El Caspe derrota al Calamocha con gol de Rotellar

Nueva derrota del CF Calamocha en Jumaya. Un gol de Fran Rotellar en el minuto 8 permitió al Caspe sumar tres nuevos puntos para su casillero y prolongar la mala racha que persigue a los del Jiloca durante los últimos meses.

Salió con ganas el conjunto local que, sobre todo, por la banda izquierda protagonizó las primeras aproximaciones del partido. Sin embargo, este buen arranque apenas si tardó ocho minutos en diluirse. Una mala comunicación entre centrales permitió a Fran Rotellar recoger una prolongación de cabeza de Sorbe para con tan solo un toque plantarse en el área de Monforte y marcar el 0-1 de disparo ajustado a la base del poste. El Calamocha siguió buscando el área rival con más corazón que cabeza. El balón era suyo y se jugaba más tiempo en el medio campo caspolino. Sin embargo el equipo tan solo dispuso de una ocasión para marcar. Fue en una de las numerosas faltas que el colegiado sancionó dentro del campo rival. La botó Juan Motero y Manau remató por encima del larguero. Por contra la velocidad visitante puso en apuros a la defensa de los del Jiloca. Rotellar era un incordio para la zaga y suyas fueron las mejores oportunidades, aunque sin premio hasta llegar al tiempo de descanso. Los locales mantenían el control del balón en los primeros compases de la reanudación. Sin tantos apuros defensivos, al equipo le siguió costando llegar a la portería de Mañez. La mejor oportunidad llegó en el 76 con un remate de Pablo Sebastián que se estrelló en el larguero. Ya casi en el 90 la tuvo David Muñoz, pero el portero sacó a córner. No hubo tiempo para más y los puntos en juego viajaban para Los Rosales.

Calamocha: Monforte, Pablo, Lou, Osanz, Motero, Manau, Albajara, Puri (Villar, 85), Dela (Muñoz, 46), Edu Vicente (Nacho Lafita, 46) y Lanzuela (Juanma, 85).

Caspe: Máñez, Villanueva, Garrido, Sorbe (Bernal, 65), Pescador (Burillo, 69), Pueyo, Usón, Mouad (Escuin, 88), Kike Navarro, Horno (Jesús, 69) y Rotellar (Riyad, 88).

Goles: 0-1, min. 8: Rotellar.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Manau, Albajara, Osanz; y a Usón.

SANTA ANASTASIA 0-1 RZD ARAGÓN: Sola da la victoria al Deportivo Aragón ante el Santa Anastasia.

Santa Anastasia: Aguilar, Almuzara, Asensio (Villar, 74), Cortés, Fenolle (Marcellán, 46), Les, Mainz, Oliva (Biota, 74), Tenías, Recio (Ros, 83) y Garrido (Juan, 61).

RZD Aragón: Miguel Ángel, Javi Hernández, Vallejo, Vaquero, Castillo (Sola, 57), Luengo, Isaiah, Rastrojo (Toquero, 46), Raúl Rubio (Vela, 90), Puche (Juan López, 83) y Sebastián.

Goles: 0-1, min. 64: Sola.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Tenías, Cortés; y a Vaquero.

Comentario: El Deportivo Aragón venció al Santa Anastasia a domicilio (0-1) sumando así su cuarta victoria consecutiva. Los de Larraz se mantuvieron firmes durante el encuentro en un partido con pocas ocasiones de gol. En la primera parte, la única llegada clara fue para el Deportivo Aragón: Rubio tuvo un mano a mano con Aguilar, pero tras regatear al portero el disparo se le marchó desviado. En la segunda parte, las ocasiones tampoco abundaron y no fue hasta el minuto 64 cuando los zaragocistas encontraron puerta gracias a un tanto de Sola, que acabó siendo el de la victoria.

BELCHITE 97 3-4 ROBRES: El Robres sufre para ganar en Belchite.

Belchite 97: Cañón, Saúl, Iván Vera, Carmelo (Diego, 32), Jorge Rey, Casero, Joaquín, Adrián, Martín (Alejandro, 86), Marín y Parra (Serrate, 32)(Algás, 42).

Robres: Iván Pérez (Amigot, 45), Espiérrez, Muñoz, Camilo (Kombe, 50), Tapia (Pumareta, 80), Herrero, Marc Prat, Jaime Ara (Javier, 32), Cristian (Cabrero, 80), Barrio y Carcasona

Goles: 0-1, min 1: Prat. 0-2, min 15: Prat. 0-3, min 24: Tapia. 1-3, min 29: Parra. 2-3, min 34: Fernández. 3-3, min 88: Fernández. 3-4, min 89: Kombe.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Adrián, Martín, Marcos; y Camilo.

