El IPC La Escuela golea a domicilio al Olivar

En un primer tiempo muy igualado en el que los visitantes tocaron el cuero con mucho criterio, pronto desapareció el 0-0 en el electrónico, ya que el IPC marcó a los cinco minutos. A la media hora empató El Olivar y dispuso de alguna ocasión para marcar el 2-1, pero fue el conjunto oscense el que cogió ventaja gracias a un gol afortunada. El 1-3 llegó casi en la jugada siguiente, antes del descanso. Los zaragozanos dispusieron de alguna buena oportunidad ante un IPC La Escuela cómodo y que aumentó la diferencia con otros dos tantos de Iker, protagonista del duelo, ya que hizo un hat-trick. La deportividad imperó desde el inicio hasta el final.

El Olivar: Solbes, París (Eduardo, 56), Luis (Alloza, 81), Camañes (Morell, 76), Miguel (Alexandru, 81), Marcos, Víctor, Larraz, Nil, Torres (Fraile, 56) y Garcés.

IPC La Escuela: Li, Bautista (Lee, 68), Darío, Juan, Acín (Diouf, 74), Escario (Zhang, 74), Porlán (Guallar, 60), Albero (Alexsander, 46), Iker, Adai y Yerai.

Goles: 0-1, min. 5: Adai. 1-1, min. 33: Garcés. 1-2, min. 41: Iker. 1-3, min: 44: Acín. 1-4, min. 62: Iker. 1-5, min. 77: Iker.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Miguel.

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-1 EBRO B: Ignacio da la victoria al Ebro B en el Actur

Actur Pablo Iglesias: Eduardo, Ismael, Óscar, Melendo, Agbor (Míchel, 72), Vicén (Domínguez, 53), Víctor, Pinilla, Prados, Mena (Buil, 81) y Lucas (Torres, 81).

Ebro B: Enrique, Belenguer (Rubén, 55), Fuentes (De Diego, 55), Baeyens (Ignacio, 46), Hugo (Marcos, 64), Gonzalo, Rincón, Bernier (Villanueva, 83), Casañal, Saúl e Iván.

Goles: 0-1, min. 63: Ignacio.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a los locales Pinilla, Torres y Mena.

Comentario: Dos rivales en situaciones diferentes se medían frente a frente. Los locales, que luchan por no desengancharse de la salvación frente a un Ebro que quería permanecer en la zona alta de la tabla. El primer acto transcurre con mucho juego en el centro del campo y con mucho respeto por parte de ambos. En el segundo tiempo, los locales fueron a por el partido, acumulando varias ocasiones que no lograron materializar, pero fue el Ebro el que, tras una indecisión en la zaga rojiblanca, el que aprovechó su primera ocasión clara para ponerse en ventaja. El Actur, sacando todo su orgullo, tuvo de nuevo varias ocasiones claras, destacando dos en los últimos minutos, que el portero rival y el desacierto de los atacantes, impiden que el balón entrase. La derrota deja al equipo local con buenas sensaciones ante un serio rival.

HUESCA 2-1 MONTECARLO B: El Huesca remonta al Montecarlo ‘in extremis’

Huesca: Beltrán, Raúl (Sampériz, 61), Porroche, Calvo, Monge, Lizáldez, Ciria (Puente, 46), Gracia (Taboada, 46), Sánchez (Ibáñez, 70), Santiago (Soria, 78) y Luna.

Montecarlo B: Pedro, Calvo (García, 66), Teller, Gracia, Guillermo (Prades, 83), Sanz (Escalzo, 83), Montes, Mateos, Abenia, Cerrato (Pérez, 66) y Agustín (Gajón, 88).

Goles: 0-1, min. 39: Agustín. 1-1, min. 78: Luna. 2-1, min. 96: Calvo.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Ciria, Taboada; Abenia, Cerrato, Calvo, Mateos, Sanz y Marco.

Comentario: El equipo de La Paz comenzó mejor que los oscenses, realizando buenas transiciones, pero sin concretar en los metros finales. El gol llegó tras una indecisión en la zaga oscense. Agustín logró el 0-1 poco antes del intermedio y tras varios acercamientos peligrosos. Beltrán fue el más destacado del Huesca en el primer tiempo. Tras el descanso, los locales mejoraron sus prestaciones ante un Montecarlo desgastado físicamente. Los pupilos de Víctor Izuel comenzaron a tener más el balón y el 1-1 llegó tras un gol que los visitantes protestaron por posible fuera de juego. El 2-1 llegó en el 96’ tras un centro lateral desde la izquierda y un remate en el segundo palo que, tras tocar el travesaño, tocó el fondo de las mallas.

BALSAS PICARRAL 0-2 EFB CALATAYUD: El Calatayud se muestra efectivo para doblegar al Balsas

Balsas Picarral: Blanco, Del Rincón, Rica (Piqueras, 56), Raúl (Urrea, 75), Francisco, Sadat (Asier, 65), Aarón, Aznar, Jorge, Duato (Ceperuelo, 46) y Guillermo (Bernal, 65).

