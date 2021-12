Un brillante Ebro supera a la Damm y rompe su racha de diez jornadas invicto

Partido de la jornada: DAMM 1-2 EBRO.

El Ebro volvió a realizar una nueva gesta en lo que va de temporada. Venció a domicilio a la Damm, equipo que acumulaba 10 jornadas consecutivas sin conocer la derrota y solamente había perdido contra rivales de la talla del FC Barcelona y del Espanyol, ninguno de ellos como local.

El partido comenzó con dominio arlequinado, que se extendió durante la primera media hora de partido. En el 23’ el colegiado del encuentro señaló un claro penalti favorable al cuadro zaragozano que Magarín convirtió en gol con su disparo desde los 11 metros para poner en ventaja a su equipo. En el 30’, Pablo Agustín tuvo que ser sustituido por una lesión de gravedad, entrando en su lugar Guti. Cuando se acercaba el descanso, Dani convirtió en gol un libre directo para poner el empate en el marcador previo al paso por vestuarios.

Tras el intermedio, continuó la misma tónica y el Ebro volvió a adelantarse de nuevo en el marcador gracias a un gol de Melendo a la salida de un saque de esquina. Tras el tanto visitante, el cuadro catalán comenzó a desplegar su juego y con el paso de los minutos fue poco a poco encerrando al Ebro en campo propio y disponiendo de alguna ocasión para empatar, pero un excelente esfuerzo defensivo por la parte arlequinada permitió neutralizar continuamente las intentonas locales. Gumiel pudo sentenciar en los últimos minutos con un 1 vs 1 frente a Izan pero no logró acertar. En las últimas jugadas la Damm buscó el empate con más corazón que cabeza pero no lo logró y el Ebro suma tres puntazos que le permiten coger aire.

Ficha técnica

Damm: Izan, Lobo (Ortega, 76), Yeray, Oriol (Molés, 58), Vega, Adriá, Martí (Julen, 82), Capde (Pol Fernández, 82), Júnior, Dani y Almansa.

Ebro: Miguel Ángel, Mballo, Antero, Iván Pérez, Vallespín, Magarín, Rubén Pérez (Gonzalo, 72), Melendo (Diallo, 89), Pablo Agustín (Guti, 30), Gumiel (Carp, 89) y Juliá (Mishu, 72).

Goles: 0-1, min. 23: Magarín, de penalti. 1-1, min. 44: Dani. 1-2, min. 53: Melendo.

Árbitro: Curiel Riera. Amonestó a los visitantes Gumiel, Juliá y Magarín.

LLEIDA ESPORTIU 3-0 MONTECARLO: El Montecarlo cae ante el Lleida tras una segunda parte para olvidar.

Lleida Esportiu: Samu, Rubén, Carricondo, Perisé, De la Fuente (Soriano, 84), Echeverría, Kirian (Sala, 58), Jordi Mur, Oromí (Guillén, 84), Coulibaly (Becerra, 70) y Jordi Puig.

Montecarlo: Yzan, Lóbez, Tapias (Delgado, 46), Aznar, Gabi (Barrios, 68), Briz, Romanos, Gotor (Ponce, 58), Posa (Soto, ps, 67), Escartín y Coke.

Goles: 1-0, min. 48: Jordi Puig. 2-0, min. 67: De la Fuente, de penalti. 3-0, min. 82: Oromí.

Árbitro: Sánchez Rico. Amonestó a Coulibaly, Rubén, Carricondo; y a Tapias. Expulsó con roja directa a los visitantes Yzan (66’) y Aznar (90’).

Comentario: El Montecarlo no pudo sacar nada positivo de su visita a Lérida y cayó derrotado con claridad tras una segunda parte en la que todo salió mal. El aire fue un factor determinante en el partido y el Montecarlo no supo favorecerse. El primer periodo estuvo muy igualado y no hubo ocasiones para ninguno de los dos equipos. Tras el paso por vestuarios, el Montecarlo pudo adelantarse en el marcador con un mano a mano de Escartín que se fue fuera por el lado derecho de la portería defendida por Samu. Se pasó del posible 0-1 al 1-0, ya que la siguiente jugada llegó el gol de Jordi Puig, que tras una acción de estrategia cazó un balón muerto en el área para poner el primero en el marcador. El Montecarlo buscó la forma de empatar pero cuando lo tenía cerca, llegó la jugada decisiva del partido. El colegiado del encuentro señaló pena máxima favorable al conjunto catalán y expulsó a Yzan, guardameta zaragozano, obligando al Montecarlo a realizar un cambio de un jugador de campo por el portero suplente y jugar el tiempo restante con un jugador menos. De La Fuente acertó para poner el segundo en el marcador y poner el partido muy cuesta arriba para los visitantes. Aún así el Montecarlo no le perdió la cara al partido e intentó acercarse en el marcador pero no lo logró, hasta que en el 82’ Oromí puso el tercer y definitivo tanto, tras una jugada individual que finalizó con un disparo al segundo palo con muy poco ángulo. Ya en el 90’, el colegiado expulsó a Aznar tras una dudosa decisión después de una falta del jugador zaragozano.

REAL ZARAGOZA 0-1 FC BARCELONA

Real Zaragoza: Calavia, Luna, Joel, Rubi, Raúl, Lahoz (Liso, 76), Pablo, Ángel López, Pau Sans, Gaitán (Hugo Gracia, 60) y Peke (Fadel, 64).

FC Barcelona: Astralaga, Miki, Arnau, Chadi, Álex Valle, Casadó, Estanis (Garrido, 68), Alastuey (Josep, 68), Luzzi (Barberá, 80), Txus Alba y Juanda.

Goles: 0-1, min. 58: Alastuey.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a Pau Sans, Joel; Casadó y Barberá.

Comentario: El División de Honor Juvenil del Real Zaragoza cayó derrotado por cero goles a uno frente al Fútbol Club Barcelona en la Ciudad Deportiva, donde, a pesar de la derrota, ha seguido demostrando su crecimiento competitivo ante el líder de la categoría. Los chicos de Javier Garcés completaron un partido muy sólido en lo defensivo, pero una diana de Jorge Alastuey en la segunda parte desequilibró el enfrentamiento. La primera mitad fue realmente igualada, y, aunque los visitantes tuvieran más el balón, el buen posicionamiento y la vigilancia defensiva de los blanquillos impidieron que los barcelonistas generasen ocasiones claras. En el minuto 29, Calavia realizó su primera intervención de mérito para desviar con los puños un peligroso disparo de Txus Alba. El meta apareció de nuevo en el 38 para atrapar un tiro lejano. El bloque de los de Garcés sostenía el empate inicial, pero tras la salida de vestuarios el Barcelona atacó más el área zaragocista hasta que, en el minuto 58, se puso por delante. Calavia paró abajo en primera instancia un lanzamiento de Luzzi, pero el aragonés Jorge Alastuey, dentro del área, cazó el rechace para enviar la pelota al fondo de la red y aventajar a los visitantes. Los zaragocistas continuaron bien plantados, defendiéndose y esperando su momento. Una oportunidad para empatar que llegó en el minuto 85 después de una gran jugada individual de Liso que desbarató Astralaga con una buena parada. Los de casa no encontraron el empate, terminando cayendo por la mínima frente al líder, pero dejando una imagen de conjunto competitivo que servirá para seguir creciendo en las próximas fechas.