Empate sin goles entre el Teruel y el Numancia

Meritorio empate del Teruel en su visita a Los Pajaritos ante el Numancia. Los sorianos tuvieron más balón, pero fueron los turolenses los que gozaron de las ocasiones más claras. Los hombres de Víctor Bravo saltaron al verde con ganas de mandar, pero eran los locales los que monopolizaban la posesión del esférico en los primeros compases del encuentro. Pese al control del cuero, el Numancia no inquietaba a los zagueros visitantes, que se encontraban cómodos con las acometidas sorianas. Pablo Muñoz tuvo la más clara para los locales, pero Hakim le ganó la partida y terminó por despejar el cuero.

La respuesta turolense fue contundente, pues el equipo dio un paso adelante y comenzó a encontrar a Alfredo y Guille Andrés. Alfredo fue el primero en avisar con un remate desde la frontal que despejó Isma Gil, Borja Romero recogió el rechace y lo alojó en el fondo de las mallas, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego. En los últimos instantes de la primera mitad la tuvo Guille Andrés, pero su remate lo atajó Isma Gil sin demasiadas complicaciones.

Tras la reanudación el guion no cambió: el Numancia dominaba la posesión y el Teruel ponía las ocasiones. Borja pudo poner en ventaja a los aragoneses, pero se volvió a encontrar con un inspirado Isma Gil. Hakim gozó de una ocasión a los pocos minutos, pero no encontró premio. El Numancia trató de responder con un remate de De Frutos que no cogió portería. Sin embargo, el Teruel acabó por encerrar al Numancia, pero los rojillos se defendieron con uñas y dientes y no permitieron que los turolenses se llevaran mayor premio de un feudo complicado.

Numancia: Isma Gil, San Emeterio, De Frutos, Vicent, Adri Crespo, Mateo, Jordi Tur (David Sanz, 81), Juampa (Agus Alonso, 65), Pablo Muñoz, Agüero (Ballarín, 72) y Diego Suárez (Fernández, 81).

Teruel: Taliby, Redolar (Kevin Lacruz, 68), Cabetas, Hakim, Hermelo, Jaime, Borja Romero, Aparicio, Alfredo, Guille (Ibra, 57) y Emaná (Fabio, 83).

Árbitro: Rodríguez Recio. Amonestó a Vicent, Agüero; Alfredo, Kevin Lacruz y Emaná.