El Huesca B no puede con el líder

La SD Huesca B se dejó los tres puntos en su visita a Formentera. Los azulgranas cayeron derrotados por 3-1 después de conseguir ponerse por delante en el marcador ante el líder de la competición, antes de cumplirse los diez minutos de partido. El equipo oscense acabará esta jornada en la zona de descenso, teniendo la salvación a un punto.

Los de Dani Aso saltaron al verde confiados en sus opciones, capaces de puntuar en casa del líder. Y el comienzo pareció respaldar sus sensaciones, ya que a los nueve minutos de partido, Carlos Kevin remató un balón de forma inapelable, ante el que poco pudo hacer el portero (0-1). Un nuevo tanto del ariete azulgrana que ya suma 10 dianas y que pelea de tú a tú con los grandes artilleros de la competición. Sin embargo, poco duró la alegría, ya que a los pocos minutos, los oscenses vieron como Alberto Gorriz hacía las tablas (1-1). A partir de allí, los locales fueron ganando metros. Una de sus mayores amenazas era el juego directo, con el que hicieron sufrir a la SD Huesca. Pero pese al mazazo de la rápida igualada, los hombres de Dani Aso no bajaron los brazos y pudieron adelantarse de nuevo a través de Carlos Kevin, que, solo contra el portero, remató muy ajustado en la carrera y el chut acabó en el poste. El ariete también se vio implicado en la jugada polémica del partido, tras sufrir un empujón en el área rival que el colegiado no señaló. Sin embargo, sí vio un empujón de Ronald en área azulgrana, y antes de llegar el descanso, los aragoneses se llevaron el mazazo de la remontada con un gol de Ekiza desde el punto de penalti (2-1).

En la segunda mitad, el cuadro visitante salió con la misma actitud, siendo dominadores en el juego, pero sin llegar a convertirlo en peligro real. El centro del campo disponía de la posesión pero no estuvo acertado. Consiguieron inquietar la portería del Ibiza a través de acciones individuales, pero los oscenses no lograron darle la vuelta. Y en la recta final, con el equipo buscando el empate, el Huesca recibió el tercer y definitivo golpe por mediación de Adri Castro, que en una contra superó a Valera con maestría. No hubo ya ocasión de cambiar el marcador, y el partido finalizó con un 3-1 que deja a los de Dani Aso pensando ya en redimirse en el próximo encuentro.

Formentera: Óscar, Zekri (Karim, 46), Ferreres, Jaguar, Theo, Górriz, Ekiza (Agus Ojeda, 78), Adri Castro (Javi Sánchez, 78), Lizárraga, Róber (Kanouté, 67) y Prado (Mena, 29).

Huesca B: Valera, José Val (Anglada, 44), Euse, Mora (Barba, 78), Ronald (Fuentes, 67), Carrasco, Manu Rico (Sandoval, 67), Manu Molina (Aparicio, 78), Pol Prats, Jordi Cano y Carlos Kevin.

Goles: 0-1, min. 8: Carlos Kevin. 1-1, min. 11: Górriz. 2-1, min. 45: Ekiza, de penalti. 3-1, min. 77: Adri Castro.

Árbitro: Sauleda Torrent. Amonestó a Prado, Róber, Zekri; Carlos Kevin, Ronald, Manu Molina y Carrasco.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.