EFB Calatayud: García, Karim (David, 87), Blasco (Giménez, 72), España, Alejandre, Gracia, Miñana (Víctor, 87), Cortés (Taus, 75), Márquez, Capilla y Marcos.

Goles: 0-1, min, 71: Cortés, de penalti. 0-2, min. 75: Miñana.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Sadat, Aarón, Aznar; y Alejandre.

Comentario: El equipo bilbilitano se llevó los tres puntos del feudo avispa gracias a su gran efectividad y el buen hacer de su entramado defensivo. El Balsas Picarral tuvo más el balón y dispuso de alguna buena oportunidad en ambas mitades para adelantarse. Sin embargo, los que lo consiguieron fueron los visitantes gracias a una pena máxima protestada por los locales. Los pupilos de Adrián Coscolín se lanzaron en busca del empate pero encajaron un nuevo tanto en una contra, colocando así una distancia de dos goles que resultó insalvable.

EFB EJEA 0-1 FB FRAGA: Emil da la victoria al Fraga en Ejea

EFB Ejea: Clemente, Samper (Ruiz, 76), Fenolle, Sergio, Andrés, Azuara (Ciudad, 76), Galisteo (Samuel, 76), San Martín, Izuel, Soro y Daniel.

FB Fraga: Pascual, Coll (Visa, 64), Blanes, Emil, Teixido, Jaume (Adriá, 72), Arroyo (Aitor, 85), Casanova (Pena, 64), Mesalles, Noé y Cazalilla.

Goles: 0-1, min. 12: Emil.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Sergio, Samuel; Jaume y Teixido.

Comentario: En los primeros compases del duelo el equipo oscense entregó el cuero a los cincovilleses y se mostraron muy ordenados. El Ejea deshizo el entramado defensivo y dispuso de cuatro oportunidades para marcar, pero no lo consiguió. El Fraga, tras varios rechaces después de un saque de esquina logró un gran botín en forma de gol. En el segundo tiempo, los visitantes tiraron de oficio para proteger su escasa renta y dispusieron de la ocasión más clara, pero el cancerbero ejeano Clemente lo imposibilitó. Los locales lo intentaron, sin éxito.

AMISTAD 0-1 RACING CLUB ZARAGOZA: El Racing Zaragoza sufre para tumbar al Amistad

Amistad: Sisamón, Erik (Montañés, 77), Pascual (Liarte, 85), Moreno, Cristian, José Luis, Orga, Sentís (Trasobares, 77), Valenzuela (Vives, 85), Daniel (Nalda, 67) y Vicente.

Racing Club Zaragoza: Ethan, Charneca, Marcos, Asensio, Iker David, Bretos, Lasheras (Val, 86), Medrano (Unai, 56), Nicolás, Valentín y Enseñat (Adrián, 66).

Goles: 0-1, min. 19: Valentín.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Valenzuela, José Luis, Trasobares; y Ruiz.

Comentario: El Racing Zaragoza saltó al campo más concentrado y dispuso de dos oportunidades para marcar al inicio. Poco antes del 20’ llegó el gol de los visitantes, muy protestado por la parroquia local, que reclamó que el balón había salido fuera. El tanto llegó tras una jugada por banda izquierda de Iker David y remate en el segundo palo de Valentín. Tras el gol, el Racing se metió atrás, aunque sin sufrimiento, aunque el Amistad dispuso de una clara por medio de Orga, que pudo suponer el 1-1 antes del descanso. En el segundo tiempo, el Amistad, que optó por un juego más directo, salió bastante mejor y dispuso de varias ocasiones para empatar. José Luis se topó con el poste y dos zagueros sacaron consecutivamente el balón sobre la línea cuando parecía que llegaba el gol. Los locales también protestaron dos posibles penas máximas por sendas manos.

OLIVER 2-1 SANTO DOMINGO JUVENTUD: Remontada del Oliver ante el Juventud

Oliver: De Miguel, Mallén (Darío, 45), Borobia (Jairo, 56), Capapé (Peregrina, 45), Barberán, Borobia, Bak, Cortés (Aner, 79), Abuy, Calvo y José (Abella, 56).

Santo Domingo Juventud: Alba, Doñate, Cerón, Boza, Alcañiz (Arturo, 52), Cámara (Valencia, 41), Pinilla (París, 52)(Ngom, 71), Ortiz (Orós, 71), Benito, Artigas y Benaiges.

Goles: 0-1, min. 24: Benaiges. 1-1, min. 43: Calvo. 2-1, min. 63: Barberán.

Árbitro: Armando Ramo. Amonestó a Bak; Benito, Ngom y Alba.

Comentario: Partido muy disputado y entretenido. El Oliver intentó llevar la iniciativa y el Juventud bien plantado y sin sufrir demasiado a pesar de que por momento no le discutía la posesión a los locales. Tras unos minutos de tanteo, en un saque de banda y varios rechaces, Benaiges puso el 0-1. La estrategia sirvió al Oliver para empatar antes del intermedio. Calvo, desde dentro del área tras un córner, puso el 1-1. Tras el descanso, el entrenador local hizo alguna variación que le hizo mejorar y no tardó en llegar el 2 a 1. Un centro raso de Jairo y Barberán aprovechó el servicio. El Oliver pudo aumentar la diferencia, pero no tuvo la suerte. El Juventud, en el último cuarto de hora, apretó e incluso se topó con el travesaño en lo que pudo haber significado el empate.

