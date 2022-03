El Deportivo Aragón no pisa el freno y se prepara para visitar al líder

El Deportivo Aragón venció al Robres por 2 goles a 1 y se jugará el fin de semana que viene el liderato contra el Utebo, primer posicionado en la clasificación.

Los zaragocistas llevaron la voz cantante desde el inicio del partido, creando profundidad de juego y logrando numerosas llegadas al área robresina. El primer gol llegó después de que Sola, desde la banda izquierda, colgara un balón con mucha intención al área, hacia la escuadra del segundo palo. El esférico sorteó a los rivales y sobrepasó a Álvarez para acabar en el fondo de la red e inaugurar el marcador en el 33’. Pero poco duró la alegría blanquilla ya que un minuto más tarde, en el 34, Tapia consiguió el empate para el Robres tras un error de marcaje. Remató de cabeza con total libertad un lanzamiento de falta desde la banda derecha que batió a Acín.

Iniciada la segunda mitad, los de Emilio Larraz prosiguieron con la misma actitud ofensiva, mostrándose férreos en defensa y desplegando su juego a través del control del balón. En el minuto 53 llegó el segundo tanto zaragocista en las botas de Puche. El delantero recibió un balón al área y, tras un recorte para librarse del defensor, sacó un disparo con la zurda hacia el segundo palo ante el que no pudo hacer nada el meta rival.

Con este nuevo triunfo, el filial zaragocista continúa como segundo clasificado a un punto del Utebo, líder del grupo a falta de cinco jornadas para que finalice el campeonato liguero.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Acín, Borge (Sebastián, 72), Sola, Javi Hernández, Vaquero, Benedet (Castillo, 72), Luengo, Isaiah (Marín, 82), Rastrojo (Montes, 82), Rubio (Vallejo, 89) y Puche.

Robres: Álvarez, Pérez, Espiérrez, Muñoz, Tapia, Kombe (Algaba, 56), Fonte (Herrero, 56), Fernández, Sidibe, Ara, Leiton (Gonçalves, 83).

Goles: 1-0, min. 33: Sola. 1-1, min. 34: Tapia. 2-1, min. 53: Puche.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Isaiah por parte del Deportivo Aragón y a Ara, Pérez y Espiérrez por parte del Robres.

BINÉFAR 3-1 SANTA ANASTASIA

Binéfar: Ballarín, Laghrissi, Brunet (Cuéllar, 60), Valencia (Moa, 74), Gómez, Cortés (Barreda, 67), César (Sales, 60), Imaz, Rusiñol (Fumanal, 67), Pujol y Notario.

Sta. Anastasia: Aguilar, Tenías (Murillo, 62), Les, Biota (Gericó, 78), Almuzara, Mainz, Cortés, Garrido, Asensio (Fenolle, 78), Marcellán (Dapaah, 68) y Maqueda.

Goles: 1-0, min. 7: César. 2-0, min. 28: César. 3-0, min. 50: Cortés. 3-1, min. 91: Mainz.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Laghrissi, Brunet, Rusiñol; a Cortés, Tenías, Almuzara.

Comentario: Victoria justa y merecida del Binéfar en un partido en el que se le pusieron las cosas de cara muy pronto ante el Santa Anastasia. El choque se puso de cara pronto con un penalti por empujón a César. El pichichi de la liga lo lanzó para hacer el 1-0, que dio tranquilidad a los locales. El Binéfar siguió dominando y, en el 28, tras varios avisos, llegó el segundo en un centro de Cortés que controló César para batir al portero en el mano a mano. El equipo visitante apenas inquietó en la primera parte y los celestes perdonaron la sentencia, la cual llegó en una segunda en la que la tónica fue la misma con una jugada colectiva que culminó Cortés. La falta de acierto impidió que la goleada fuera mayor y el Santa Anastasia hizo el tanto del honor en el añadido.

CUARTE 0-1 BELCHITE 97

Cuarte: Buetas, Ángel (Leciñena, 46), Múzquiz, David, Berdún, Rosell, Guillén (Molina, 71), Valdés (Eloy, 63), Rami (Andreu, 46), Roberto y Juanma (Íñigo, 39).