Comentario: Victoria del Robres en el campo del Belchite en un partido trepidante y de buen nivel. El cuadro visitante se adelantó al minuto de partido, con un gol de Prat tras una jugada por la banda derecha. El dominio de los visitantes se prolongó y ampliaron diferencias en el 15 y en el 24 con los goles de Prat y Tapia respectivamente. Sin embargo, la reacción de los locales fue buena, dando un paso al frente que se convirtió en el 1-3, en el minuto 29 con un gol de Parra. Antes del descanso, los jugadores de Carlos Collados recortaron aún más las diferencias y se pusieron con 2-3 gracias al gol de Fernández. En la segunda mitad, buena salida al césped del Belchite, que tuvo varias ocasiones, una de ellas en un saque de esquina y luego en una jugada trenzada que terminó en un disparo desde dentro del área que despejó Iván Pérez. El Belchite, de falta directa, puso el gol del empate. Sin embargo, pese a que los locales fueron a por la victoria, el Robres marcó el gol de la victoria ya en el descuento.

ILLUECA 1-0 CUARTE: El Illueca vence al Cuarte con un buen gol de Cota.

Illueca: Roberto, Pinto, Jorge López, Karol, Morales, Ormad, Barriendos (Martínez, 83), Gorri (Rubi, 83), Cota, Rubio y Asier (Pérez, 64) (Cortés, 77).

Cuarte: Buetas, Ángel, Múzquiz, David, Andreu, Berdún (Guillén, 77), Rosell (Lagos, 77), Juanjo, Íñigo Pérez (González, 62), Rami y Roberto (Molina, 54)

Goles: 1-0, min 31: Cota.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Morales, Cortés; y Andreu.

Comentario: El Illueca se llevó los tres puntos ante el Cuarte en un encuentro muy competido con dominio alterno. El Cuarte fue algo superior en los primeros compases, con una sucesión de acciones a balón parado. Sin embargo, en el minuto 30, Cota regateó a dos defensores para disparar al palo corto. El Cuarte tuvo la posesión del balón en los minutos finales de la primera mitad pero no generó peligro. En el segundo tiempo, el Cuarte dio un paso al frente en busca del empate, aunque pese a la intensidad visitante, el orden de los locales en defensa dificultó su juego ofensivo. El cuadro del Papa Luna tuvo dos acciones de peligro en transiciones rápidas pero que no terminaron viendo portería.

BARBASTRO 1-0 BIESCAS: Un gol de Perso en el descuento le da la victoria al Barbastro.

Barbastro: Hugo (Mateo, 66), Perso, Ruiz, Franki, Arnedillo, Blasco (Ojeda, 75), Conte, Peralta (Gulias, 59), Rafinha (Ramos, 66), Limbeck y Agustín.

Biescas: Marcelo, Lardiés, Marcos, Rubén Aso, Osanz (Jorge Pérez, 75), Paúles (Samper, 89), Dylan, Molano, Iván, Jaime y Urieta (Garcés, 81).

Goles: 1-0, min. 97: Perso, de penalti.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Conte, Franki, Ojeda; Marcos, Paúles y Dylan.

Comentario: Un gol de Perso de penalti en el minuto 97 dio la victoria a la UD Barbastro ante el Biescas (1-0) que dejó una muy buena impresión en el Municipal de los Deportes. El Barbastro careció de ideas en el derbi provincial y apenas creó peligro, aunque sumó los tres puntos que era el objetivo prioritario en un partido en el que los rojiblancos tuvieron muchas dificultades para superar al rival. El fútbol fue cruel con el Biescas que se defendió bien en la primera mitad y llevó la iniciativa en la segunda parte pero el esfuerzo que realizó no tuvo ningún premio. El Barbastro llevó la iniciativa durante la primera mitad pero no llegó con peligro al área de Marcelo. El Biescas se defendió con orden y salió al contragolpe aunque no inquietó al guardameta Gistau que fue sustituido en la segunda parte por lesión. Los rojiblancos intentaron llegar con peligro por las bandas pero no lo consiguieron, mientras que el Biescas estuvo ordenado e imprimió un ritmo alto con el fin de no dejar maniobrar a los centrocampistas y delanteros barbastrenses. Perso en el lanzamiento de una falta que despejó con acierto Marcelo y Blasco que remató alto de cabeza tuvieron las mejores oportunidades de gol para el Barbastro. Molano y Rodríguez realizaron los mejores remates para el Biescas. En la segunda parte, el Biescas pasó a llevar la iniciativa y superó en muchas fases del partido al Barbastro que tuvo dificultades en la creación y no llegó con peligro al área de Marcelo. El Biescas no pasó agobios defensivos e intentó buscar contragolpe. Reques en el lanzamiento de una falta y un balón suelto que nadie llegó a rematar fueron las mejores opciones del Biescas. Ramos tuvo la mejor ocasión para el Barbastro en un remate de cabeza. El árbitro alargó ocho minutos el partido debido a las lesiones de varios jugadores que tuvieron que ser atendidos. El Barbastro en la recta final del partido presionó con insistencia. El árbitro señaló penalti en un claro derribo dentro del área a Ramos en el minuto 95. Perso de potente disparo batió a Marcelo y marcó el gol de la victoria de los rojiblancos. El Biescas reclamó que antes de la jugada del penalti hubo una mano de un jugador rojiblanco pero el árbitro consideró que era involuntaria.

