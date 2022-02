El Ejea rescata un punto ante el Brea. El conjunto dirigido por Iván Martínez consiguió cosechar un trabajado empate tras igualar el tempranero gol del conjunto breano, que disputó más de la mitad del choque con superioridad numérica sobre el terreno de juego.

Controló desde el inicio el esférico el conjunto dirigido por Iván Martínez, que ya en el minuto seis dio el primer aviso al equipo de la Comarca del Aranda. Álex Sánchez pasó un buen balón hacia Javi Álamo dentro del área, que controló el cuero a la perfección y disparó a puerta, pero el remate salió mordido y Lázaro se hizo con el esférico.

El Brea mejoró tras el aviso de los locales. Prueba de ello fue la jugada que acabó con el penalti favorable a los visitantes. Diego de la Mata, ex jugador del Ejea, asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros, poniendo por delante a los suyos. Los de Iván Martínez no se hundieron en absoluto y dieron la cara durante todo el choque, volcándose completamente al ataque buscando darle la vuelta cuanto antes al marcador.

Javi Álamo rozó la igualada en el 18’ con un buen chut a la media vuelta, pero el esférico salió alto por muy poco. Instantes después, Antonio Ginovés metió un gran balón hacia Álex Sánchez, que estuvo a punto de aprovechar un malentendido entre Lázaro y Mendi a la hora de despejar el cuero. Sin embargo, cuando el balón estaba a punto de colarse en la red, apareció un defensor para evitarlo.

Cuando restaban dos minutos para llegar al descanso se produjo una de las jugadas polémicas del choque, puesto que el colegiado le enseñó la segunda cartulina amarilla a Jesús Jiménez tras una falta sobre Lázaro.

Tras el paso por vestuarios, los locales saltaron con ganas de mandar, aunque no supieron transformar el dominio del balón en ocasiones de gol. Álex Sánchez recibió un gran pase de Álex Chico dentro del área y remató a portería un poco forzado, pero su disparo lo detuvo Lázaro. Momentos más tarde, Lucho probó fortuna con un chut que se estrelló en el lateral de la red.

También el CD Brea gozó de ocasiones para ampliar la ventaja en el marcador, pero se topó con un gran Dennis Díaz bajo palos, con una férrea y sólida defensa y con la madera.

En las postrimerías del choque llegó el delirio para la parroquia local: Dennis colgó el balón en la frontal del área, donde Moustapha prolongó el cuero. La zaga visitante logró despejar el esférico a trompicones, pero el balón quedó muerto en el área y allí estaba Álvaro Barrero para hacerse con el cuero y enviarlo al fondo de las mallas para igualar el encuentro. El Brea se lanzó a por la victoria en los minutos finales, pero el Ejea se defendió con uñas y dientes y certificó el trabajado punto.

Ejea: Dennis, Almerge (Lucho, 66), Ginovés, Chechu, Escuín (De Sus, 82), Javi Álamo (Álex Chico, 46), Moustapha, Iosu Villar (Saravia, 82), Javi Grillo (Barrero, 46), Jesús Jiménez y Álex Sánchez.

Brea: Lázaro, De la Mata, Toni Pérez, Mendinueta, Carlos Cano, Matías, Israel (Jorge Pérez, 78), Juan González, Roy (Pepo, 68), Luis Costa (Cuenca, 60) y Jona (Veintemilla, 60).

Goles: 0-1, min. 12: De la Mata, de penalti. 1-1, min. 83: Barrero.

Árbitro: Montoro Ferreiro. Amonestó a Javi Álamo; Matías y De la Mata. Expulsó por doble amonestación al local Jesús Jiménez (43’).

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.