Belchite 97: Rafa Hidalgo, Vera, Nieto, Elías (Rodrigo, 69), Alfonso (Rey, 75), Gassama, Tolo, Ariño, Cabrero (Martín, 87), Marín y Parra.

Gol: 0-1, min. 6: Elías.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Rosell, Íñigo y Molina; Alfonso y Nieto. El local Íñigo fue expulsado en el 90’ por doble tarjeta amarilla.

Comentario: El Cuarte no pudo frenar el buen momento de forma que atraviesa el Belchite en un partido en el que los verderoles llevaron la iniciativa pero no estuvieron acertados de cara a puerta. Los locales empezaron controlando bien el partido y protagonizando las primeras llegadas peligrosas por banda derecha, pero fueron los visitantes los que se adelantaron en el marcador en un saque de esquina rematado por Elías. A partir de ese momento, los visitantes se replegaron y trataron de crear ocasiones con salidas a la contra, aunque ninguna se materializó. Por otro lado, la reacción del Cuarte no se hizo de rogar, teniendo hasta el tiempo del descanso oportunidades para empatar, pero se llegó al intermedio con la ventaja del Belchite por 0-1. Tras el paso por vestuarios, se pudo ver cómo los visitantes se mantenían atrás. Los verderoles empezaron el segundo tiempo algo espesos y sin ocasiones claras, pero a partir del minuto 65 empezó el aluvión de acercamientos locales. Eloy tuvo las más claras, pero el buen hacer de Rafa Hidalgo impidió que el Cuarte estrenara su casillero. En los últimos minutos los locales lo intentaron con balones largos, pero no hubo tiempo para empatar y el Belchite acabó llevándose los tres minutos.

Más información Un sólido Ebro asalta el feudo del Cerdanyola

BIESCAS 0-0 ILLUECA

Biescas: Marcelo, Pérez, Lardiés, Aso, Osanz, Molano (Estella, 86), Gayán, Miguel, Reques, Samper (Urieta, 56) y Garcés.

Illueca: Montaner, Pinto (Ormad, 82), López, Losín, Iñaki, Gracia, Barriendos (Gimeno, 65), Marín (Marco, 65), Rubí, Cota y Álex Rubio.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Marcelo, Gayán, Miguel, Estella; a Álex Rubio.

Comentario: El Biescas plantó cara ante el Illueca, hizo un buen partido y defendió bien a un rival con juego fluido y rápido. En la primera mitad los visitantes salieron a por todas y durante 20 minutos acosaron al Biescas, que se defendió con orden. El Illueca tuvo varias opciones de adelantarse, pero no lo logró. Por parte local, hubo pocas llegadas hasta el descanso. Después el Biescas se fue arriba, niveló el choque y llegó con peligro. La mejor ocasión fue de Molano. Y a un minuto del final el árbitro señaló un penalti contra el Biescas, que detuvo Marcelo para atar el empate.

ÉPILA 0-1 CALAMOCHA

Épila: Fabre, Crespo, Campo, Oli, Gil, Rupérez, Jorge (Redondo, 82), Diego Puig, Hamza, Jony (Inaga, 71) y Caro (Losfablos, 65).

Calamocha: Monforte, Lou, Dela, Gruenberg, David, Manau, Lafita, Motero, Ros, Muñoz (Lanzuela, 65) y Muguruza (Puri, 78).

Gol: 0-1, min. 88: Dela.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Rupérez, Crespo; a Lou. Expulsó por roja directa al local Inaga (89’).

Comentario: El Calamocha sumó su tercera victoria seguida en los últimos minutos del partido en el que se enfrentó al Épila. Los pupilos de Daniel González proyectaron en el terreno de juego la preparación que hicieron para este partido, contrarrestando las ofensivas locales y llevando el peso del juego. Durante los 90 minutos hubo muchas ocasiones de gol para el Calamocha, pero hubo que esperar hasta el minuto 88 para que, tras un robo en el centro del campo, Dela inaugurara el marcador.

GINER TORRERO 0-5 BARBASTRO

Giner: David, Álex, Roberto (Sánchez, 54), Llorente, Marzo (Bosqued, 62), De Castro, Mario (Diarra, 75), Vicent, Berrogain (Rodríguez, 62), Giancarlo y Alloza

Barbastro: Gistau, Perso (Ruiz, 77), Franki, Lucas, Arnedillo (Tudela, 75), Rafinha, Conte, Peralta (López, 66), Abizanda (Ojeda, 66), Óscar (Salcedo, 77) y González

Goles: 0-1, min. 15: Rafinha. 0-2, min. 43: Conte. 0-3, min. 53: Rafinha. 0-4, min.63: Rafinha. 0-5, min. 76: Perso.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Roberto, Giancarlo y Berrogain.

