Ferranca: Callizo, Valera, Peruga, Castillo (Fernández, 83), Naval (Arroyos, 60), Lasheras (Rausell, 60), Buil (Ferraz, 68), Conde, Santiago (Lalueza, 78), Marquina y Trallero.

San Lorenzo: Martínez, Esteire, Aranda, Rodrigo, Acobi, Alonso, Mairal, Seral (Martínez, 65), Ena, Gracia (Pomar, 65) y Juste.

Goles: 1-0 min. 48: Marquina, 2-0 min. 54: Peruga, 3-0 min. 90: Fernández.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a Naval, Buil; Mairal, Aranda, Pomar y Martínez.

Comentario: El excelente partido con victoria clara y corta permite a los ferranqueros salir de la zona de descenso gracias al juego colectivo que tras una buena primera parte sin goles se decidió en la segunda con dos goles en seis minutos para completar al final del encuentro. El meta visitante Pablo evitó una diferencia más holgada a pesar de las facilidades dadas en el segundo local. La primera parte se inició con dominio alterno y el partido estuvo equilibrado con ocasiones de marcar para Isaac y Naval por parte local y Ena por los visitantes, resueltas por los respectivos porteros. En la segunda parte, el golazo de Aarón desde fuera del área y el siguiente de Isaac facilitaron las cosas a los ferranqueros que tuvieron ocasiones claras de Isaac, Aarón y Cristian con lanzamiento desde medio campo que se estrelló en el larguero. Del posible 2-1 que evitó Callizo ante Alonso se pasó al 3-0 en la jugada siguiente por medio de Hugo.

ZARAGOZA 2014 2-1 SABIÑÁNIGO

Zaragoza 2014: Moriano, Biens, Buila, Sinusia, Vera, Hinacio, Ibero, Alcay, Esteban, Serrano y Calvo (Al Azem, 71).

Sabiñánigo: Zamora, Antonio, Villalba, Arellano, Berrendo, Blasco, Launa (Cajal, 46), Alcoba, Nogueras, Ara y Tanase.

Goles: 1-0, min. 11: Esteban. 2-0, min. 51: Serrano. 2-1, min. 77: Blasco.

Árbitro: Martínez Romo. Amonestó a Moriano, Biens, Buila, Vera, Hinacio; Barrendo, Blasco y Tanase.

Comentario: Victoria del Zaragoza 2014 ante un Sabiñánigo que se vio superado en efectividad ofensiva por el cuadro local. Los del Oliver fueron superiores en los primeros compases, llevando el peso del partido y adelantándose en el minuto 11 por medio de Esteban. Mantuvieron su intensidad y eficacia ofensiva hasta el descanso. Tras este, Serrano puso el segundo tanto, para tranquilidad de los locales. Sin embargo, el gol de Blasco en el 77 dejó abierto el partido hasta el pitido final.