SAN GREGORIO 1-1 UTEBO: Reparto de puntos entre el San Gregorio y el Utebo

San Gregorio: Marcuello, Tenorio, Abós, Zazurca (De León, 61), Casado, Celso, Aarón (Abadía, 69), Gracia, Pellejero (Liso, 61), Cánovas y Beltrán (Pablo, 80).

Utebo: Ortí, Huerta, Latas, Mercadal, Dellal (Salas, 74), Gañarul (Juan, 89), Carbonel (Lasierra, 61), Castillo (Rizo, 74), Millán, Cabrera y Aparicio.

Goles: 1-0, min. 3: Zazurca. 1-1, min. 30: Aparicio.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Abós; Ortí, Lasierra y Latas.

Comentario: En el primer acercamiento con peligro al área del Utebo, el San Gregorio marcó gol tras varios rechaces. Tras encajar, los pupilos de Diego “Coco” se volcaron a presionar, buscando el juego directo a los dos delanteros. No sacaron provecho gracias al buen hacer de la zaga local, hasta que el empate llegó tras un saque de esquina. Aparicio, a la media hora de juego, aprovechó un rechace y puso el balón en la misma escuadra con un obús inapelable. Con el 1-1, Zazurca pudo marcar antes del descanso tras un error de los visitantes. En el segundo acto, los azules salieron muy agresivos ante un San Gregorio bien ordenado atrás, que trató de salir a la contra. Empate justo por lo visto sobre el terreno de juego.

ALCAÑIZ 0-1 REAL ZARAGOZA B: Trabajada victoria del Zaragoza ante el Alcañiz

Alcañiz: Popescu, Mario (Lereu, 82), Jalal, Fraga (Raúl, 46), Urrios, Andreu (Ismael, 72), Bosque, Dobato (Conesa, 62), Aguilar (Bielsa, 62), Blasco y Llombart.

Real Zaragoza B: Javier, Motilva, Montesinos, Conte, Barrachina, Ángel, Pinilla, Usher, Vadillo (Villanueva, 89), Monserrate (Víctor, 82) y Serrano (Lobato, 82).

Goles: 0-1, min. 36: Pinilla.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Dobato, Mario; y a Conte.

Comentario: En un duelo sin apenas ocasiones, con un Alcañiz que entregó el balón a los zaragocistas para salir al contragolpe, el equipo visitante aprovechó una de las pocas ocasiones de las que dispuso para lograr el gol que resultó definitivo, por mediación de Hugo Pinilla, futbolista en edad cadete, que volvió a mostrar su olfato goleador, y en su segundo partido con la elástica del Liga Nacional Juvenil, hizo, al igual que la semana anterior, una de las cosas que mejor se le dan, marcar. El segundo acto siguió el mismo patrón, con un Real Zaragoza que tuvo el balón pero que no creó excesivo peligro. En los minutos finales, los oscenses comenzaron a llegar a la meta zaragozana, pero el marcador no se movió y el choque acabó con 0-1. Gran ambiente en Santa María, una vez más.

STADIUM CASABLANCA 5-1 TERUEL: El Casablanca tumba al Teruel en una segunda parte para enmarcar

Stadium Casablanca: Correas, Perales, Hernández, Teresa (Mena, 46), Mene (Gelabert, 80), Ramírez, Jiménez (Rivas, 60), Izquierdo (Beamonte, 80), Lózano, Liso (Glera, 71) y Sesma.

Teruel: Soriano, Hernández (Soriano, 55), David (Yuste, 64), Zuriaga (Llorens, 55), García (Coves, 55), Herrero, López, Adrián (Saiz, 64), Aranda, Javier y Bielsa.

Goles: 0-1, min 23: Zuriaga. 1-1, min 44: Liso. 2-1, min 63: Mene. 3-1, min 67: Rivas. 4-1, min 79: Mene. 5-1, min 85: Glera.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Teresa; García y Zuriaga.

Comentario: Partido que comenzó sin el dominio de ningún equipo. El Stadium intentó jugar con el balón y con paciencia y el Teruel se mantuvo replegado en su área. Cuando el Teruel tuvo el balón el cuadro local hizo lo mismo, replegando líneas en su campo. Tras un córner llegó el primer gol del Teruel tras varios rechaces y terminaron adelantándose en el marcador. Antes del descanso el Stadium lograba el empate con un centro al segundo palo y remató Liso.

Tras el descanso, los locales estuvieron mucho más decididos y adelantando las líneas pusieron al Teruel contra las cuerdas. Gracias a eso, Mene marcó el segundo, que fue un duro golpe para los visitantes. Tras el 2-1 ya no hubo partido, el Teruel se lanzó al ataque y el cuadro verderol aprovechó hasta en tres ocasiones más los huecos del rival para poner el resultado final de 5-1 con otro gol de Emilio, Jorge Rivas y Javier Glera.