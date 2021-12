El Ejea se lleva un severo castigo de su visita al Cerdanyola

Dura derrota del Ejea en el fortín del Cerdanyola. El balón echó a rodar con el conjunto verderol muy bien plantado desde los primeros minutos de juego. Elhadji probó fortuna a los pocos minutos con un disparo desde dentro del área, pero Dennis se mostró muy seguro y no permitió que los catalanes se pusieran en ventaja. Sin embargo, poco duró la alegría para los de las Cinco Villas, pues a los pocos minutos el colegiado señaló el punto de penalti y Pitu no falló. Los hombres de Toni Carrillo seguían imponiendo un ritmo muy elevado de juego, algo que no lograban los aragoneses. El Cerdanyola anotó el segundo tras una gran jugada de Nils que remató a la red Pitu con un soberbio remate pegado al palo. Los hombres de Ricardo López estaban en la lona y los verderoles no aminoraban la marcha. Prueba de ello fue el tercer gol de Pitu, que completó su triplete con una magistral vaselina ante la salida de Dennis.

Tras la reanudación, el Ejea realizó un triple cambio buscando cambiar la dinámica de los primeros cuarenta y cinco minutos. Sin embargo, el guion no cambió y los catalanes seguían siendo los que tenían el control total del juego. Pese al control el Cerdanyola no llegaba con tanto peligro como en el primer periodo y el Ejea lo aprovechaba para estirarse, aunque las aproximaciones por el área rival no incomodaban a Becerra. Los locales cerraron la goleada con un buen tanto de Servetti en el tiempo añadido. Tres puntos más que se le escapan a un Ejea ya muy necesitado, que deberá levantarse en el próximo partido para tratar de revertir la complicada situación.

Cerdanyola: Becerra, Varese (Hugo, 87), Juan Carlos, Aschalew, Kilian, Kevin (Sosa, 70), Rubén, Pitu (Albert, 70), Nils (Aliaga, 87), Elhadji (Javi López, 81) y Servetti.

Ejea: Dennis, De la Mata, Garcés (Luso, 46), Chechu, Ginovés, Lucho, De Sus (Jesús Jiménez, 46), Moustapha, Jeremy (Javi Álamo, 44), Barrero y Álex Sánchez (De Mesa, 46).

Goles: 1-0, min. 14: Pitu, de penalti. 2-0, min. 30: Pitu. 3-0, min. 43: Pitu. 4-0, min. 92: Servetti.

Árbitro: Martínez Campillos. Amonestó a Pitu, Elhadji; Chechu y De la Mata. Expulsó por doble amonestación a Jesús Jiménez (94’).