Comentario: El Giner salió excesivamente castigado de su enfrentamiento contra el Barbastro. Los de Torrero salieron mejor que su rival al terreno de juego, dominando y provocando ocasiones de peligro. Sin embargo, los visitantes se adelantaron en el marcador al cuarto de hora en lo que fue su primer tiro a puerta por mediación de Rafinha. El giner se recompuso y volvió a hacerse con el control del partido, acumulando más oportunidades para empatar el choque, pero el Barbastro le volvió a castigar al filo del descanso en una saque de esquina que Conte mandó al fondo de la red. Tras el paso por vestuarios, y con el marcador muy en contra para los locales, el Barbastro acabó de sentenciar el partido siendo mejor que el Giner. Rafinha completó su triplete particular en dos salidas a la contra y Perso, en una jugada a balón parado, anotó el definitivo 0-5.

Más información Los errores defensivos del Alcorisa le sentencian contra el Atlético Calatayud

BORJA 3-0 CARIÑENA

Borja: Joel, Escolar, Cirac, Oriol, Lahuerta, Chueca (Ramón, 81), Quesada (Garde, 81), Usón (Navarro, 76), Alonso, Bilal (Maldonado, 68) y Bernal.

Cariñena: Viorreta, Utrilla, López (Iván Lorente, 46), Monge, Abreu (Cirac, 73), Obere, Fonsi (García, 83), Falo, Alberto Lorente (Nilton, 46), Osanz y Cortés.

Goles: 1-0, min. 15: Escolar. 2-0, min. 37: Chueca. 3-0, min. 58: Quesada.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a Lahuerta, Maldonado; a Osanz, Obere, Cirac.

Comentario: El Borja puso fin a una racha de ocho jornadas seguidas sin sumar de tres en tres ganando con autoridad al Cariñena. Desde el primer minuto se pudo ver como el Borja salió decidido a por el triunfo, adelantándose al cuarto de hora por mediación de escolar. El dominio de los locales no decayó y Chueca, en el minuto 37, dobló la ventaja del Borja. Una vez reanudado el juego la tónica fue la misma. Quesada aumentó la renta de los locales y batió por debajo a Viorreta. El Cariñena intentó meterse en el partido, pero no consiguió estrenar su casillero y el 3-0 se prolongó hasta el pitido final.

UTEBO 1-0 ATLÉTICO MONZÓN

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira (Félez, 28), Pomareta, Machote, Aldair (Suárez, 64), Lucio (Víctor García, 77), Jaime (Merchán, 64), David, Villalba (Lambán, 77) y Adán Pérez.

At. Monzón: Salas, Ramón, Domi, Claver (Carrasco, 60), Petro (Tomás, 60), Lasús, Puyer (Sorinas, 75), Bernárdez, Moha, Juan (Carrera, 83) e Iago (Hugo, 83).

Gol: 1-0, min. 34: Villalba, de penalti.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Villalba, Pomareta; Ramón, Juan y Domi.

Comentario: El Utebo ganó por la mínima al Atlético Monzón y se prepara para luchar por la primera posición de la próxima jornada. En la primera parte el Utebo se hizo con la posesión y gozó de las ocasiones más claras, aunque tuvo que esperar hasta el minuto 34 para adelantarse en el marcador desde el punto de penalti por mediación de Villalba. Con la desventaja de 1-0, el Atlético Monzón se hizo con el control del balón, pero no llegó a disponer de oportunidades claras de gol. El Utebo pudo haber dejado sentenciado el partido en varias salidas a la contra, pero no fue capaz de transformarlas y se llegó a los minutos finales con la incertidumbre de si el Atlético Monzón acabaría rescatando un punto, pero con el pitido final se confirmó el triunfo local por la mínima que mantiene al Utebo como líder en la clasificación, aunque tendrá que luchar por él la semana que viene contra su más cercano perseguidor.

Más información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.