CARIÑENA 1-0 ÉPILA: Un gol de Patrick tumba al Épila.

Cariñena: Miralles, Utrilla, Iván, Alejandro, Monge, David, Sow (Álex Navarro, 87), Alberto, Falo, Cortés y Rute (Patrick, 65).

Épila: Tavares, Crespo (Álvarez, 30), Campo (Hamza, 81), Mendinueta, Gil, Rupérez, Valero, Luis Costa, Monteiro, Redondo y Losfablos.

Goles: 1-0, min. 76: Patrick.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Miralles, Utrilla, Patrick; Redondo, Rupérez, Mendinueta, Luis Costa, Álvarez y Valero.

Comentario: El Cariñena se llevó los tres puntos ante el Épila en un partido intenso donde los visitantes fueron mejores en los primeros compases. Fruto de ello, dispusieron de un penalti que Costa envió al palo. El Cariñena fue mejorando con el paso de los minutos y Sidy Sow tuvo la más clara para su equipo hasta el momento, aunque finalmente no vio portería. En la segunda mitad, la tónica general se mantuvo aunque el Cariñena fue mejorando con el paso de los minutos. En un saque de banda prolongado, Patrick marcó el único gol del partido con un remate de cabeza colocado a la escuadra. El Épila lo intentó en los minutos que restaban de partido, donde pidió un penalti y en una acción posterior el colegiado anuló un gol a los visitantes por fuera de juego en el 94.

ATLÉTICO MONZÓN 3-0 GINER TORRERO: Un triplete de Berto da la victoria al Monzón ante el Giner.

At. Monzón: Salas, Carrera, Joel, Marcio (Domi, 88), Lasús (Puyer, 63), Bernárdez, Rausell (Hugo, 76), Moha (Petro, 76), Berto, Iago Díaz y Chipi (Carrasco, 63).

Giner: David, Alejandro, Vicente, Raúl (Iker Rico, 76), Marzo, De Castro (Insa, 84), Elías (Berrogain, 58), Giancarlos (Roberto, 58), Claudiu, Sánchez (Liberto, 84) y Alloza.

Goles: 1-0, min. 13: Berto. 2-0, min. 23: Berto. 3-0, min. 83: Berto.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Carrera, Rausell; Giancarlos y Vicente.

Comentario: El Atlético Monzón se impuso al Giner Torrero gracias a un triplete de Berto. Los de Cristian Abad manejaron el partido durante todo el encuentro sin grandes problemas y se adelantaron en el minuto 13 con una jugada de Rausell que remató el delantero andorrano para hacer el primer tanto del partido. Poco después llegó el segundo de Berto y el Giner tuvo la posibilidad de recortar distancias con un penalti lanzado por Torres que detuvo Salas. Los zaragozanos no le perdieron la cara al partido hasta que llegó el 3-0 en la recta final del encuentro, obra de nuevo de Berto, para firmar su triplete y dejar el partido visto para sentencia. Tres puntos muy importantes para el Monzón que encadena de esta manera su segunda victoria consecutiva que le permite escalar puestos en la tabla clasificatoria.

UTEBO 2-1 BORJA: El Utebo remonta al Borja para seguir cerca del líder.

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira (Merchán, 88), Pomareta, Machote, David Marín (Lucio, 81), Aldair, Samu Cardo (Aznar, 66), David Martínez, Adán Pérez y Víctor García (Villalba, 46).

Borja: Joel, Marcos, Escolar, Usón, Cofrades, Magallón, Quesada, Pablo (Clavero, 78), Murillo, Lahuerta y Pujadas.

Goles: 0-1, min. 43: Lahuerta. 1-1, min. 62: David Martínez. 2-1, min. 92: Adán Pérez.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a los locales Aldair, David Marín y Capapé. Expulsó por doble cartulina amarilla al visitante Usón (65’).

Comentario: El Utebo salió victorioso del duelo ante el Borja tras una primera parte muy igualada y una segunda parte con dominio azulón. El partido comenzó con alternancia en los mandos y mucha intensidad por parte de ambas escuadras. Los dos equipos tuvieron ocasiones para inaugurar el marcador pero no fue hasta el 43’ cuando Lahuerta, tras un rebote con despeje previo de la zaga local, puso por delante al Borja, dando ventaja a los suyos poco antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, cambió el guion del partido y el Utebo pasó a ser dueño del mismo, generando ocasiones para empatar. En el 62’ el cuadro local consiguió la igualada gracias a un tanto de David Martínez y apenas 3 minutos después se le pondría el partido muy de cara tras la expulsión de Usón. Fueron 25 minutos de asedio constante por parte del cuadro local y el Borja se defendía como podía. Los minutos fueron pasando sin modificaciones en el marcador hasta que en el 92’, tras un remate previo de Aldair, Adán Pérez aprovechó el rechace para hacer el gol de la victoria y desatar la alegría entre la afición local.